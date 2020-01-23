Tâm sự đàn ông ngoại tình: Ngày Tết, tôi không có nhà để về

Ngoại tình 23/01/2020 08:50

Ngày Tết cận kề, nhìn gia đình người ta sum vầy, vui vẻ còn căn nhà tôi chỉ có sự lạnh lẽo, cô độc. Chính một người đàn ông ngoại tình như tôi đã tự đạp đổ đi hạnh phúc của mình.

Những người đàn ông ngoại tình, trong khoảnh khắc đã quên mất đi điều gì thực sự quan trọng với mình. Bị cuốn theo những dục vọng tầm thường để rồi đến khi nhận ra mình đi sai đường thì đã quá muộn màng. Vì một người đàn bà ngoài đường mà tôi đã đẩy vợ con mình đi xa và đạp đổ hạnh phúc của chính mình. Ngày Tết, nhìn gia đình người ta sum vầy, hạnh phúc mà tôi hối hận vô cùng.

dan ong ngoai tinh 1
Vì một người đàn bà ngoài đường mà tôi đã đẩy vợ con rời xa mình - Ảnh minh họa: Internet

Cuộc hôn nhân của tôi kéo dài hơn 10 năm và có với nhau 3 đứa con. Vợ chồng tôi cũng như bao nhiêu cặp vợ chồng khác cũng có những mâu thuẫn, những lần cãi vã. Nhưng nhìn chung, cuộc sống của tôi cũng tương đối bình yên và ổn định. Nhưng tôi không bằng lòng với cuộc sống của mình và luôn so sánh vợ với những người đàn bà ngoài kia. Tôi thấy vợ mình thật nhàm chán, cũ kĩ, gối chăn nhạt nhẽo. Và tôi đã phản bội cô ấy để qua lại với một người phụ nữ trẻ đẹp hơn.

Thường thì đàn ông ăn vụng rồi cũng quay về với vợ con, thế nhưng chẳng hiểu trong thời gian đó tôi ăn phải “bùa mê” gì mà quay lưng hẳn với gia đình. Tiền làm được, tôi không hề đưa vợ mà cung phụng cho nhân tình tiêu xài. Tôi như con chim được sổ lồng, muốn thật sự tự do và giải thoát để đến với nhân tình. Tôi công khai chuyện mình ngoại tình và muốn ly hôn. Vợ tôi sững sờ rồi cũng gạt nước mắt mà kí vào lá đơn ly hôn.

dan ong ngoai tinh 2
Tôi mù quáng ly hôn với vợ - Ảnh minh họa: Internet

Cuộc sống của một người đàn ông sau ly hôn không hề sung sướng. Yêu đương nồng nhiệt một thời gian rồi tôi dần nhận ra cô nhân tình không hề hoàn hảo và tốt đẹp như mình từng nghĩ. Cô ta chỉ là người đàn bà sống thực dụng, thích chưng diện, ăn chơi mà không hề muốn làm việc. Từ một người được vợ chăm sóc, lo cho từng tí bây giờ tôi phải nai lưng nuôi nhân tình, cung phụng cô ta và làm mọi việc trong nhà. Thậm chí ngay cả quần áo lót của cô ta tôi cũng phải giặt. Sống với nhau vài tháng, đã quá chán chường tôi và cô ta vội vã chia tay.

Ngày Tết cận kề, nhìn gia đình người ta sum vầy, vui vẻ còn căn nhà tôi chỉ có sự lạnh lẽo, cô độc. Tôi nhớ chỉ 1 năm trước đây thôi, vợ chồng con cái cùng nhau lau dọn nhà cửa, mua sắm chuẩn bị Tết rất vui vẻ. Mâm cơm ấm cúng, luôn đầy ắp tiếng cười. Vậy mà giờ đây tôi chẳng màng đến Tết. Nhà cửa bừa bộn cũng chẳng thèm lau dọn, sắm sửa. Bếp núc lạnh tanh chỉ có vài gói mì dự trữ. Tôi thèm sống lại những ngày gia đình mình vui vẻ, hạnh phúc ấy biết bao nhiêu.

dan ong ngoai tinh 3
Tôi muốn quay lại nhưng vợ tôi không đồng ý - Ảnh minh họa: Internet

Tôi đã gặp và cầu xin vợ tha thứ nhưng cô ấy không đồng ý. Cô ấy bảo rằng mọi thứ đã đổ vỡ thì chẳng có cách nào lấy lại được. Đàn ông ở đời, trong muôn vạn điều sai trái thì ngoại tình chính là điều dại dột nhất. Bây giờ người người Tết, nhà nhà Tết còn tôi từ khi vợ con ra đi đã chẳng còn Tết nữa.

Gửi đàn ông yêu phụ nữ một đời chồng: Hãy yêu luôn quá khứ của cô ấy

Gửi đàn ông yêu phụ nữ một đời chồng: Hãy yêu luôn quá khứ của cô ấy

Yêu phụ nữ một đời chồng đàn ông không chỉ cần tình yêu mà cần nhất là lòng bao dung. Nếu yêu cô ấy hãy yêu luôn quá khứ, bởi nếu không làm được như thế thì chỉ là thứ tình yêu hời hợt và yếm thế mà thôi.

Xem thêm
Từ khóa:   ngày tết đàn ông sau ly hôn đàn ông phản bội

TIN MỚI NHẤT

Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Đời sống 4 phút trước
Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Đời sống 36 phút trước
3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Đời sống 1 giờ 11 phút trước
Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 46 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 36 phút trước
Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Sao quốc tế 4 giờ 6 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 36 phút trước
Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Dinh dưỡng 5 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Quyết định dứt áo rời đi vì đứa con trai và cái kết cay đắng của người chồng

Quyết định dứt áo rời đi vì đứa con trai và cái kết cay đắng của người chồng