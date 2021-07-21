Huỳnh Anh khoe ảnh làm MC chương trình thể thao, netizen lập tức cà khịa: ‘Chờ ngày Quang Hải được gọi tên’

Hot girl Huỳnh Anh - người yêu cũ của Quang Hải khoe ảnh ở trường quay chương trình thể thao khiến netizen bất ngờ, lập tức vào cà khịa.

Mới đây, dân tình được một phen ngỡ ngàng khi Huỳnh Anh - người yêu cũ của Quang Hải khoe ảnh làm MC trong chương trình thể thao. Ở bài đăng tải mới nhất, hot girl ăn vận lịch sự, chỉn chu và nở nụ cười đúng chuẩn một MC truyền hình. Màn hình phía sau cô nàng mới là yếu tố quyết định khi trên đó hiển thị dòng chữ “Sport News” (bản tin thể thao). Kèm theo tấm ảnh gây xôn xao, người yêu cũ của Quang Hải viết dòng caption đầy ẩn ý “Hehehe”.

Bài đăng mới nhất của Huỳnh Anh - Ảnh: Internet

Phía dưới bài đăng của hot girl Hà Thành, netizen liên tục gọi tên nam cầu thủ Quang Hải, “bày tỏ” niềm háo hức chờ ngày Huỳnh Anh gọi tên người yêu cũ ngay trên sóng truyền hình.

-Huỳnh Anh: Sau đây là bản tin thể thao trong nước, sáng nay CLB Hà Nội và cầu thủ Quang Hải vừa có buổi tập....

-Mỗi lần bình luận bóng và nhắc tới CLB Hà Nội. Các bạn hiểu chưa?

- Và chương trình hôm nay chúng ta sẽ nói về cầu thủ Quang Hải của CLB Hà Nội.

Tuy nhiên biết đâu đây chỉ là một lần đùa vui có đầu tư của Huỳnh Anh, mọi thứ hiện tại vẫn chưa có gì đảm bảo rằng đây là sự thật.

Huỳnh Anh vào vai biên tập viên làm dân tình xôn xao - Ảnh: Internet

Cô nàng và Quang Hải từng có một chuyện tình đầy sóng gió - Ảnh: Internet







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