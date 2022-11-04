Cô bé bán lê Hà Giang đổi khác quá lớn: Ngày càng mê mặc đồ khoe dáng khiến cộng đồng mạng "không tài nào nhận ra"

Thời gian sau đó, Vàng Thị Sinh vẫn tiếp tục công việc bán lê của mình. Nhiều phượt thủ còn nói với nhau rằng nếu lên Hà Giang mà không gặp được cô gái Vàng Thị Sinh thì phí cả chuyến đi.

Vàng Thị Sinh gây chú ý sau khi những hình ảnh bán lê ở Hà Giang được lan truyền trên mạng xã hội.

Vẻ ngoài rạng rỡ cùng chiếc răng khểnh dễ thương của cô bạn đã gây ấn tượng với người đối diện.

Bẵng đi một thời gian, Vàng Thị Sinh đã sắp tròn 20 tuổi. Cô bạn hoạt động rất chăm chỉ trên mạng xã hội và thu về một lượng lớn người theo dõi và mỗi bài đăng đều có tương tác khủng.

Vốn sở hữu nét đẹp duyên dáng, trong trẻo, cô bé bán lê ngày nào giờ ngày càng trổ mã xinh đẹp hơn. Vàng Thị Sinh rất biết chăm chút cho ngoại hình và điểm thay đổi lớn nhất có lẽ chính là phong cách ăn mặc.

Vàng Thị Sinh hiện tại đã thay đổi rất nhiều.

Cô bạn rất tự tin diện trang phục khoe dáng.

Thay vì mặc đồng phục hay áo phông, quần bò kín đáo, Vàng Thị Sinh thử qua rất nhiều kiểu thời trang khác nhau. Từ váy dài điệu đà, “bánh bèo”, áo hoodie cá tính hay váy xẻ tà, trang phục khoe dáng, cô bạn vẫn có thể “cân đẹp”. Bên cạnh đó cô bé bán lê còn từng thử nhuộm tóc màu nổi, trái ngược hoàn toàn với hình tượng khi trước.

Vàng Thị Sinh rất thích diện váy áo khoe vai và xương quai xanh quyến rũ. Dân tình khá bất ngờ với sự thay đổi phong cách quá lớn này của cô gái Hà Giang.

Dù yêu thích Vàng Thị Sinh giản dị hay diện trang phục dân tộc độc đáo nhưng hầu hết dân tình cũng không phản đối sự thay đổi của cô bạn. Họ cho rằng con gái ai cũng thích làm đẹp và nhất là Vàng Thị Sinh đã trở nên nổi tiếng thì việc làm mới hình ảnh cũng chẳng có gì to tát.

Không còn là cô bé rụt rè, ngại ống kính máy ảnh, Vàng Thị Sinh hiện tại cũng giỏi giang và tự tin hơn rất nhiều. Cô gái sở hữu kênh TikTok riêng với gần 150 nghìn người theo dõi và các clip đăng tải đều nhận được lượt xem lớn.

Vàng Thị Sinh thử nhiều màu tóc cực nổi như xanh, vàng, tím, đỏ...

Vàng Thị Sinh diện trang phục dân tộc cũng rất xinh đẹp.

Về công việc, ngoài tập trung cho shop bán hàng online, Vàng Thị Sinh còn nhận được những lời mời quảng cáo từ các nhãn hàng hay làm mẫu trong vài clip ngắn, thậm chí là thử sức làm hướng dẫn viên du lịch. Tất cả các việc làm này đều giúp Vàng Thị Sinh có thêm nguồn thu nhập để phụ giúp cho gia đình.