Trời nắng nóng cực điểm, hãy dùng ngay các loại nước uống giải nhiệt dễ làm này

Những ngày gần đây thời tiết trở nên rất nóng, bạn nên dùng ngay các loại nước uống giải nhiệt này để bảo vệ sức khỏe nhé!
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Sau Tết, thời tiết miền Nam ngày càng nóng khiến cơ thể bạn dễ mất nước, cảm thấy mệt mỏi và ảnh hưởng ít nhiều đến sức khỏe.
Chính vì thế, để bù nước cũng như cung cấp các loại vitamin cần thiết cho cơ thể, bạn nên uống thường xuyên những loại nước thơm ngon dưới đây.
Các loại nước uống giải nhiệt vừa thơm ngon vừa dễ làm
Nước ép thanh long
Chuẩn bị nguyên liệu:
Thanh long: 1 trái
Đường: 2 muỗng canh
Đá bào
Thực hiện:
Bước 1: Thanh long bạn mua về rửa sạch, gọt vỏ, thái miếng rồi cho vào máy ép lấy nước.
Bước 2: Rót nước ép ra ly cho đường vào khuấy tan rồi thêm đá bào và trộn đều. Cuối cùng, bạn trang trí ly bằng vài lát thanh long cho đẹp mắt là có thể thưởng thức ngay rồi.
Trà xoài
Chuẩn bị nguyên liệu:
Xoài chín: 1 trái
Trà túi lọc: 1 gói
Nước cốt chanh: 1/2 muỗng canh
Đường: 4 muỗng canh
Nước sôi: 200ml
Đá bào
Thực hiện:
Bước 1: Bạn cho gói trà vào 200ml nước sôi và ngâm khoảng 5 phút rồi để nguội. Sau đó, bạn cho đường vào khuấy đều.
Bước 2: Xoài rửa sạch, gọt vỏ và bạn cắt thành từng miếng vuông nhỏ.
Bước 3: Cho xoài và nước cốt chanh vào ly trà khuấy đều rồi thêm đá bào là bạn đã có thể thưởng thức.
Dừa tắc
Chuẩn bị nguyên liệu:
Dừa xiêm: 1 trái
Tắc: 2 - 3 trái
Đường: 2 muỗng canh
Đá viên
Thực hiện:
Bước 1: Bạn chặt đầu trái dừa, đổ nước ra tô thủy tinh lớn rồi nạo lấy phần cơm bên trong để riêng.
Bước 2: Tắc rửa sạch, 1 trái bạn thái thành từng lát mỏng, những trái còn lại cắt làm đôi vắt lấy nước.
Bước 3: Rót nước dừa vào ly, cho thêm cơm dừa, nước cốt tắc và đường rồi khuấy đều. Cuối cùng, bạn cho đá viên vào là đã hoàn thành ly dừa tắc vừa giúp giải khát vừa tốt cho sức khỏe rồi.
Nước tắc xí muội
Chuẩn bị nguyên liệu:
Tắc: 5 - 10 trái
Đường: 5 muỗng canh
Muối: 1 muỗng cà phê
Nước lọc
Đá bào
Thực hiện:
Bước 1: Tắc mua về bạn rửa sạch, để ráo, sau đó cắt làm đôi theo chiều ngang, vắt lấy nước.
Bước 2: Tiếp theo, bạn thái vỏ tắc thành các sợi nhỏ. Sau đó, ướp chúng với đường và nước cốt tắc trong khoảng 1 giờ.
Bước 3: Bạn để chén vỏ tắc và đường vào nồi nước đun ở lửa nhỏ khoảng 2 - 3 phút thì tắt bếp, để nguội.
Bước 4: Cho nước lọc và hỗn hợp vỏ tắc vào ly khuấy đều rồi thêm đá là bạn có thể thưởng thức rồi đấy!
Trong thời tiết nắng nóng, việc thưởng thức các loại nước uống giải nhiệt dễ làm ở trên không chỉ giúp giải khát mà còn làm tăng sức đề kháng của cơ thể, phòng chống bệnh tật.