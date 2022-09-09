Cúng rằm tháng 8 nên chọn mua hoa gì để rước tài lộc về nhà?

Kham khảo ngay 5 loại hoa thích hợp cho việc dâng cúng vào dịp Trung thu.

Hoa thiên điểu

Người chơi hoa thường "săn lùng" hoa thiên điểu để cúng vào lễ mùng 1 vì đây là loại hoa đại diện cho sự vui vẻ lạc quan, hy vọng những điều tốt đẹp đối với người thân trong gia đình.

Lưu ý, khi cúng hoa rằm, gia chủ cần nên lưu ý số lượng bông để thuận lợi trong việc làm ăn. Tùy vào tuổi số lượng bông hoa cúng rằm sẽ khác nhau: 6 bông một bình với tuổi Hợi, Mão, Mùi. 9 bông với Tỵ, Sửu, Dậu. Dần, Ngọ, Tuất nên 2 bông. Thân, Tý, Thìn thì 7 bông là viên mãn.

Ảnh minh họa: Internet

Hoa huệ trắng

Huệ là loài hoa tương trưng cho sự sung túc, no đủ nên hoa huệ được cho là sẽ giúp gia chủ có được cuộc sống đầy đủ, sung túc và giàu sang. Dù có nhiều chủng loại, màu sắc nhưng tốt nhất nên chọn hoa huệ trắng để đặt lên bàn thờ.

Ảnh minh họa: Internet

Hoa cúc vàng

Đây là hoa thường được sử dụng để dâng cúng trên bàn thờ phổ biến nhất, bởi hoa mang trong mình rất nhiều ý nghĩa như lòng hiếu thảo, sự trường tồn vĩnh cửu hay là biểu tượng của sự sống, phúc lộc và may mắn. Ngoài ra, màu vàng tươi của hoa cúc còn giúp làm sáng bừng góc không gian buồn của mùa thu.

Ảnh minh họa: Internet

Hoa đồng tiền

Giống như cái tên của nó, hoa đồng tiền tượng trưng cho sự tài lộc, thịnh vượng vì vậy đây cũng là loài hoa được nhiều gia đình lựa chọn để đặt lên bàn thờ vào Tết nguyên Tiêu.

Bên cạnh ý nghĩa mang đến tài lộc, sự thịnh vượng, hoa đồng tiền cũng tượng trưng cho sức khỏe, tuổi thọ.

Hoa sen

Có mùi hương thanh khiết, vẻ ngoài sang trọng sen được đánh giá là loài hoa có cốt cách thanh cao, gắn liền với nhiều điển cố điển tích nhà Phật. Vậy nên, loài hoa này chính là lựa chọn hàng đầu cho việc thờ cúng giúp tăng vận may tài chính, giúp gia chủ sớm thành đại gia trong tương lai.

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Chọn trái cây nào để bày mâm quả cúng Rằm tháng 8 để cầu cho gia đình hòa thuận, bình an, phúc lộc dồi dào Tết Trung Thu ngoài trừ là ngày lễ dành cho thiếu nhi thì đây cũng là ngày đoàn viên sum họp gia đình. Do đó việc chọn trái cây bày mâm quả phù hợp cũng là cách để cầu cho gia đình bình an, hòa thuận tràn đầy phúc lộc.

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