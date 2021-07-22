Cặp đôi "chị em" Thanh Dũng và Huỳnh Mai lại một lần nữa khiến cư dân mạng không khỏi ngưỡng mộ và ghen tị về gia đình hạnh phúc của mình.

Thanh Dũng (sinh năm 1996) là thợ xăm nổi tiếng trên mạng xã hội bởi vẻ điển trai và phong cách thời trang đầy cá tính và thời thượng. Song, câu chuyện tình "chị - em" của chàng trai và cô nàng xinh Huỳnh Mai (sinh năm 1994) lại thu hút và khiến không ít người ngưỡng mộ và ghen tị không ngừng. Trải qua khoảng thời gian 3 năm yêu nhau, cặp đôi Hà Thành đã quyết định "góp gạo thổi cơm chung" để có thêm nhiều thời gian bên cạnh chăm sóc nhau. Cuối cùng, cặp đôi cũng đã "kết quả" ngọt ngào cho mối tình đẹp này khi hai cậu con trai lần lượt chào đời và lớn khôn.

Thanh Dũng là chàng thợ xăm điển trai và gây chú ý trên mạng xã hội - Ảnh: IGNV Mới đây, cộng đồng mạng ghen tị "nổi đom đóm mắt" khi cặp đôi thể hiện tình cảm mặn nồng trên trang cá nhân của mình. Cụ thể, anh chàng không ngại trao nụ hôn "nồng cháy" và vô cùng tình cảm dành cho cô vợ lớn hơn 2 tuổi của mình. Những bức ảnh 'cẩu lương' khiến dân tình ngưỡng mộ và ghen tị - Ảnh: IGNV Dù sở hữu nhiều hình xăm trên cơ thể và làm bố khi tuổi đời còn rất trẻ, nhưng chàng trai luôn yêu thương và chiều chuộng vợ của mình. Đồng thời, anh còn rất có trách nhiệm chăm sóc và dậy dỗ hai cậu con trai đang tuổi ăn, tuổi lớn. Tuy kém vợ hai tuổi, nhưng ông xã của Huỳnh Mai luôn luôn là trụ cột, bờ vai vững chắc che chở cho "tổ ấm nhỏ" của mình.

'Tổ ấm nhỏ' hạnh phúc của cặp đôi Hà Thành - Ảnh: IGNV Ngoài công việc là một thợ xăm, Thanh Dũng còn tập trung và phát triển công việc kinh doanh thời trang tại TP. Hồ Chí Minh của mình. Tuy không hoạt động trong con đường nghệ thuật, nhưng cặp đôi nhận được sự chú ý và quan tâm từ đông đảo người hâm mộ trên mạng xã hội.

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