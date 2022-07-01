Xế chiều làm snack bánh vòng phô mai cho bọn trẻ dịp hè sang!

Phô mai kéo sợi nóng hổi, bánh giòn rụm, thơm nức mùi bột mì

Bánh Vòng Khoai Tây Phô Mai Kéo Sợi Giòn Rụm

Nguyên liệu:

600gr khoai tây

15gr bột năng

1 củ hành tây

Phô mai mozzarella

1 muỗng cafe muối, 1 nhúm tiêu

Dầu ăn, bột mì, trứng đánh tan, bột chiên xù

Cách làm:



- Gọt vỏ rồi luộc khoai tây chín mềm, sau đó nghiền khoai, cho muối, tiêu và bột năng vào trộn thành khối mềm mịn.

- Cắt hành tây lấy vòng tròn phần giữa để làm khuôn bánh, cắt phô mai thành từng thanh nhỏ mỏng kích cỡ giống vòng hành tây.

- Ghép phô mai vào mặt trong vòng hành tây sau đó dùng khoai tây nghiền bọc kín vòng hành tây phô mai tạo hình chiếc bánh dày dặn.

- Cho bánh lăn qua lớp bột áo, rồi qua lớp trứng đánh tan sau đó phủ bột chiên xù rồi đem chiên trong chảo dầu đến khi có màu vàng nâu là được.

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Herman Huang

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xe-chieu-lam-snack-banh-vong-pho-mai-cho-bon-tre-dip-he-sang-479987.html