Khám phá hiệu quả của nước đậu đen rang giải nhiệt

Sức khỏe 29/06/2017 14:13

Vào mùa hè, uống nước đậu đen giải nhiệt giúp tinh thần thoải mái, tăng cường sức khỏe. Loại nước này còn trị được nhiều chứng bệnh thường gặp như: táo bón, đau nhức xương khớp, tiểu rắt, bị cảm...

Uống nước đậu đen rang giải nhiệt hàng ngày có tốt không?

Uống nước đậu đen giải nhiệt tốt cho <a target='_blank' href='https://www.phunuvagiadinh.vn/suc-khoe-5'>sức khỏe</a>
Uống nước đậu đen giải nhiệt tốt cho sức khỏe. Ảnh internet

Từ xa xưa, đậu đen đã được xem là “thần dược” để chữa bệnh. Chính danh y Tuệ Tĩnh đã giới thiệu nhiều phương thức chữa bệnh từ đậu đen chữa chứng tiêu khát do thận hư, bằng cách sử dụng đậu đen và thiên hoa phấn theo lệ 1:1 đem tán nhỏ, làm thành viên để uống với nước sắc đậu đen.

Nước đậu đen có vị hơi ngọt, có công dụng bổ thận thủy, bổ can, thanh nhiệt giải độc, lợi niệu, bổ huyết giải phong nhiệt. Nên nước đậu đen thường dùng để điều trị các bệnh như: thận yếu, mặt sưng phù, phong thấp tê liệt, thấp khớp hoặc các bệnh lở loét.

Đồng thời, nước đậu đen rang còn có tác dụng giúp da hồng hào, sáng mịn hơn rất nhiều.

Dùng nước đậu đen rang giải nhiệt như thế nào là tốt nhất?

 

Uống nước đậu đen giải nhiệt 2 - 3 lần/ngày là tốt nhất
Uống nước đậu đen rang giải nhiệt 2 - 3 lần/ngày là tốt nhất. Ảnh internet

Tuy nước đậu đen tốt cho sức khỏe nhưng việc sử dụng loại nước này cần có giới hạn cụ thể, uống nhiều quá hay ít cũng không tốt cho sức khỏe.

Do đó, để giúp cơ thể giải nhiệt, tránh được tình trạng phát ban, xuất hiện mụn thì bạn nên sử dụng theo hướng dẫn sau đây:

Đối với người lớn: Sử dụng 2 - 3 lần/ngày, mỗi lần 1 cốc.

Đối với trẻ em khoảng 2 – 3 tuổi thì mới bắt đầu ăn dặm thì cho ăn một chút cháo đậu xanh, sau 6 tuổi thì uống theo khẩu phần của người lớn.

Lưu ý:

Nếu không thực hiện đúng theo hướng dẫn trên, việc uống quá nhiều nước đậu đen giải nhiệt sẽ gây ra bệnh dạ dày ảnh hưởng lớn đến đường ruột và hệ tiêu hóa.

Đặc biệt, phái đẹp mà ăn đậu đen quá nhiều sẽ bị các bệnh phụ khoa như trướng bụng, đau bụng kinh. Còn những người bị loét hành tá tràng, dễ tiêu chảy, tiêu chảy mạn sẽ gây ra tình trạng chân tay lạnh, sợ lạnh khiến cho bệnh nặng hơn, khó điều trị khỏi hẳn.

Khi dùng đậu đen rang hay nấu chè để lấy nước uống thì không nên bỏ vỏ. Bởi vì, vỏ đậu đen mới có tác dụng chính trong việc giải độc. Do đó, nếu bỏ vỏ thì tác dụng giải độc và giải nhiệt gần như không có.

Cách làm nước đậu đen rang giải nhiệt cho ngày hè

Bạn hãy tự mình làm nước đậu đen rang giải nhiệt ngày hè cho cả gia đình nhé, an toàn đảm bảo cho sức khỏe.

Nguyên liệu cần có:

  • Đậu đen xanh lòng: 100g
  • Nước: 1 lít.
  • Nồi.
  • Chảo.
  • Rây lọc.

Cách thực hiện:

Bước 1: Bạn chọn đậu đen chắc hạt, không sâu bệnh, đều màu. Sau đó rửa sạch loại bỏ hết bụi bẩn và các hạt đậu hỏng, không cần ngâm.

Bước 2: Bắc chảo lên bếp, để lửa vừa và bạn cho đậu đen vào rang, đảo liên tục để đậu không cháy, chú ý điều chỉnh lửa phù hợp để đậu vàng đều.

Bước 3: Sau khi đậu chín, có mùi thơm thì bắc ra, để nguội.

Bước 4: Nấu sôi 1 lít nước và cho số đậu đã rang vào, tiếp tục đun sôi khoảng 10 phút. Sau đó tắt bếp nhưng đậy kín nắp, ủ trong 15 phút.

Bước 5: Dùng rây lọc bỏ xác đậu chỉ lấy phần nước để uống.

Nước đậu đen rang tốt cho sức khỏe, trị được nhiều bệnh.
Nước đậu đen rang tốt cho sức khỏe, trị được nhiều bệnh. Ảnh internet

Thành quả đạt được:

Sau khi thực hiện, bạn sẽ có ngay loại nước đậu đen rang giải nhiệt, thơm ngon và dễ uống. Vậy bạn hãy kiên trì làm loại nước uống này hàng ngày cho cả gia đình nhé! Các dưỡng chất có trong nước đậu đen giải nhiệt không những làm trắng da mà còn giảm cân làm tóc mượt mà hiệu quả. Nên đây là bí quyết làm đẹp của rất nhiều phụ nữ Nhật Bản nói riêng và Châu Á nói chung. 

 

 

Uống nước đỗ đen rang giảm cân như thế nào?

Uống nước đỗ đen rang giảm cân như thế nào?

Nước đỗ đen không chỉ đơn thuần là loại nước giúp thanh lọc và giải nhiệt cho cơ thể vào mùa hè mà còn có tác dụng giảm cân cực tốt. Tuy nhiên, uống nước đỗ đen rang giảm cân như thế nào thì chưa nhiều người biết rõ. Bài viết dưới đây, sẽ giúp bạn tìm hiểu cụ thể hơn về vấn đề này nhé!

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