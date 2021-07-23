Cô giáo Minh Thu là ai mà có thể khiến các ‘học trò quá tuổi’ như Độ Mixi, Pewpew,...thức cả đêm để ôn thi vật lý

Mới đây, hình ảnh một cô giáo đang livestream dạy vật lý bất ngờ được lan truyền chóng mặt trên các diễn đàn. Lý do là vì nữ giáo viên này sở hữu ngoại hình xinh xắn chẳng thua kém gì các hot girl, trẻ trung và có giọng nói cực ngọt ngào.

Hình ảnh livestream giảng dạy gây bão của cô giáo - Ảnh: Internet

Danh tính của “người đẹp tri thức” nhanh chóng được tìm ra, cụ thể cô giáo tên là Minh Thu, sinh năm 1998, sống tại TP Vinh (Nghệ An), hiện sở hữu fanpage dạy online có đến 80.000 lượt theo dõi.