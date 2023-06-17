Trưng cây cảnh này trong công ty: Tài lộc ùa tới, may mắn hiện hữu quanh năm, quý nhân phù trợ làm ăn ngày càng phát đạt

Cây Đại Lộc hay còn gọi cây Phát tài là loài cây thường sống ở đồi núi cao, có thể chịu khô hạn tốt, có lá xanh thẫm đẹp được nhiều người lựa chọn làm cây trang trí nội thất, sảnh công ty, khách sạn, nhà hàng… hay đem tặng đối tác, khách hàng trong các dịp lễ, Tết…

Cây đại lộc hay còn được gọi là cây huyết rồng, phát tài núi, có tên khoa học là Dracaena draco L. Nó là loại cây ưa sáng, chịu hạn tốt và sống được ở nơi đồi núi cao, vách núi, ven bờ sông.

Đại lộc được nhiều người trồng trong nhà hay văn phòng bởi nó có ý nghĩa là đem đến nhiều tài lộc, may mắn cho gia chủ. Nếu là các công ty, doanh nghiệp cần nhiều may mắn, tài lộc thì đại lộc là một cây cảnh trưng bày lý tưởng.

Cây đại lộc có sức sống bền bỉ, mang đến những điều tài lộc, may mắn như chính tên gọi của mình cho gia chủ, phù hợp làm cây cảnh văn phòng hay cây cảnh nội thất.

Trong phong thủy, cây Đại Lộc có lá màu xanh thẫm được xếp vào cây cảnh thuộc Hành Thủy. Do đó, những người có tuổi thuộc vào hành Mộc và hành Thủy thì sẽ hợp.

Tuy nhiên để có thể lựa chọn cây cảnh hợp với tuổi và mệnh của bất kỳ loai cây cảnh nào, bạn có thể lựa chọn những màu sắc hợp với bản mệnh để phối màu sắc cùng với cây xanh để giúp cân bằng âm dương trong ngũ hành phong thủy.

Ảnh minh họa: Internet

Tác dụng của cây phát tài núi (cây đại lộc)

Đại lộc là loại cây dễ trồng và chăm sóc. Bạn có thể trồng đại lộc thành hàng dọc lối đi để, dọc hàng rào, trồng trong các vườn để thanh lọc không khí và che mát.

Không chỉ trồng trong nhà hay trong vườn mà bạn còn có thể trồng chúng ở công ty, văn phòng, khách sạn để thanh lọc không khí, làm môi trường sống trong xanh hơn.

Ngoài ra, cây đại lộc có hình dáng đẹp mắt, lọc không khí tốt và có ý nghĩa nên bạn có thể tặng chúng cho người thân, bạn bè để thể hiện tình cảm của bạn dành cho họ.

Ảnh minh họa: Internet

Cách chăm sóc cây Cây Đại Lộc

Chế độ Nước: Khi trồng làm nội thất trong nhà thì lượng nước tưới phải ít hơn bình thường, một tuần tưới 2 lần là đủ, vì cây chịu hạn rất tốt cho nên không sợ bị khô héo, nếu trồng ngoài trời thì cần phải tưới nước hằng ngày, khi tưới phải cho thân và lá ướt đẫm để rửa những bụi bẩn giúp cây quang hợp tốt.

Đất trồng: cây ưa đất màu mỡ, nhiều chất dinh dưỡng và đặt biệt phải thoát nước tốt, cây không chịu được úng, khoảng 2-3 tháng cung cấp thêm một luọng phân hửu cơ, phân trùn quế hay phân hóa học, để cải tạo và bổ sung năng lượng cho cây.

Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý khi trồng và chăm sóc cây phát tài núi

Khi giâm cành, bạn nên chọn giống cây khỏe, tốt. Nên chọn đất tơi xốp, nhiều chất dinh dưỡng và thoát nước tốt do cây không chịu được úng.

Còn nếu bạn trồng từ cây non, bạn nên chọn mua cây giống ở những nơi uy tín để đảm bảo chất lượng, cây phát triển tốt.

Cây chịu hạn khá tốt nên bạn cũng không cần phải tưới nước hay chăm sóc quá nhiều.