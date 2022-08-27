Cắm hoa thêm vào những nguyên liệu này, đảm bảo hoa tươi lâu mà không cần phải chăm sóc nhiều

Một bình xịt tóc có thể giúp hoa của bạn tươi lâu hơn. Đứng xa ra một chút và xịt dưỡng tóc lên bó hoa, ngay trên mặt lá và cánh hoa.

Mọi người đều muốn giữ hoa tươi lâu khi cắm bình. Và có một số phương pháp khá tốt để thực hiện điều này. Một trong số những cách giữ hoa lâu héo là trộn 2 muỗng canh giấm táo và 2 muỗng đường vào nước trước khi cắm hoa . Hãy nhớ thay nước (dĩ nhiên là có thêm giấm và đường) mỗi ngày để tăng "tuổi thọ" cho hoa của bạn.

Ảnh minh họa: Internet

Dùng thuốc B1

Nghiền nát một viên thuốc B1 sau đó hòa vào nước cắm hoa. Những viên thuốc B1 sẽ giúp cho các cành hoa hút nước nhanh hơn, bổ sung dinh dưỡng để hoa tươi lâu đặc biệt là những loài hoa thân cứng như: hồng, cúc, tú cầu…

Ảnh minh họa: Internet

Sử dụng nước ấm

Loại bỏ hết lá phần cuống hoa rồi cắt vát một phần cuống. Sau đó cắm vào cốc nước ấm khoảng 4-5 tiếng qua đêm.

Tiếp theo, rắc một ít thuốc bột là chất bảo quản hoa (có bán ở siêu thị) để tiêu diệt vi khuẩn trong nước. Nếu không dùng thuốc bảo quản thì phải thay nước và cắt cuống hoa thường xuyên.

Aspirin

Aspirin là một loại thuốc gây ức chế sự phát triển của vi khuẩn gây nên bệnh tiêu chảy. Bạn có thể giữ hoa tươi lâu bằng những viên thuốc Aspirin dễ dàng mua ngoài tiệm. Cách làm là bạn hãy nghiền nát một viên aspirin và pha chúng vào nước cắm hoa. Ngoài ra, đừng quên thay bình nước vài ngày một lần.

Ảnh minh họa: Internet

Đồng xu

Cho đồng xu vào bình cắm hoa. Cách làm đơn giản nhưng hiệu quả không ngờ. Đồng xu là kim loại hoạt động như một dạng chất kháng khuẩn tự nhiên làm cuống hoa lâu bị phân hủy.