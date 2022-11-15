Trong phong thủy, có 6 vật tốt nhất không đặt ở đầu giường nếu không muốn sức khỏe đi xuống, tình cảm vợ chồng lục đục liên miên

Nhiều cặp vợ chồng thích treo ảnh cưới ở ngay đầu giường. Tuy nhiên, theo quan niệm phong thủy, đây là vị trí không nên treo ảnh cưới. Treo ảnh cưới ở đầu giường sẽ tạo áp lực đè nén lên hai vợ chồng, khiến hôn nhân không suôn sẻ, có kẻ thứ ba chen chân vào mối quan hệ của vợ chồng. Ngoài ra, việc treo một bức ảnh lớn, khung ảnh nặng ngay trên đầu sẽ khiến người nằm dưới có cảm giác bất an, lo sợ ảnh rơi xuống.

Treo ảnh cưới ở cuối giường cũng không phải là vị trí tốt vì nó khiến vợ chồng thường xuyên bất hòa về chuyện tiền bạc. Ảnh cưới cũng không nên treo ở bên phải giường ngủ.

Gương soi

Bạn không nên để gương đầu giường hoặc đối diện giường, nhất là đối với người già, hoặc người yếu bóng vía sẽ ko tốt. Người già ko ngủ sâu, thường tỉnh giấc nửa đêm, nếu tỉnh dậy trong trạng thái chưa tỉnh táo mà nhìn vào gương, thấy bóng mình lờ mờ trong đấy thì cam đoan là rất sợ, rồi đâm ra lo lắng bất an, dễ sinh bệnh.

Tượng thần, Phật

Từ góc độ tín ngưỡng, để tượng thần, Phật ở đầu giường là điều kiêng kỵ. Nó thể hiện sự bất kính. Trong phong thủy, đặt những vật này ở đầu giường là cách "cất giấu" tài lộc, may mắn khiến gia chủ gặp khó khăn trên con đường công danh, sự nghiệp.

Di ảnh người quá cố

Một số người cho rằng để ảnh của người đã khuất ở đầu giường sẽ tạo cảm giác người đó vẫn còn ở bên cạnh mình. Tuy nhiên, đây là một đại kỵ. Nó có thể làm ảnh hưởng đến giấc ngủ. Ảnh của người quá cố tốt nhất nên được để ở khu vực riêng, thể hiện sự trang trọng.

Ảnh minh họa: Internet

Đồng hồ báo thức

Nhiều người có thói quen để đồng hồ báo thức ở đầu giường vì sự tiện lợi như có thể với tay tắt đồng hồ nếu muốn ngủ nướng thêm vài phút. Nhưng nếu thường xuyên bị đồng hồ báo thức làm giật mình tỉnh giấc sẽ dẫn đến căng thẳng mãn tính gây ra các vấn đề như huyết áp cao, giảm chất lượng giấc ngủ và ức chế thần kinh. Vì vậy, chuyên gia khuyên bạn tốt nhất nên để đồng hồ báo thức cách giường ít nhất là 1,8 mét.

Dao, kiếm

Đây là những vật có sát khí nặng, dễ tạo áp lực công việc, gây bất an và có thể gây sát thương nếu vô tình động phải. Do đó, gia chủ không nên để những món đồ này ở trong phòng ngủ, đặc biệt là ở khu vực đầu giường.

Các thiết bị điện tử

Các thiết bị điện tử như điện thoại, máy tính bảng là những đồ vật mà do tính tiện lợi, nhiều người hay để ở bên cạnh mình khi đi ngủ nhất.

Điều này vô cùng nguy hiểm vì sóng điện từ của điện thoại, máy tính có thể ảnh hưởng đến não bộ của bạn, khiến cho giấc ngủ bị gián đoạn, không sâu và khi tỉnh giấc thường thấy mệt mỏi, đau nhức toàn bộ cơ thể.

Có 1 cuộc tranh cãi còn chưa ngã ngũ rằng sóng wifi phát ra từ các thiết bị điện tử có gây ung thư cho con người không? Tuy nhiên, có một điều chắc chắn được khẳng định là nó gây hại cho sức khỏe, nhất là đối với trẻ nhỏ.

Vì vậy trước khi đi ngủ, bạn nên bỏ những thiết bị điện tử này ra khỏi giường ngủ, tốt nhất là tắt nguồn chúng để giấc ngủ của bạn không bị ảnh hưởng.

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.