Cô giáo Minh Thu là ai mà có thể khiến các ‘học trò quá tuổi’ như Độ Mixi, Pewpew,...thức cả đêm để ôn thi vật lý

Nhịp sống trẻ 23/07/2021 05:00

Sở hữu nhan sắc vạn người mê, cô giáo dạy vật lý chiếm sóng mạng xã hội, khiến các hot streamer như Độ Mixi, Pewpew đứng ngồi không yên.

Mới đây, hình ảnh một cô giáo đang livestream dạy vật lý bất ngờ được lan truyền chóng mặt trên các diễn đàn. Lý do là vì nữ giáo viên này sở hữu ngoại hình xinh xắn chẳng thua kém gì các hot girl, trẻ trung và có giọng nói cực ngọt ngào.

Cô giáo Minh Thu là ai mà có thể khiến các ‘học trò quá tuổi’ như Độ Mixi, Pewpew,...thức cả đêm để ôn thi vật lý - Ảnh 1
Hình ảnh livestream giảng dạy gây bão của cô giáo - Ảnh: Internet

Danh tính của “người đẹp tri thức” nhanh chóng được tìm ra, cụ thể cô giáo tên là Minh Thu, sinh năm 1998, sống tại TP Vinh (Nghệ An), hiện sở hữu fanpage dạy online có đến 80.000 lượt theo dõi.

Cô giáo Minh Thu là ai mà có thể khiến các ‘học trò quá tuổi’ như Độ Mixi, Pewpew,...thức cả đêm để ôn thi vật lý - Ảnh 2
Nhan sắc vạn người mê của cô giáo Minh Thu - Ảnh: Internet

Trên trang của mình, Minh Thu thường xuyên cập nhật kiến thức và ra bài tập cho học sinh, mỗi clip giảng dạy của cô đều thu hút lượng tương tác lớn. Đỉnh điểm là tối qua, có hàng nghìn học sinh “đổ xô” vào livestream của cô Thu nghe giảng bài, đặc biệt còn có cả những học sinh như Pewpew, Độ Mixi, Thầy Giáo Ba (Baroibeo),...dù đã ngoài 30 tuổi nhưng vẫn không khỏi đam mê.

Cô giáo Minh Thu là ai mà có thể khiến các ‘học trò quá tuổi’ như Độ Mixi, Pewpew,...thức cả đêm để ôn thi vật lý - Ảnh 3
Có hàng nghìn học sinh 'đổ xô' vào xem cô giáo giảng bài đêm qua - Ảnh: Internet

 

Cô giáo Minh Thu là ai mà có thể khiến các ‘học trò quá tuổi’ như Độ Mixi, Pewpew,...thức cả đêm để ôn thi vật lý - Ảnh 4
Cô giáo hot tới mức khiến các streamer nổi tiếng thi nhau thức đêm ôn luyện vật lý - Ảnh: Internet

Độ hot môn vật lý của cô Thu là vô cùng to lớn, minh chứng là khi kim đồng hồ chỉ 12h đêm, cô vẫn giữ kỷ lục gần 20 nghìn lượt xem, 36 nghìn lượt thích và gần 400 nghìn bình luận. Tuy nhiên có một vấn đề khá “nan giải” xảy ra, rõ ràng Minh Thu giảng bài về con lắc lò xo nhưng dưới phần bình luận rất nhiều học trò không ngừng nài nỉ cô giải giúp bài toán tính quãng đường ngắn nhất để đi vào tim cô. 

Cô giáo Minh Thu là ai mà có thể khiến các ‘học trò quá tuổi’ như Độ Mixi, Pewpew,...thức cả đêm để ôn thi vật lý - Ảnh 5
Vừa xinh đẹp lại giỏi giang, dự là thời gian tới cô giáo Minh Thu sẽ còn chiếm sóng dài dài - Ảnh: Internet
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