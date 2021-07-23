Cô giáo Minh Thu là ai mà có thể khiến các ‘học trò quá tuổi’ như Độ Mixi, Pewpew,...thức cả đêm để ôn thi vật lý

Sở hữu nhan sắc vạn người mê, cô giáo dạy vật lý chiếm sóng mạng xã hội, khiến các hot streamer như Độ Mixi, Pewpew đứng ngồi không yên.
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Mới đây, hình ảnh một cô giáo đang livestream dạy vật lý bất ngờ được lan truyền chóng mặt trên các diễn đàn. Lý do là vì nữ giáo viên này sở hữu ngoại hình xinh xắn chẳng thua kém gì các hot girl, trẻ trung và có giọng nói cực ngọt ngào.
Danh tính của “người đẹp tri thức” nhanh chóng được tìm ra, cụ thể cô giáo tên là Minh Thu, sinh năm 1998, sống tại TP Vinh (Nghệ An), hiện sở hữu fanpage dạy online có đến 80.000 lượt theo dõi.
Trên trang của mình, Minh Thu thường xuyên cập nhật kiến thức và ra bài tập cho học sinh, mỗi clip giảng dạy của cô đều thu hút lượng tương tác lớn. Đỉnh điểm là tối qua, có hàng nghìn học sinh “đổ xô” vào livestream của cô Thu nghe giảng bài, đặc biệt còn có cả những học sinh như Pewpew, Độ Mixi, Thầy Giáo Ba (Baroibeo),...dù đã ngoài 30 tuổi nhưng vẫn không khỏi đam mê.
Độ hot môn vật lý của cô Thu là vô cùng to lớn, minh chứng là khi kim đồng hồ chỉ 12h đêm, cô vẫn giữ kỷ lục gần 20 nghìn lượt xem, 36 nghìn lượt thích và gần 400 nghìn bình luận. Tuy nhiên có một vấn đề khá “nan giải” xảy ra, rõ ràng Minh Thu giảng bài về con lắc lò xo nhưng dưới phần bình luận rất nhiều học trò không ngừng nài nỉ cô giải giúp bài toán tính quãng đường ngắn nhất để đi vào tim cô.