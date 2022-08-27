Cắm hoa thêm vào những nguyên liệu này, đảm bảo hoa tươi lâu mà không cần phải chăm sóc nhiều

Nhà đẹp 27/08/2022 11:26

Dưới đây là những mẹo vô cùng đơn giản nhưng mang lại kết quả khiến bạn phải bất ngờ, bình hoa nhà bạn sẽ tươi tắn cả tuần.

Xịt dưỡng tóc

Một bình xịt tóc có thể giúp hoa của bạn tươi lâu hơn. Đứng xa ra một chút và xịt dưỡng tóc lên bó hoa, ngay trên mặt lá và cánh hoa.

Giấm táo

Mọi người đều muốn giữ hoa tươi lâu khi cắm bình. Và có một số phương pháp khá tốt để thực hiện điều này. Một trong số những cách giữ hoa lâu héo là trộn 2 muỗng canh giấm táo và 2 muỗng đường vào nước trước khi cắm hoa. Hãy nhớ thay nước (dĩ nhiên là có thêm giấm và đường) mỗi ngày để tăng "tuổi thọ" cho hoa của bạn.

Cắm hoa thêm vào những nguyên liệu này, đảm bảo hoa tươi lâu mà không cần phải chăm sóc nhiều - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Dùng thuốc B1

Nghiền nát một viên thuốc B1 sau đó hòa vào nước cắm hoa. Những viên thuốc B1 sẽ giúp cho các cành hoa hút nước nhanh hơn, bổ sung dinh dưỡng để hoa tươi lâu đặc biệt là những loài hoa thân cứng như: hồng, cúc, tú cầu… 

Cắm hoa thêm vào những nguyên liệu này, đảm bảo hoa tươi lâu mà không cần phải chăm sóc nhiều - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Sử dụng nước ấm

Loại bỏ hết lá phần cuống hoa rồi cắt vát một phần cuống. Sau đó cắm vào cốc nước ấm khoảng 4-5 tiếng qua đêm.

Tiếp theo, rắc một ít thuốc bột là chất bảo quản hoa (có bán ở siêu thị) để tiêu diệt vi khuẩn trong nước. Nếu không dùng thuốc bảo quản thì phải thay nước và cắt cuống hoa thường xuyên.

Aspirin

Aspirin là một loại thuốc gây ức chế sự phát triển của vi khuẩn gây nên bệnh tiêu chảy. Bạn có thể giữ hoa tươi lâu bằng những viên thuốc Aspirin dễ dàng mua ngoài tiệm. Cách làm là bạn hãy nghiền nát một viên aspirin và pha chúng vào nước cắm hoa. Ngoài ra, đừng quên thay bình nước vài ngày một lần.

Cắm hoa thêm vào những nguyên liệu này, đảm bảo hoa tươi lâu mà không cần phải chăm sóc nhiều - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Đồng xu

Cho đồng xu vào bình cắm hoa. Cách làm đơn giản nhưng hiệu quả không ngờ. Đồng xu là kim loại hoạt động như một dạng chất kháng khuẩn tự nhiên làm cuống hoa lâu bị phân hủy.

Cắm hoa thêm vào những nguyên liệu này, đảm bảo hoa tươi lâu mà không cần phải chăm sóc nhiều - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet
Tường nhà bạn bị ẩm mốc nhưng dùng thuốc tẩy mãi không sạch thì thử thêm 4 cách này

Tường nhà bạn bị ẩm mốc nhưng dùng thuốc tẩy mãi không sạch thì thử thêm 4 cách này

Trời mưa nên tường bị thấm nước, từ đó sinh ra các vết ẩm mốc 'xấu xí' gây mất thẩm mĩ cho căn nhà của bạn. Bắt tay vào xử lí ẩm mốc ngay và luôn bằng những nguyên liệu này.

Xem thêm
Từ khóa:   nhà đẹp cắm hoa hoa tươi lâu

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Dinh dưỡng 2 giờ 50 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 5 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 35 phút trước
Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 5 phút trước
Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Tâm sự gia đình 8 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn