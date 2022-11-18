Thầy phong thủy căn dặn - có 4 loài hoa dù thích đến cách mấy cũng không đặt trong nhà

Nhà đẹp 18/11/2022 07:12

Trong phong thủy, 4 loại hoa này được cho là những loài hoa mang lại xui xẻo, gia chủ sẽ nhận toàn điềm dữ nếu để chúng trong nhà.

Hoa Tulip

Tulip là loại hoa mang nhiều ý nghĩa khác nhau tùy thuộc vào màu sắc, có nguồn gốc từ Nepal. Đây là loại hoa cảnh dễ trồng và chăm sóc, có thể đặt trong bóng râm hoặc ngoài trời. Vì lẽ đó mà nhiều người lựa chọn giống hoa này trong việc trang trí cho ngôi nhà.

Là loài hoa mang vẻ đẹp mộng mơ, quyến rũ và đầy sức sống nhưng thực tế, hoa tulip có chứa chất kiềm độc, đây là chất gây ra chứng rụng lông và tóc nếu có sự tiếp xúc. Ngoài ra, xét về mặt phong thủy thì hoa tulip không mang đến vận may và khiến con đường sự nghiệp của gia chủ có thể gặp bất trắc.

Hoa đại

Hoa đại là loại hoa được trồng phổ biến ở các ngôi chùa và lăng tẩm bởi hương thơm nhẹ mà lại có công dụng làm thuốc, chế biến tinh dầu hoặc ngâm nước uống như trà. Với màu trắng nõn nà cùng với ánh vàng nhẹ, hoa đại tượng trưng cho sự tinh khiết vì thế mà nhiều người thường trồng hoa đại trong khu vườn thêm phần sinh động.

Tuy nhiên, theo dân gian thì loài hoa này có hình dáng gần với bộ phận sinh dục nữ nên thường được khuyến khích không nên đặt trên bàn thờ trong gia đình. Ngoài ra, theo truyền thuyết của Lào, loài hoa này mang lại những điều không may mắn trong chuyện tình yêu lứa đôi.

Hoa ly

Hoa ly là loài hoa có màu sắc rất đẹp, có hương thơm dịu nhẹ giúp khử sạch những mùi hôi thường gặp trong nhà như rượu, thuốc lá, mồ hôi. Không chỉ vậy, loài hoa này còn sống rất lâu nên rất được nhiều chị em ưa chuộng khi không có quá nhiều thời gian rảnh để chăm sóc hoa.

Tuy nhiên, muốn cắm loại hoa này trong nhà cần phải cẩn thận, vì hương thơm của hoa ly có thể giúp chúng ta cảm thấy thư giãn, thoải mái nhưng nó cũng có thể trở thành một loại chất độc gây hại cho cả gia đình nếu cắm quá nhiều hoa ly trong nhà.

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Ảnh minh họa: Internet

Nếu bị trúng độc của hoa ly sẽ dẫn đến các triệu chứng liên quan đến đường tiêu hóa như liên tục nôn mửa, đau bụng kèm theo dấu hiệu đau đầu, kích ứng da.

Ngoài ra, hoa ly cũng là một trong những loại hoa kiêng kỵ không được đặt lên bàn thờ nhất là vào ngày Tết. Vì ông bà ta ngày xưa cho rằng hoa ly tượng trưng cho sự ly tán, nếu đặt nó lên bàn thờ gia đình sẽ bị xào xáo, thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, trang cãi.

Hoa dâm bụt

Khoác lên mình một màu đỏ rực rỡ, hoa dâm dụt luôn nổi bật giữa một rừng hoa bởi chính màu sắc mà nó đang sở hữu. Hoa dâm bụt làm gợi lên vẻ đẹp quyến rũ của người thiếu nữ đang ở giai đọan nổi loạn nhất. Bên cạnh đó, người xưa cũng có quan niệm rằng hoa dâm bụt tượng trưng cho những người phụ nữ không đoan trang, đứng đắn bởi màu sắc đỏ rực đầy lôi cuốn vì được trồng ngoài hàng rào, nơi dễ bị những người đi ngang dễ dàng hái ngắt. Vì thế mà loài hoa này cũng không được đặt lên bàn thờ gia tiên.

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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