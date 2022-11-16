5 mẹo vệ sinh đồ gỗ nhanh chóng và dễ dàng - gỗ sạch đẹp như mới mua về

Nhà đẹp 16/11/2022 07:05

Chỉ trong vài nốt nhạc với các mẹo đơn giản sao đây, bạn có thể làm sạch những vết ố trên gỗ, cũng như lấy độ lại sáng bóng như mới

Đánh bóng đồ gỗ bằng giấm ăn hoặc chanh pha loãng

Với những nguyên liệu gần gũi như chanh hoặc giấm ăn, với tính axit cao bạn sẽ dễ dàng loại bỏ những vết bẩn trên bề mặt đồ nội thất gỗ. Bạn hãy pha loãng chanh hoặc giấm với tỉ lệ 1:4 (1 phần chanh hoặc giấm, hòa chung với 4 phần nước).

Nếu không sử dụng nước, bạn cũng có thể pha giấm chung với dầu oliu và lau như bình thường. Dầu oliu còn giúp cho bề mặt gỗ bóng hơn sau khi vệ sinh.

Dùng xà phòng và nước ấm

Sử dụng xà phòng và nước ấm để lau chùi sẽ làm sạch được bụi bẩn cũng như vết ố bám trên bề mặt gỗ.

Để bề mặt gỗ sạch sẽ, chúng ta cần pha loãng xà phòng với nước ấm, sau đó xịt dung dịch đó lên trên bề mặt gỗ rồi dùng một chiếc khăn bông khô để lau là những vết ố bụi bẩn đã được loại bỏ.

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Ảnh minh họa: Internet

Dùng bia để tẩy vết bẩn bề mặt

Một cách thông dụng khác để làm mới đồ nội thất gỗ là dùng bia. Bạn lấy một tấm vải mềm thấm bia hay dầu paraffine chà lên mặt các sản phẩm bằng gỗ để xóa đi các vết bẩn lâu ngày. Nếu dùng dầu paraffine bạn cần lưu ý là khi dầu vừa khô nên chùi lại bằng dầu thông với vải thường để bề mặt gỗ có độ sáng như mong muốn.

Hỗn hợp dầu ăn và sáp ong

Trên những món đồ gỗ như bàn ghế phòng khách hay tủ bếp thường xuất hiện những vết bẩn như vết trà, nước ngọt, vết dầu loang. Bạn hãy cho vài giọt dầu ăn vào sáp ong trắng, sau đó đem chưng cách thủy đến khi sáp chảy ra quyện vào dầu. Lấy hỗn hợp này quét lên vết bẩn, hiệu quả rất đáng để mong chờ.

Dùng sữa để làm sáng lớp vecni

Đối với những đồ gỗ có lớp vecni, chúng ta có thể sử dụng sữa để làm sạch.

Nếu muốn đánh bóng lại lớp vecni hãy bôi một lớp sữa bò lên bề mặt nội thất rồi để khô lại. Tiếp đó, lấy bàn chải nhúng nước rồi chà lên bề mặt. Cuối cùng chỉ cần dùng khăn ẩm lau sạch là những sản phẩm nội thất bằng gỗ trong gia đình sẽ sáng bóng như mới.

5 mẹo vệ sinh đồ gỗ nhanh chóng và dễ dàng - gỗ sạch đẹp như mới mua về - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet
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