Tìm hiểu thông tin bà bầu uống nước đậu đen có tốt không?

Dinh dưỡng thai kỳ 29/06/2017 14:11

Bà bầu uống nước đậu đen có tốt không? Là một trong những thắc mắc của nhiều chị em. Để có đáp án, bài viết sau đây sẽ cùng các chị em giải đáp câu hỏi này nhé!

Nước đậu đen chứa nhiều chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe con người

Đỗ đen rang chứa nhiều chất <a target='_blank' href='https://www.phunuvagiadinh.vn/dinh-duong-2'>dinh dưỡng</a>
Đỗ đen rang chứa nhiều chất dinh dưỡng. Ảnh internet

Nước đậu đen là một loại nước thơm ngon bổ dưỡng và được nhiều chị em lựa chọn để sử dụng bởi vì các lý do sau:

Nước đậu đen trị được nhiều chứng bệnh

Theo Y học cổ truyền, đậu đen có vị ngọt nhạt, tính bình và mát, có tác dụng bổ huyết, trừ phong, thanh thấp nhiệt, hạ khí, lợi tiểu, giải độc, tiêu khát, bổ can, thận.

Phần đạm có trong đậu đen có vị đắng nhạt, tính hàn giúp thanh nhiệt, trị được nhiều chứng bệnh khó như tiểu đường, tăng huyết áp.

Nước đậu đen có giá trị dinh dưỡng cao

Nước đậu đen có giá trị dinh dưỡng cao. Trong đó, hàm lượng protein cao 24,4 g%, lipid 1,7 g%, glucid 53,3 g%, chứa đủ hàm lượng các axit amin và các acid béo chưa no cần thiết cho cơ thể. Cùng các loại vitamin tham gia vào hầu hết các quá trình trao đổi chất như: vitamin A 5mg, B1 0,5mg, B2 0,21mg, PP 1,8mg, C 8mg, với một số khoáng chất đặc biệt như Ca 56 mg%, P 354 mg%, Fe 1,6 mg%...

Nước đỗ đen rang tốt cho bà bầu.
Nước đỗ đen rang tốt cho bà bầu. Ảnh internet

Nước đậu đen giúp thỏa mãn cơn đói

Đậu đen là thực phẩm chứa phần lớn các chất béo không no, giàu protein giúp thỏa mãn cơn đói, tạo cảm giác no lâu, bổ sung năng lượng cho cơ thể nhưng vẫn giúp phái đẹp có được dáng chuẩn.

Đặc biệt, Folate và vitamin B có trong đậu đen là hai loại vitamin, khoáng chất bổ dưỡng khá tốt cho thai phụ, hỗ trợ phát triển bộ não của trẻ và dây thần kinh xương sống.

Bà bầu uống nước đậu đen có tốt không?

Thân nhiệt của những bà bầu cao hơn người bình thường khoảng 0.5, vì thế việc cung cấp thức uống giúp giải nhiệt cho các bà bầu là rất quan trọng. Đậu đen chính là loại nguyên liệu tuyệt vời được lựa chọn để nấu nước uống cho bà bầu giúp thanh nhiệt, giải cảm cho những ngày nắng nóng, người bứt rứt, nhức đầu, khó chịu, đồng thời, điều hòa kinh nguyệt, dưỡng thai, bồi bở cơ thể.

Trời nóng, bà bầu uống một ly nước đậu đen sẽ xua tan hết mọi oi bức, ngột ngạt. Đồng thời, giúp bổ thận, bà bầu phòng tránh được quá trình phù lũng ở những tháng cuối thời kỳ mang thai.

Uống nước đỗ đen rang giúp bà bầu thanh nhiệt trong mùa hè.
Uống nước đỗ đen rang giúp bà bầu thanh nhiệt trong mùa hè. Ảnh internet

Bên cạnh đó, thúc đẩy quá trình tuần hoàn máu làm giảm hiện tượng tê chân cho bà bầu do thai phát triển chèn ép các mạch máu xuống hai chân.

Ở thời kì mang thai, các bà bầu thường tăng cân rất nhiều, không những ảnh hưởng đến thẩm mỹ mà còn gây khó khăn đến quá trình sinh nở.

Tuy nhiên, nếu uống nước đậu đen đều đặn, sẽ giúp chị em khống chế cân nặng phù hợp không làm ảnh hưởng đến sức khỏe của thai nhi.

Nước đậu đen rang (nhất là đậu đen xanh lòng) có chứa nhiều protein, chất xơ và chất đạm cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cho cơ thể, thúc đẩy quá trình tiêu hóa luôn tạo ra cảm giác no để các bà bầu xây dựng được khẩu phần ăn hợp lý.

Với những thông tin trên, hy vọng đã giúp các chị em tìm ra đáp án cho câu hỏi bà bầu uống nước đậu đen có tốt không? Đặc biệt, trong thời kỳ mang thai mà uống nước đậu đen không những giúp giữ dáng mà còn giúp cho các chị em có làn da tươi trẻ không lo nám tàng nhang. Bởi vì, chất chống oxy hóa có trong đỗ đen, sẽ “đánh bật vết nám và tàn nhang hiệu quả, giúp chị em luôn tự tin vào nhan sắc của mình.

Tìm hiểu uống nước đỗ đen rang có tác dụng gì?

Tìm hiểu uống nước đỗ đen rang có tác dụng gì?

Uống nước đỗ đen rang có tác dụng gì? Có tốt cho sức khỏe của con người không? Bài viết này sẽ cùng bạn tìm hiểu cụ thể về vấn đề này nhé!

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