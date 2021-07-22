Hậu chia tay tỷ phú Mỹ 73 tuổi, 'bản sao Lan Khuê' gây chú ý với quan điểm ‘yêu trẻ trâu’

Nhịp sống trẻ 22/07/2021 08:30

Sau khi kết thúc chuyện tình đũa lệch “nàng 27 - chàng 73”, 'bản sao Lan Khuê' - Cổ Ngân tập trung cho công việc và vừa mới đây, người mẫu gây chú ý với quan điểm “yêu trẻ trâu”.

Cổ Ngân được biết đến nhiều khi tham gia chương trình The Bachelor Vietnam - Anh Chàng Độc Thân năm 2018, nữ người mẫu gây ấn tượng với làn da bánh mật khỏe khoắn và nhan sắc được xem là “bản sao Lan Khuê”.

Hậu chia tay tỷ phú Mỹ 73 tuổi, 'bản sao Lan Khuê' gây chú ý với quan điểm ‘yêu trẻ trâu’ - Ảnh 1
Cổ Ngân được biết đến nhiều khi tham gia chương trình The Bachelor Vietnam - Ảnh: Internet
Hậu chia tay tỷ phú Mỹ 73 tuổi, 'bản sao Lan Khuê' gây chú ý với quan điểm ‘yêu trẻ trâu’ - Ảnh 2
Nữ người mẫu được nhận xét là có nét giống Lan Khuê - Ảnh: Internet

Tên tuổi của Cổ Ngân đặc biệt xuất hiện trên nhiều mặt báo khi cô nàng công khai mối tình với tỷ phú Wynz Katz - CEO một hãng thời trang tại Los Angeles (Mỹ), người đàn ông lớn hơn cô nàng 46 tuổi.

Hậu chia tay tỷ phú Mỹ 73 tuổi, 'bản sao Lan Khuê' gây chú ý với quan điểm ‘yêu trẻ trâu’ - Ảnh 3
Cổ Ngân công khai quan hệ yêu đương với tỷ phú Mỹ hơn cô 46 tuổi - Ảnh: Internet

Người mẫu chia sẻ cô và Wynz Katz biết nhau qua Instagram, vì cùng làm việc trong lĩnh vực thời trang nên họ có nhiều điểm chung, dễ dàng chia sẻ với nhau nhiều điều. Cổ Ngân tiết lộ được tỷ phú cưng chiều như bà hoàng, được ông đưa đi du lịch nhiều nơi, mua sắm ở các thương hiệu thời trang cao cấp, hưởng thụ cuộc sống sang chảnh hiếm có.

Hậu chia tay tỷ phú Mỹ 73 tuổi, 'bản sao Lan Khuê' gây chú ý với quan điểm ‘yêu trẻ trâu’ - Ảnh 4
Chân dài Việt có cuộc sống sang chảnh bên tỷ phú Mỹ - Ảnh: Internet

Tháng 6/2019, khi cùng người yêu đến Seoul, Hàn Quốc, Cổ Ngân bất ngờ nhận được lời cầu hôn từ “ông chàng”, sau lễ đính hôn họ dự định tổ chức đám cưới ở Mỹ trong năm 2021.

Những tưởng người mẫu xứ Việt sẽ yên bề gia thất bên đất Mỹ thế nhưng vào đầu tháng 4/2021, chuyện tình “nàng 27 - chàng 73” đã chấm dứt với lý do bất đồng quan điểm sống. Hậu chuyện tình với tỷ phú lớn tỷ phú lớn tuổi, Cổ Ngân dành phần lớn thời gian cho công việc, thỉnh thoảng cô nàng có mở chuyên mục hỏi - đáp trên Instagram để giải đáp thắc mắc, trò chuyện với người hâm mộ.

Hậu chia tay tỷ phú Mỹ 73 tuổi, 'bản sao Lan Khuê' gây chú ý với quan điểm ‘yêu trẻ trâu’ - Ảnh 5
Cổ Hôn bất ngờ nhận được lời cầu hôn từ bạn trai - Ảnh: Internet

Mới đây khi được một fan hỏi: “Chị ơi, có phải khi yêu những người đàn ông lớn tuổi rồi rất khó để yêu lại mấy người trẻ trâu không ạ?, Cổ Ngân đã bày tỏ quan điểm của mình rằng:

“Chị nghĩ thế. Haha chắc chị có chị em mình nghĩ vậy, biết đâu người khác vẫn yêu lại bình thường. Theo chị nghĩ, đa phần đàn ông lớn tuổi cho em cảm giác chở che, bao bọc, thấu hiểu, điềm tĩnh nhẹ nhàng...trong tình yêu mà người trẻ không mang lại được. Nhưng ai thích cảm giác hoang dại, mới mẻ, trẻ con… thì trẻ trâu là lựa chọn chính xác cho họ.”

Hậu chia tay tỷ phú Mỹ 73 tuổi, 'bản sao Lan Khuê' gây chú ý với quan điểm ‘yêu trẻ trâu’ - Ảnh 6
Cổ Ngân bày tò quan điểm của mình khi được hỏi về chuyện tình yêu - Ảnh: Internet

Suy nghĩ này của Cô Ngân nhận được nhiều sự chú ý của mọi người và đa phần họ đều đồng tình với nữ người mẫu.

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