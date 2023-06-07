Gia đạo Vượng Tài Vượng Lộc, êm đềm ấm no chỉ nhờ những mẹo phong thủy nhà bếp cực đơn giản

Bên cạnh đó, phong thủy cũng là yếu tố được quan tâm đặc biệt bởi theo thuyết ngũ hành bếp chính là nơi cung cấp dưỡng khí, tạo năng lượng tích cực cho tất cả các thành viên. Lựa chọn cách bố trí bếp hợp phong thủy sẽ góp phần mang tới tài lộc, bình an và may mắn.

Người xưa thường có câu “gian bếp là ngọn lửa sưởi ấm cho cả ngôi nhà, là sợi dây gắn kết các thành viên trong gia đình bằng những bữa cơm quây quầy, ấm áp”. Chính vì thế mà trong cuộc sống hiện đại bộn bề ngày hôm nay, các gia đình vẫn không quên chăm chút cho gian bếp thật chu tất, thật đầy đủ tiện nghi, xinh đẹp.

Đặt bếp phải có sự tương ứng với cửa và chiều cao của chủ nhà. Bếp nấu cần được giữ sạch sẽ, gọn gàng và có vị trí lý tưởng giúp bạn dễ dàng thao tác trong quá trình nấu ăn. Bếp nấu nên được đặt “tọa hung hướng cát”, có nghĩa là nằm ở hướng dữ nhưng nhìn về hướng lành. Không nên bố trí bếp quá lộ liễu khiến người khác có thể nhìn thấy bếp ngay từ ngoài khiến dễ bị hao tán tài sản. Không đặt bếp ở đối diện với nhà vệ sinh hoặc phòng phủ. Điều này khiến sức khỏe của thành viên trong nhà bị ảnh hưởng.

Theo quan niệm phong thủy, bếp là nơi quan trọng bậc nhất trong căn nhà của bạn, quyết định sự yên vui, thịnh vượng và tài lộc, vì thế nó rất được chủ nhà để tâm đến, thậm chí việc đặt bếp nấu ở đâu cũng được tính toán rất kỹ.

Theo thuật phong thủy, "nhất vị nhị hướng", vị trí quan trọng hơn hướng, chính vì vậy khi chọn hướng bếp bạn cần an tọa vị trí đắc khí cho bếp trong ngôi nhà của bạn. Không nên đặt bếp nấu ở nơi không có chỗ dựa, không để bếp nấu ở giữa nhà bếp, giữa phòng khác, hay trước cửa sổ luôn mở. Bởi điều này sẽ tạo nên sự chông chênh khiến cho tình cảm gia đình bạn khó lòng hòa thuận. Thêm vào đó, khi bạn đặt bếp ở vị trí này sẽ làm cho tài lộc trong nhà khó lòng ổn định.

“Tọa cát hướng cát” được hiểu là bếp đặt tại vị trí tốt và quay mặt về hướng tốt. Theo phong thủy trường phái bát trách có 4 vị trí tốt trong cung bản mệnh đó là Thiên Y, Sinh khí, Phúc đức, Phục vị.

Mỗi một vị trí sẽ mang đến một tác dụng phong thủy khác nhau, tùy từng sở nguyện mong cầu của gia chủ mà chọn vị trí để cát khí trợ mệnh, phúc lộc an khang.

Bếp thuộc hỏa, kỵ nhất với nước. Do vậy nên kiêng để bếp quay về hướng Bắc (hướng thủy vượng). Không đặt bàn nấu trên đường nước và không để bếp kẹt giữa hai đồ vật mang theo thủy như tủ lạnh, máy giặt, bồn rửa…

Bạn cũng cần tránh đặt bếp ngay dưới xà ngang. Bởi xà ngang áp trên bếp chủ hao tài tốn của. Vị trí gian bếp nên đảm bảo ánh sáng hài hòa, tránh bị quá ẩm thấp, tối tăm, phải có cửa thông gió, khử mùi để không khí lưu thông.

Theo phong thủy, thế bếp còn phải tránh gió, tránh những nơi có đường đi nếu không gia chủ sẽ gặp bất lợi về tài lộc. Bếp cần được đặt ở cung tương hợp và cung sơn chủ (mặt hậu của nhà) nên phải được đặt ở vị trí trong cùng của nhà. Cửa vào bếp phải tương hợp với nơi đặt bếp thì tài lộc của gia chủ sẽ phát, gia đình thịnh vượng.

Ảnh minh họa: Internet

Khu vực ăn uống thoải mái, không có tivi

Cùng nhau ăn cơm là thời gian để mọi người trong gia đình gắn kết với nhau. Nơi ăn uống được bố trí đẹp, sạch sẽ giúp cho tinh thần các thành viên trong gia đình được thoải mái nhất. Lựa chọn bộ bàn ăn với ghế ngồi thoải mái. Bàn ăn luôn sạch sẽ, gòn gàng.

Không nên đặt tivi xung quanh khu vực ăn uống. Những chương trình truyền hình hoặc phim ảnh trong giờ cơm sẽ khiến các thành viên bị xao nhãng. Điều này gây ảnh hưởng đến sức khỏe của các thành viên và làm mất đi không gian trò chuyện của cả nhà. Khi ăn không gian nên yên tĩnh hoặc có tiếng nhạc nhẹ nhàng giúp bữa ăn của cả nhà ngon miệng hơn.

Sắp xếp mọi thứ ngăn nắp

Phòng bếp phải luôn sạch sẽ, thoáng mát và ngăn nắp để duy trì sức khỏe và sự giàu có. Các thiết bị bếp như máy pha cà phê, máy xay sinh tố, ấm đun nước… cần được sắp xếp lại gọn gàng sau khi sử dụng. Loại bỏ hoàn toàn những thứ bạn không dùng đến. Tạo thói quen cất mọi thứ đúng vị trí sau khi sử dụng để giữ phòng bếp được ngăn nắp. Gian bếp gọn gàng sẽ tạo điều kiện để các dòng khí tốt lưu thông.

Ảnh minh họa: Internet

Dọn sạch tủ bếp và các loại ngăn kéo

Tủ bếp và các loại ngăn kéo cần được làm sạch thường xuyên vì đây là nơi dễ sản sinh côn trùng hoặc vi khuẩn. Hãy loại bỏ, thanh lý những đồ dùng không dùng đến nữa để không gian bếp được thông thoáng và gọn gàng hơn.

Dọn sạch các bề mặt trong bếp

Với những thiết bị không sử dụng thường xuyên như máy ép hoa quả, máy nướng bánh mỳ nên được cất vào trong tủ hoặc để gọn và một góc để không làm ảnh hưởng đến việc nấu nướng. Sau khi nấu ăn xong, cần lau dọn sạch sẽ bề mặt bếp và bàn nấu. Bát đĩa và xoong nồi bẩn cần được rửa sạch và sắp xếp gọn gẽ. Khu vực bếp sạch sẽ sẽ mang lại luồng không khí tốt và sức khỏe cho các thành viên trong gia đình.

Đặc biệt, bếp nấu và lò nướng luông phải sạch sẽ để tránh không bị thất thoát tiền bạc. Ngoài ra, bạn có thể để lọ hoa, rổ hoa quả tơi hoặc chậu cây xanh trong bếp để mang đến không gian vui vẻ và hứng thú.

Ảnh minh họa: Internet

Những vật dụng trên bếp phải đảm bảo an toàn

Theo phòng thủy nhà bếp thì việc bài trí các vật dụng cũng vô cùng cần thiết. Các vật dụng như dao, thớt cần cất gọn an toàn tránh bị rơi, rớt và gây nguy hiểm cho các thành viên trong gia đình. Đặc biệt bạn cần để chúng trên cao để tránh tầm tay của trẻ em. Đối với bàn ăn thì bạn nên tránh những loại có góc nhọn, nhiều cạnh và bàn ăn nên đặt ở chỗ khuất và không nên đặt gần cửa ra vào hay đối diện với bàn thờ tổ tiên, thờ thần.

Thông thường nhiều người sẽ đặt tủ lạnh trong bếp vì sự tiện lợi, cất và lấy đồ ăn dễ dàng. Bạn nên đặt tủ lạnh ở các hướng lành như hướng Bắc hay hướng Đông Nam. Không nên để bồn rửa bát quá gần bếp nấu và đối diện bếp như thế sẽ gây nhiều bất tiện cho người nấu. Bạn nên đặt bồn rửa ở khoảng cách vừa phải trên bệ cao tương ứng để thuận tiện hơn trong quá trình nấu nướng.

Các vật dụng sắc, nhọn như dao, kéo… nên được cất ở những nơi kín. Các đầu nhọn được phải quay xuống dưới hoặc khuất tầm mắt. Bạn có thể để chúng trong ngăn tủ riêng biệt hoặc trong bộ đựng dao kéo. Treo khăn lau, tạp giề và những thứ dễ bắt lửa xa khỏi bếp nấu.