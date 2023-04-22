Đầu giường ngủ phạm 4 lỗi phong thủy: vợ chồng lục đục triền miên, bất lợi cho sức khỏe, nợ nần chồng chất

Nhiều gia đình treo ảnh cưới ngay ở phía trên đầu giường . Tuy nhiên, đây không phải là vị trí tốt để treo ảnh cưới hay bất kỳ loại tranh ảnh nào khác.

Theo các chuyên gia phong thủy, để ảnh cưới ở đầu giường sẽ tạo áp lực đè nén lên hai vợ chồng, khiến hôn nhân không hòa thuận, dễ tạo điều kiện cho kẻ thứ ba chen chân vào. Trên thực tế, để một khung ảnh lớn ngay ở đầu giường sẽ tạo cảm giác bất an cho người nằm dưới vì ảnh có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.

Ngoài ra, các gia đình cũng nên tránh treo ảnh cưới ở cuối giường vì vị trí này được cho là có thể kích thích các cảm xúc tiêu cực, gây bất hòa về chuyện tiền bạc.

Ảnh minh họa: Internet

Ảnh cưới cũng không nên treo ở bên phải giường vì vị trí này được cho là có tác động không tốt đến hôn nhân.

Gia chủ nên treo ảnh cưới ở bên trái của giường ngủ.

Đầu giường kỵ đối diện cửa chính

Nếu đầu giường hướng thẳng ra cửa chính phòng ngủ thì không gian này không có cái gọi là riêng tư cần thiết, cho dù có khép cửa đi chăng nữa.

Mặt khác, khi nghỉ ngơi mà phần đầu quay ngược lại với cửa chính, không nhìn thấy được cửa thì cơ bản là tâm lý sẽ sinh cảm giác bất an, ảnh hưởng chất lượng giấc ngủ, chưa kẻ lâu ngày những khí lưu từ cửa xông thẳng vào đầu giường còn gây đau đầu và nhiều bệnh tật khác.

Ảnh minh họa: Internet

Tượng thần Phật

Một số gia đình để tượng thần Phật ở khu vực giường ngủ để tạo cảm giác bình an, được phù hộ. Tuy nhiên, đây là việc không nên làm.

Theo quan niệm dân gian, tượng thần Phật là vật vô cùng linh thiêng. Những thứ này cần đặt ở những nơi trạng trọng, tôn nghiêm chứ không nên để trong phòng ngủ hay để đầu giường.

Trong phong thủy, đặt tượng thần Phật ở đầu giường tức là cất giấu tài lộc, may mắn, gia chủ sẽ gặp khó khăn trên con đường công danh sự nghiệp.

Đầu giường kỵ có gương

Phòng ngủ vốn là khu vực riêng tư dùng để nghỉ ngơi, phục hồi tinh thần và sức khỏe, trong đó chiếc giường ngủ là vật dụng chính giúp con người yên giấc sau ngày làm việc mệt mỏi.

Tuy nói là nơi ngủ nghỉ nhưng vẫn có rất nhiều người chăm chút đến cả vẻ mỹ quan và thậm chí thích tạo điểm nhấn đặc biệt cho nơi này.

Song dù vì lý do tiện lợi trong sinh hoạt hay để trang trí làm đẹp không gian thì bạn cũng nên tránh gắn gương hay bất cứ vật gì bằng pha lê, thủy tinh phía đầu giường ngủ. Bởi vì những vật này đều thuộc tính hàn, không có lợi để gần nơi nghỉ ngơi.

Ngoài ra, nếu phía đầu giường có gương hay pha lê sẽ phản chiếu hình ảnh con người trên giường, cũng chính là nhân phách, nó không những khiến bạn luôn bất an, dễ bị giật mình mà còn khiến giấc ngủ không an định, ban ngày tinh thần uể oải, về lâu dài tất sẽ ảnh hưởng đến cả tâm sinh lý con người.

Ảnh minh họa: Internet

​​​​*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.