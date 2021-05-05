Cách làm mặt nạ lột mụn an toàn, căng mịn cho mọi làn da

Sử dụng mặt nạ lột mụn là phương pháp vô cùng hiệu quả trong việc chăm sóc và nuôi dưỡng làn da. Đặc biệt, khi mặt nạ được chiết xuất từ những thành phần thiên nhiên sẽ nhanh chóng bổ sung cho da một lượng lớn những dưỡng cần thiết. Nhờ đó da được dưỡng trắng, làm săn mịn hoặc cấp ẩm nhằm làm da dịu lại trước những tác động của môi trường.

Hiện nay, trên thị trường bán rất nhiều loại mặt nạ trị mụn. Tuy nhiên, do chúng chứa nhiều thành phần hóa học nên những nàng sở hữu làn da nhạy cảm dễ bị dị ứng. Để hạn chế điều này, bạn nên tự học cách làm mặt nạ lột mụn từ các nguyên liệu thiên nhiên, vừa hiệu quả lại an toàn cho da. Chỉ cần khéo léo một chút là bạn đã có một loại mặt nạ lột mụn hoàn hảo phù hợp với tính chất của làn da.

Bên cạnh nó, cũng có rất nhiều loại mặt nạ trị mụn như mật ong, dầu oliu, dầu dừa… lại có khả năng kháng khuẩn mạnh. Nhanh chóng tác động vào bên trong các tế bào da, hút nhờn, triệt tiêu vi khuẩn P.acnes gây mụn, làm hạn chế làm bí lỗ chân lông, ngăn ngừa nguyên nhân phát sinh ra mụn, nuôi dưỡng hàng rào bảo vệ ngày một chắc khỏe.

Hơn nữa, nhiều loại mặt nạ lột mụn từ thiên nhiên như đất sét hay chanh còn có khả năng thải độc, loại bỏ bụi bẩn, bã nhờn, kim loại nặng từ sâu bên trong và kéo chúng ra ngoài. Vì vậy, chỉ trong một thời gian ngắn kiên trì sử dụng bạn sẽ sở hữu một làn da khỏe mạnh và tươi tắn.

Da đẹp khỏe khi được lột mụn thường xuyên

Do đó, dù có bận thế nào, bạn cũng hãy dành thời để lột mụn cho da mặt. Chỉ cần thực hiện 2-3 lần/tuần là đủ. Thực hiện cẩn thận từng bước một. Đầu tiên cần làm sạch da. Bước này có vai trò vô cùng quan trọng trong bước skincare. Khi da mặt sạch sẽ giúp các dưỡng chất trong mặt nạ dễ dàng thẩm thấu qua da và thẩm thấu đều. Để làm sạch da bạn có thể sử dụng dung dịch tẩy trang, tẩy tế bào chết, xông hơi cho da. Sau khi da được làm sạch thì hãy thoa đều mặt nạ lột mụn lên da. Hãy chọn loại mặt nạ phù hợp với da của mình rồi thư giãn trong 10-15 phút. Rửa mặt bằng nước lạnh sau khi đắp mặt nạ để se khít lỗ chân lông. Chỉ cần bạn kiên trì và tỉ mỉ trong việc đắp mặt nạ lột mụn, chưa cần phải sử dụng nhiều dòng kem dưỡng chuyên biệt cũng đã có thể sớm sở hữu được làn da đẹp như muốn.

Cách làm mặt nạ lột mụn đơn giản, an toàn cho mọi làn da

Hiện nay, đắp mặt nạ lột mụn được xem là phương pháp nuôi dưỡng và kết hợp điều trị cho da hiệu quả. Những hoạt chất từ các loại mặt được cung cấp với liều lượng phù hợp ngoài việc trị mụn còn có thể để hỗ trợ điều trị các vấn đề về da như da khô, da dầu, nám, da lão hóa, da đang bị cháy nắng… Vì vậy, tự làm mặt mặt lột mụn tại nhà hiện đang được nhiều chị em áp dụng.

Mặt nạ làm sạch mụn đầu đen bằng baking soda, bột gạo và nước chanh

Hỗn hợp baking soda, bột gạo và nước chanh có tác dụng tuyệt vời trong việc tẩy tế bào chết, làm sạch mụn đầu đen. Công thức này phù hợp với nhiều loại da. Vì vậy, khi da xuất hiện nhiều mụn đầu đen và đầu trắng thì bạn hãy dùng thử này công thức này nhé!

Da mịn, se khít, hết mụn nhanh chóng với mặt nạ hỗn hợp baking soda

Baking soda sẽ giúp làm sạch lỗ chân lông, loại bỏ các tế bào da chết, làm sạch lỗ chân lông. Không những thế, nó cũng làm sáng da và ngăn ngừa mụn trứng cá, mụn đầu trắng và mụn đầu đen nếu sử dụng điều độ. Cộng với bột gạo và nước cốt chanh càng làm tăng hiệu quả dưỡng da. Chúng cũng có tác dụng nhẹ nhàng tẩy tế bào chết, làm sạch lỗ chân lông và làm sáng da, ngăn ngừa tắc nghẽn các mụn đầu trắng. Hơn thế nữa, hỗn hợp này còn là một chất tẩy trắng tự nhiên, nhẹ nhàng cho da vô cùng an toàn. Tuy nhiên, không nên quá lạm dụng, vì có thể gây bào mòn da, sử dụng 2-3 tuần/tuần là phù hợp.

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

1 muỗng cà phê baking soda.

1 muỗng cà phê bột gạo.

Nước cốt chanh ½ quả chanh.

Đầu tiên, bạn hãy lấy một chiếc bát, cho baking soda và bột gạo vào. Trộn chúng đều nhau. Sau đó, thêm nước cốt chanh vào để tạo ra một hỗn hợp sệt và dẻo. Sau khi rửa mặt thật sạch thì thoa đều hỗn hợp lên mặt, massage nhẹ nhàng và thư giãn khoảng 5-10 phút rồi rửa lại bằng nước sạch.

Lột mụn hiệu quả nhờ 1 củ khoai tây

Lột mụn bằng khoai tây là cách làm đẹp và chăm sóc da được phái nữ ưa chuộng. Không chỉ giúp da “đánh bật” các nốt mụn ở má, mũi và cằm mà còn giúp da dưỡng trắng, giảm thâm do nám da, tàn nhang và làm chậm quá trình lão hóa.

Khoai tây vừa có tác dụng dưỡng da trắng mịn vừa lột mụn hiệu quả

Bởi vì khoai tây có hàm lượng tinh bột, vitamin, khoáng chất cao và có thể cung cấp cho cơ thể nguồn năng lượng dồi dào. Đây cũng là các thành phần quan trọng có tác dụng nuôi dưỡng làn da và “đánh bay” các nốt mụn ở má, mũi, cằm. Đồng thời tăng sức đề kháng, bảo vệ da trước tác động của tia cực tím và môi trường ô nhiễm.

Để nhanh chóng loại bỏ hết mụn, bạn hãy rửa sạch 1 củ khoai tây, cắt bỏ vỏ và thái mỏng. Đắp mặt nạ trực tiếp lên da mặt và thư giãn trong 15 – 20 phút, tháo bỏ mặt nạ và rửa lại với nước sạch. Bạn cũng có thể đắp khoai tây lên vùng da dưới mắt để giảm thâm và bọng mắt. Kiên trì thực hiện 2-3 lần/tuần, bạn sẽ thấy làn da có sự cải thiện đáng kể.

Mặt nạ lột mụn yến mạch

Với hàm lượng vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa dồi dào, yến mạch có khả năng trị mụn đầu đen, tẩy tế bào chết và nuôi dưỡng làn da khỏe mạnh. Hơn nữa, nó còn có tác dụng vô cùng tuyệt vời trong việc giúp giảm ngứa, cải thiện tình trạng viêm đỏ và phục hồi tế bào hư tổn do các bệnh da liễu mãn tính.

Đặc biệt trong yến mạch có chứa hợp chất chống oxy hóa avenanthramides và axit ferulic có khả năng chống viêm, cùng các chất chống oxy hóa giúp phục hồi các vùng da thâm sạm sau khi bị mụn trứng cá, nuôi dưỡng và tái tạo màng lipid, bảo vệ da hiệu quả.

Mặt nạ yến mạch giúp da sáng khỏe, sạch mụn nhanh chóng

Vì vậy, để lột mụn đầu đen, bạn hãy áp dụng mặt nạ yến mạch và sữa tươi đều đặn 3 – 4 lần/ tuần nhé!

Bạn hãy trộn 1 thìa bột yến mạch với 50ml sữa tươi thành hỗn hợp đồng nhất. Sau khi làm sạch da mặt và lau khô với khăn thì thoa hỗn hợp lên da và để trong khoảng 15 phút. Dùng tay massage để loại bỏ tế bào chết và nhân mụn. Sau cùng, rửa sạch da với nước ấm và dùng khăn lau khô.

Dùng lòng trắng trứng lột mụn nhanh chóng

Lòng trắng trứng không chỉ có tác dụng dưỡng da căng mịn mà còn nhanh chóng “đánh bay” mụn đầu đen, mụn cám trên mặt. Nhanh chóng giúp chị em sở hữu làn da mướt mịn, lỗ chân lông se khít, tự tin rạng ngời khi dạo phố. Hơn nữa, đây cũng là cách lột mụn đơn giản, không làm tốn nhiều thời gian của phái đẹp.

Đầu tiên bạn hãy đập trứng làm đôi, sau đó chỉ lấy lòng trắng trứng. Khuấy thật đều lòng trắng trứng, khi thấy nổi bọt là được. Sau khi vệ sinh da mặt sạch sẽ thì thoa đều hỗn hợp lên da. Đợi cho dung dịch lòng trắng trứng khô lại thì từ từ dùng tay lột nhẹ. Sẽ có hiệu quả tốt hơn nếu bạn thêm vài giọt nước cốt chanh vào dung dịch lòng trắng trứng. Kiên trì thực hiện 2-3 lần/tuần để đạt được hiệu quả tốt nhất nhé!

Da sạch mụn, rạng ngời với mặt nạ mật ong

Trên đây là những cách làm mặt nạ lột mụn đơn giản mà cho hiệu quả tốt. Chỉ cần kiên trì bạn sẽ sớm có được kết quả tốt, da đẹp, mịn, tràn đầy sức sống. Vì vậy, bạn còn chần chừ gì nữa mà không thử.