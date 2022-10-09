Mất sự lưu thông không khí, tài vận xuống dốc "đổ sông đổ biển" chỉ vì đặt máy giặt sai vị trí phong thủy

Nhà đẹp 09/10/2022 05:00

Sách phong thủy có ghi đây là 4 vị trí tuyệt đối không nên đặt máy giặt, nếu không muốn tiền bạc tích góp bấy lâu nay 'đổ sông đổ biển' thì thay đổi ngay.

Không nên để máy giặt trong nhà tắm, nhà vệ sinh

Môi trường trong nhà tắm hoặc nhà vệ sinh ẩm ướt, nếu đặt máy giặt tại khu vực này có thể bị sai lệch hoạt động hoặc giảm tuổi thọ. Vì thế, có ý kiến cho rằng, nếu môi trường nơi đây được giữ gìn sạch sẽ, khô ráo, máy giặt không bị ảnh hưởng bởi yếu tố nước thì có thể đặt máy giặt. Tuy nhiên, xét về mặt phong thuỷ, yếu tố Thuỷ của nhà tắm, nhà vệ sinh vẫn ít nhiều có sự tương xung với yếu tố Hoả của máy giặt khi hoạt động.

Đặc biệt, nhà tắm, nhà vệ sinh có khí trường xấu, chuyển động của máy giặt sẽ khuếch tán khí xấu ra các phòng xung quanh. Trong trường hợp đã đặt máy giặt tại đây và khó di chuyển sang vị trí khác thì nên đóng cửa phòng lại, ngay cả khi không có máy giặt thì cũng nên thường xuyên đóng kín. Ngoài ra, để tránh ẩm ướt và không khí bị tù đọng, cần bật quạt thông gió hoặc mở cửa sổ.

Không nên đặt ở vị trí theo hướng Bạch Hổ

Phong thuỷ nhà cửa có 4 phương là Bạch Hổ, Thanh Long, Huyền Vũ và Chu Tước. Muốn phong thuỷ tốt, năng lượng trong nhà luôn thịnh vượng, gia chủ phải hài hoà, cân bằng được 4 phương này. Tường trái của nhà là phương Thanh Long lợi về tài lộc, phú quý. Tường đối ngược lại theo phương Bạch Hổ đại diện cho sức mạnh hung bạo.

Vì vậy nếu bạn đặt máy giặt, máy sấy theo hướng Bạch Hổ sẽ sinh ra nguồn năng lượng quá mạnh mẽ, có thể gây hại đến sức khoẻ của các thành viên trong gia đình. Ngược lại nếu bạn đặt máy giặt ở hướng Thanh Long sẽ giúp sinh ra cát khí, tài lộc tràn đầy.

Không nên đặt gần khu vực bếp nấu

Nhất là gần khu vực nấu nướng. Vì yếu tố Thuỷ (nước) trong máy giặt sẽ xung khắc với yếu tố Hoả (lửa) của bếp. Trong khi đó bếp là đại diện cho tài lộc, nếu bếp đặt sai vị trí hoặc bị các yếu tố bất lợi tác động sẽ ảnh hưởng đến tài vận và sức khoẻ của người nữ.

Nếu đặt máy giặt dưới kệ bếp, bồn rửa, bạn phải thiết kế đo đạc đúng kích thước máy giặt, ngoài ra chỉ có thể lựa chọn máy giặt lồng ngang. Bên cạnh, nhà bếp còn là nơi nấu nướng, bụi bẩn sẽ dễ khiến máy giặt xuống cấp, phần kim loại bọc ngoài máy bị hoen gỉ cho nên cần phải tính toán thật kĩ.

Mất sự lưu thông không khí, tài vận xuống dốc 'đổ sông đổ biển' chỉ vì đặt máy giặt sai vị trí phong thủy - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Không nên đặt ban công

Ban công nhiều nắng gió có thể làm hỏng máy giặt, máy sấy một cách nhanh chóng. Chưa kể máy giặt, máy sấy có thể cản trở việc lưu thông không khí, ảnh hưởng đến việc điều hoà nguồn năng lượng, ánh sáng vào nhà. Nếu bắt buộc phải để ở ban công, bạn hãy trùm túi bảo vệ để che chắn cho hai thiết bị này.

Mất sự lưu thông không khí, tài vận xuống dốc 'đổ sông đổ biển' chỉ vì đặt máy giặt sai vị trí phong thủy - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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