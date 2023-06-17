TOP 5 loài cây được tôn là ‘thần vượng phú quý’: Hút tài lộc cho gia chủ, trong nhà càng trưng nhiều thì càng giàu to!

Nhà đẹp 17/06/2023 03:55

Những loại hoa này mang ý nghĩa tốt lành trong phong thủy, giúp chủ nhà thu hút nhiều tài lộc, làm ăn ngày càng phát đạt.

Những ai thích trồng hoa luôn trồng một vài chậu cây ở nhà để trang trí nhà cửa và làm cho không gian sống trở nên xanh hơn. Đặc biệt một số gia đình giàu có thường trồng nhiều cây mang ý nghĩa phong thủy, thu hút tài lộc và vận may.

Trên thực tế, bạn không cần mua những chậu cảnh quá đắt tiền nhưng vẫn mang ý nghĩa tốt lành, tăng thêm vượng khí cho mái ấm. Những loài cây hoa phong thủy dưới đây là lựa chọn hàng đầu được giới nhà giàu ưa chuộng.

Vạn tuế

Cây cảnh vạn tuế (tên tiếng Anh là Sago paml, tên khoa học là Cycas revoluta) là cây cảnh được khá nhiều người ưa thích.

Cây vạn tuế có ý nghĩa phong thủy chiêu tài vượng khí, ngăn tà khí, hút tài lộc, may mắn cho gia đình. Nó cũng là điềm lành, có ý nghĩa trường thọ, thịnh vượng.

Cây cảnh vạn tuế có thể hóa giải tà khí, có thể đặt cây cảnh này ở cửa nhà, cửa bếp để ngăn tà khí, hóa giải tai họa.

Chăm sóc cây cảnh vạn tuế cũng đơn giản. Thân cây của nó rất chắc chắn, nặng, nếu đặt trong nước nó sẽ chìm xuống như một khối sắt.

Cây cảnh vạn tuế có tuổi thọ cao, dù phải mất hai mươi ba năm mới có thể nở hoa. Nhưng miễn là nó nở hoa thì thời gian ra hoa kéo dài rất lâu.

Đồng thời, việc cây cảnh này nở hoa cũng là điềm lành, dự báo tài lộc, may mắn sắp đến với gia đình.

TOP 5 loài cây được tôn là ‘thần vượng phú quý’: Hút tài lộc cho gia chủ, trong nhà càng trưng nhiều thì càng giàu to! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cây phát tài (cây kim ngân)

Cây phát tài thường được trồng trong phòng khách và cửa ra vào ở nhiều trung tâm thương mại. Cây phát tài tượng trưng cho tài lộc dồi dào, mang ý nghĩa tốt lành nên đương nhiên được nhiều người lựa chọn.

Hơn nữa, dáng cây đặc biệt cao và đẹp, tỏa ra những tán lá tươi tốt. Loài cây này vừa được trồng để thanh lọc không khí, vừa để trang trí nhà cửa.

TOP 5 loài cây được tôn là ‘thần vượng phú quý’: Hút tài lộc cho gia chủ, trong nhà càng trưng nhiều thì càng giàu to! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cây đại quân tử (quân tử lan)

Từ thời cổ đại, cây đại quân tử đã rất được giới quý tộc yêu thích. Lá của đại quân tử dày, nhìn từ phía bên giống như một chiếc quạt khép, khi nhìn trực diện thì như một chiếc quạt mở đều.

Khi hoa lan quân tử nở, trông cứ như một tài tử điềm đạm, tài nhưng không kiêu, trí nhưng không ngạo. Dù là đặt ở vị trí nào cũng toát lên vẻ thanh tao, sang trọng. Cây đại quân tử thích hợp đặt trong nhà, nếu phối cùng chiếc chậu mang hơi hướng cổ điển thì càng đẹp hơn.

TOP 5 loài cây được tôn là ‘thần vượng phú quý’: Hút tài lộc cho gia chủ, trong nhà càng trưng nhiều thì càng giàu to! - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Cây sen đá đô la

Cái tên sen đá đô la rất may mắn, hơn nữa giá thành lại rẻ. Loại cây này khi được tạo dáng bonsai kết hợp với chậu cây cổ sẽ càng thanh tao, sang trọng.

Tuổi thọ của cây sen đá đô la có thể lên đến vài chục năm, nuôi trồng rất đơn giản, lại mang ý nghĩa tốt đẹp. Đây là loại cây mọng nước rất đẹp, bạn có thể cắt tỉa thành nhiều dáng bonsai khác nhau để tô điểm cho không gian sống.

TOP 5 loài cây được tôn là ‘thần vượng phú quý’: Hút tài lộc cho gia chủ, trong nhà càng trưng nhiều thì càng giàu to! - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Măng leo (măng bàn tay, thủy tùng)

Măng leo có hương nồng, thường được đặt trong phòng làm việc. Nếu phải chọn một chậu cây nhỏ xinh để đặt trên bàn, cây măng leo sẽ là lựa chọn hàng đầu.

Măng leo có kích thước nhỏ, cành nhánh rủ xuống tự nhiên, lá có hình dạng như những đám mây bồng bềnh, thân cành mảnh nhưng vẫn chắc chắn, ngụ ý tinh thần vươn lên vững vàng.

Đặt một chậu măng leo xanh tốt trong phòng làm việc có thể làm giảm mỏi mắt sau những giờ làm việc căng thẳng, đồng thời tạo cho gia chủ động lực để không ngừng tiến bộ, giống như những khớp tre của măng leo vậy, không ngừng vươn cao.

Nếu được nuôi trồng tốt, măng leo có thể sinh trưởng đến vài mét. Tuy nhiên, để trưng trong nhà, bộ rễ của cây thường được cố định trong một chậu hoa nhỏ, không nên để bộ rễ của cây phát triển tự do.

TOP 5 loài cây được tôn là ‘thần vượng phú quý’: Hút tài lộc cho gia chủ, trong nhà càng trưng nhiều thì càng giàu to! - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet
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Từ khóa:   phong thủy cây cảnh cây thần tài

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