Ở chung cư thì sơn màu nào cho phòng khách để thu hút Tài Lộc, vạn sự bình yên, gia đạo không gặp bất trắc?

Một trong những tiêu chí của một màu sơn phòng khách phù hợp và đẹp chính là phải đảm bảo phù hợp với phong thủy của căn nhà và gia chủ. Lời khuyên của các chuyên gia phong thủy và hãy lựa chọn màu sơn phù hợp phong thủy để giúp gia chủ nhận được nhiều may mắn, tài lộc, thuận lợi về sức khỏe và đường công danh sự nghiệp.

Căn hộ chung cư đang là loại hình bất động sản phổ biến và được săn đón tại các thành phố lớn bởi tính hiện đại, tiện nghi và giá thành phù hợp. Khi mua nhà chung cư thì việc chọn lựa màu sơn phong khách vô cùng quan trọng vì điều đó sẽ thể hiện được vẻ đẹp và tính thẩm mỹ của căn hộ. Tìm hiểu ngay các màu sơn phòng khách phù hợp phong thủy chung cư.

Phòng khách là không gian quan trọng trong một ngôi nhà khi hầu hết diễn ra các hoạt động chung của cả gia đình và tiếp đãi bạn bè, khách khứa.

Nếu lựa chọn màu sơn không hợp phong thủy sẽ ảnh hưởng đến tài lộc và vận khí trong ngôi nhà và gây nhiều trắc trở rắc rối trong các mối quan hệ, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của các thành viên. Bạn hãy hết sức lưu ý điều này!

1. Về yếu tố sở thích

Nếu bạn là một cô nàng độc thân, năng động, nhỉ nhanh và yêu thích sự đáng yêu, bạn hãy chọn các tone màu tươi sáng cho căn hộ chung cư của mình. Một số màu sắc bạn có thể tham khảo như hồng phấn, hồng nhạt, màu xanh da trời, màu xanh ngọc,... Những gam màu này sẽ mang đến những thay đổi tích cực trong phong thuỷ. Tâm trạng của bạn sẽ được thoải mái và mọi buồn phiền cũng vơi đi hết.

Còn với những cô gái có tính cách trầm ấm, dịu dàng, có một chút quyết đoán và mạnh mẽ,... thì những màu sắc đậm như xám tro, xám ghi, trắng, vàng kem,... sẽ là lựa chọn phù hợp với tính cách của bạn.

Đối với các chàng trai, những màu sắc tối, đậm, đơn giả như nâu trầm, ghi, xám, đen,... sẽ thể hiện được sự điềm đạm, mạnh mẽ và nam tính. Đặc biệt với những người trưởng thành thì tông màu nâu và xám là sự lựa chọn hoàn hảo để thể hiện nét đẹp vừa truyền thống nhưng không kém phần tao nhã, sang trọng.

Ảnh minh họa: Internet

2. Về diện tích căn hộ chung cư

Hầu hết các căn hộ chung cư thường có diện tích khiêm tốn so với nhà mặt phố, biệt thự. Do đó việc lựa chọn màu sơn cũng phải thật sự hợp lý để không gây cảm giác tù túng, tối tăm, chật chội cho không gian sinh sống.

Bạn nên hạn chế dùng những tông màu quá tối và đậm sẽ khiến không gian trở nên ngột ngạt. Ngoài ra nên trang bị thêm gương soi ở khu vực nhà vệ sinh, ban công hoặc phòng khách,... để kích thích tầm mắt và tạo cảm giác thoáng đãng.

3. Về thiết kế căn hộ chung cư

Có một điểm ở các căn hộ chung cư chính là ít cửa sổ. Do đó ánh sáng và không khí trong nhà sẽ rất hạn chế. Nhất là các căn hộ nằm ở vị trí căn giữa hoặc các tầng thấp, xung quanh bao bọc bởi những tòa nhà cao hơn...

Vì thế khi lựa chọn màu sắc trên tường, bạn tránh sử dụng gam màu đen, thay vào đó có thể là màu trắng, xám tro hoặc xanh, vàng,... sẽ giúp không gian trở nên tươi sáng hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Chọn màu sơn cho nhà chung cư theo phong thủy

Với những gia chủ chú trọng vào vấn đề phong thuỷ thì nên chọn màu sắc tương sinh và hợp với gia chủ khi sơn nhà.

Đối với gia chủ mệnh Kim: Trong thuyết ngũ hành, mệnh Kim tượng trưng cho kim loại. Những gam màu hợp với người mệnh này là màu sáng và màu ánh kim, ví như màu trắng hoặc màu nâu, màu vàng. Chọn làm màu sắc chủ đạo trong nhà sẽ mang lại nhiều vượng khí tốt, hút tài lộc. Nên kiêng kỵ màu hồng, đó, tím - những gam màu nóng của người hành Hỏa.

Đối với gia chủ mệnh Mộc: Mộc tượng trưng cho cây cỏ, nên màu sắc thích hợp với gia chủ mệnh này là xanh, lục. Bên cạnh đó cũng có thể kết hợp với màu đen, màu xanh biển. Hạn chế sử dụng màu trắng hay ánh kim - tông màu của người hành Kim.

Đối với gia chủ mệnh Thủy: Thủy tượng trưng cho nước, nên chọn màu xanh biển sẫm, màu đen để sơn tường cho căn hộ chung cư. Ngoài ra có thể trang trí thêm những đồ vật, nội thất với các tông màu khác như trắng, ánh kim. Theo thuyết tương sinh - tương khắc, thì mệnh Thủy kiêng kỵ sử dụng những màu như vàng đất, nâu - thuộc hành Thổ, vì đất ngăn chảy dòng nước.

Đối với gia chủ mệnh Hỏa: Gia chủ mệnh này cực kỳ thích hợp với những tông màu nóng, chọn màu đỏ, hồng, tím,.. để sơn cho căn hộ chung cư sẽ đem lại nhiều may mắn trong cuộc sống lẫn công việc. Ngoài ra có thể kết hợp thêm những tông màu trầm nhẹ như màu xanh. Kiêng sử dụng gam màu sắc của người mệnh Thủy - màu xanh biển, màu đen,... vì nước dập lửa.

Đối với gia chủ mệnh Thổ: Thổ biểu tượng cho đất đai, xét theo phong thủy thì hợp với màu nâu, vàng, cam. Gia chủ mệnh này cũng nên sử dụng các tông màu khác như vàng đất, nâu, hồng, đỏ, tím,... Tuy nhiên nên cẩn thận với tông màu xanh - màu sắc của người mệnh Mộc. Vì theo quy luật tự nhiên, cây cối sẽ hút hết dưỡng chất có trong đất đai.