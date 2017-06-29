Uống nước đỗ đen rang giảm cân như thế nào?

Uống nước đỗ đen rang giảm cân là một trong những phương pháp an toàn và nhanh chóng giúp các chị em sở hữu được thân hình thon gọn, quyến rũ. Phương pháp này được nhiều chị em lựa chọn bởi vỉ đáp ứng đầy đủ các tiêu chí sau đây:

Đỗ đen rất giàu chất xơ và Protein mà không chứa chất béo bão hòa nên hỗ trợ cho việc giảm cân đạt kết quả tối ưu nhất. Khi uống nước đậu đen vừa giúp các chị em bổ sung chất dinh dưỡng , tạo cảm giác no, trong bữa ăn sẽ ăn ít lại giúp giảm cân hiệu quả.

Đỗ đen chứa nhiều albumin, sinh tố A, B, C, PP, protid, glucid, lipid, muối khoáng và hàm lượng acid amin cần thiết gồm: lysin, methionin, tryptophan, phenylalanin, alanin, valin, leucin. Các vi chất này hoàn toàn tự nhiên, phù hợp và rất tốt cho cơ thể người sử dụng.

Tốt cho sức khỏe của bà bầu

Trong nước đậu đen chứa nhiều Folate và vitamin B là hai loại vitamin, khoáng chất bổ dưỡng tốt cho thai phụ, điều hòa kinh nguyệt, dưỡng thai, bồi bổ cơ thể đồng thời hỗ trợ phát triển bộ não của trẻ và dây thần kinh xương sống hoàn thiện.

Cách uống nước đỗ đen rang giảm cân hiệu quả

Uống nước đỗ đen rang giảm cân muốn đạt được hiệu quả cao, cần phải sử dụng đúng cách và đúng theo liệu trình nhất định. Nước đỗ đen để giảm cân thì không được cho thêm đường, sữa như các loại nước uống giải khát khác.

Để đạt được hiệu quả giảm cân tốt nhất, các chị em cần thực hiện theo đúng hướng dẫn sau:

Uống nước đỗ đen trước bữa ăn 30 phút.

Uống ngày 3 lần (sáng – trưa – chiều), 1 cốc/lần.

Bên cạnh việc uống đúng theo liều lượng quy định thì bạn cũng cần phải kiên trì thực hiện theo đúng lộ trình, uống liên tục và đều đặn, như vậy mới đạt được kết quả giảm cân tốt nhất.

Ngoài ra, uống nước đỗ rang đen giảm cân cần phải kết hợp với chế độ ăn uống khoa học, không ăn thức ăn nhanh, đồ nhiều dầu mỡ, cay nóng... luyện tập thể dục thể thao thường xuyên và ngủ đủ giấc, sinh hoạt khoa học...

Uống ước đỗ đen rang giảm cân hiệu quả cao nên từ xa xưa, người Nhật Bản Và Trung Quốc đã áp dụng. Loại nước này còn được sử dụng để giúp bổ thận, bổ máu và tăng cường chức năng sinh lý. Ở nước ta, nước đỗ đen rang cũng thường được dùng trong thời kì vợ chồng đang có nhu cầu sinh con.

Đặc biệt, đối với bà bầu, uống nước đỗ đen rang giảm cân vô cùng tốt, giúp các chị em khống chế được cân nặng của mình, không làm ảnh hướng đến thẩm mỹ mà còn đảm bảo sức khỏe của thai nhi. Hơn thế nữa, khi uống nước đỗ đen tốt cho hệ tiêu hóa của mẹ bầu, hạn chế tối đa việc bị táo bón thường gặp trong thời kìa mang thai.

Để có loại nước đỗ đen thơm ngon, dễ uống bạn cần lựa chọn các hạt đỗ đen hạt đều, vỏ mỏng, có màu đen óng. Không nên lựa đỗ đen hạt to, màu vỏ nhợt nhạt hay đỗ đen hạt không đều. Đây chính là yếu tố đầu tiên và khá quan trọng giúp bạn tiến gần đến công cuộc giảm cân hiệu quả. Chúc các bạn sớm thành công với loại nước uống “thần kì” này.