Trời nắng nóng cực điểm, hãy dùng ngay các loại nước uống giải nhiệt dễ làm này

Chính vì thế, để bù nước cũng như cung cấp các loại vitamin cần thiết cho cơ thể, bạn nên uống thường xuyên những loại nước thơm ngon dưới đây.

Sau Tết, thời tiết miền Nam ngày càng nóng khiến cơ thể bạn dễ mất nước, cảm thấy mệt mỏi và ảnh hưởng ít nhiều đến sức khỏe .

Đường: 2 muỗng canh

Đá bào

Thực hiện:

Bước 1: Thanh long bạn mua về rửa sạch, gọt vỏ, thái miếng rồi cho vào máy ép lấy nước.

Nước ép thanh long có hương vị thơm ngon, độc đáo giúp giải nhiệt hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Bước 2: Rót nước ép ra ly cho đường vào khuấy tan rồi thêm đá bào và trộn đều. Cuối cùng, bạn trang trí ly bằng vài lát thanh long cho đẹp mắt là có thể thưởng thức ngay rồi.

Trà xoài

Chuẩn bị nguyên liệu:

Xoài chín: 1 trái

Trà túi lọc: 1 gói

Nước cốt chanh: 1/2 muỗng canh

Đường: 4 muỗng canh

Nước sôi: 200ml

Đá bào

Thực hiện:

Bước 1: Bạn cho gói trà vào 200ml nước sôi và ngâm khoảng 5 phút rồi để nguội. Sau đó, bạn cho đường vào khuấy đều.

Bước 2: Xoài rửa sạch, gọt vỏ và bạn cắt thành từng miếng vuông nhỏ.

Bước 3: Cho xoài và nước cốt chanh vào ly trà khuấy đều rồi thêm đá bào là bạn đã có thể thưởng thức.

Dừa tắc

Chuẩn bị nguyên liệu:

Dừa xiêm: 1 trái

Tắc: 2 - 3 trái

Đường: 2 muỗng canh

Đá viên

Thực hiện:

Bước 1: Bạn chặt đầu trái dừa, đổ nước ra tô thủy tinh lớn rồi nạo lấy phần cơm bên trong để riêng.

Bước 2: Tắc rửa sạch, 1 trái bạn thái thành từng lát mỏng, những trái còn lại cắt làm đôi vắt lấy nước.

Bước 3: Rót nước dừa vào ly, cho thêm cơm dừa, nước cốt tắc và đường rồi khuấy đều. Cuối cùng, bạn cho đá viên vào là đã hoàn thành ly dừa tắc vừa giúp giải khát vừa tốt cho sức khỏe rồi.

Nước tắc xí muội

Chuẩn bị nguyên liệu:

Tắc: 5 - 10 trái

Đường: 5 muỗng canh

Muối: 1 muỗng cà phê

Nước lọc

Đá bào

Thực hiện:

Bước 1: Tắc mua về bạn rửa sạch, để ráo, sau đó cắt làm đôi theo chiều ngang, vắt lấy nước.

Bước 2: Tiếp theo, bạn thái vỏ tắc thành các sợi nhỏ. Sau đó, ướp chúng với đường và nước cốt tắc trong khoảng 1 giờ.

Bước 3: Bạn để chén vỏ tắc và đường vào nồi nước đun ở lửa nhỏ khoảng 2 - 3 phút thì tắt bếp, để nguội.

Bước 4: Cho nước lọc và hỗn hợp vỏ tắc vào ly khuấy đều rồi thêm đá là bạn có thể thưởng thức rồi đấy!

Nước tắc xí muội giúp bù nước và cung cấp nhiều vitamin cho cơ thể - Ảnh minh họa: Internet

Trong thời tiết nắng nóng, việc thưởng thức các loại nước uống giải nhiệt dễ làm ở trên không chỉ giúp giải khát mà còn làm tăng sức đề kháng của cơ thể, phòng chống bệnh tật.