Ở tuổi 21, nàng hot girl 'xinh nhất Hà Nội' tự sắm ô tô tiền tỷ, cuộc sống sang chảnh 'hết nấc'

Nhịp sống trẻ 22/07/2021 07:45

Không chỉ gây ấn tượng với gương mặt khả áiKhông chỉ gây ấn tượng với gương mặt khả ái và vóc dáng gợi cảm, 9x Hà Thành còn khiến nhiều người ngưỡng mộ vì sớm thành công trong kinh doanh, tự mua xế hộp tiền tỷ ở tuổi 21.

Nguyễn Thị Phương Thảo được biết đến là một mẫu ảnh, KOL nổi tiếng Hà Thành, cô nàng sinh năm 1999 hiện đang là sinh viên chuyên ngành Quản trị kinh doanh của trường ĐH Công đoàn Hà Nội.

Hot girl cho biết cô có sở thích kinh doanh từ rất sớm, khi còn là học sinh cấp 2 đã tự mở tiệm bánh online và thu về số lãi 15 - 20 triệu đồng mỗi tháng. Đến nay, Thảo đã kinh doanh được 8 năm, sở hữu 2 shop thời trang và tự mua Mercedes ở tuổi 21.

Ở tuổi 21, nàng hot girl 'xinh nhất Hà Nội' tự sắm ô tô tiền tỷ, cuộc sống sang chảnh 'hết nấc' - Ảnh 1
Ỏ tuổi 21 Phương Thảo tự mua xế hộp tiền tỷ - Ảnh: Internet
Ở tuổi 21, nàng hot girl 'xinh nhất Hà Nội' tự sắm ô tô tiền tỷ, cuộc sống sang chảnh 'hết nấc' - Ảnh 2
9x sở hữu vóc dáng gợi cảm hút mắt người nhìn - Ảnh: Internet

Sở hữu nhan sắc ấn tượng, Phương Thảo đã sớm bén duyên với nghề mẫu ảnh và KOL từ năm 2017 tuy nhiên hot girl 9x chỉ xem đây là nghề tay trái, bổ trợ cho công việc chính là kinh doanh. Cô nàng chia sẻ:

“Vì mình làm việc ở khá nhiều mảng nên thu nhập các tháng sẽ không giống nhau. Nguồn thu từ 2 shop quần áo và đồng hồ khá ổn để chi tiêu dư giả, mua xe và sắp tới mình có dự định mua nhà riêng. Còn nguồn thu từ việc làm mẫu ảnh, KOL mình sẽ phục vụ chi tiêu cho trang phục, quần áo, phụ kiện như túi xách… để xây dựng hình ảnh đẹp, trau chuốt.”

Ở tuổi 21, nàng hot girl 'xinh nhất Hà Nội' tự sắm ô tô tiền tỷ, cuộc sống sang chảnh 'hết nấc' - Ảnh 3
Nhan sắc xinh đẹp của Phương Thảo - Ảnh: Internet
Ở tuổi 21, nàng hot girl 'xinh nhất Hà Nội' tự sắm ô tô tiền tỷ, cuộc sống sang chảnh 'hết nấc' - Ảnh 4
Cô nàng là KOL của nhiều nhãn hàng thời trang - Ảnh: Internet

Ở tuổi 21, cô gái trẻ đã có cuộc sống đáng mơ ước khiến bao người ngưỡng mộ, vừa xinh đẹp lại vừa giỏi giang. Phương Thảo chia sẻ quan điểm sống của mình chính là không ngừng tìm tòi, học hỏi và không ngủ quên trên những gì mình đã đạt được, lấy việc học để nâng tầm giá trị của bản thân. 

Ở tuổi 21, nàng hot girl 'xinh nhất Hà Nội' tự sắm ô tô tiền tỷ, cuộc sống sang chảnh 'hết nấc' - Ảnh 5
Phương Thảo tạo dáng cực chất trong mercedes tiền tỷ của mình - Ảnh: Internet
Ở tuổi 21, nàng hot girl 'xinh nhất Hà Nội' tự sắm ô tô tiền tỷ, cuộc sống sang chảnh 'hết nấc' - Ảnh 6
Cuộc sống sang chảnh của hot girl 9x - Ảnh: Internet
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