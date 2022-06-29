Bày biện một mâm cháo - lòng heo sôi bùng, hấp dẫn khó cưỡng!

Cháo lòng - lòng heo tự làm, chế biến tại nhà sạch sẽ, chấm mắm nhĩ mặn mặn ngon hết ý

LẨU CHÁO LÒNG Nguyên liệu: Dồi, tràng, dạ dày, lòng non, cuống họng, thịt dải, gan...

Rau ăn kèm: hành lá, mùi tàu, giá, tía tô, ngổ

hành lá, mùi tàu, giá, tía tô, ngổ Quẩy giòn, bún

1 nồi cháo trắng

Gia vị: Hành tím, tỏi, ớt, hạt tiêu Cách làm: - Cho cháo vào kèm nước luộc lòng và ít tiết luộc. Nêm gia vị vừa ăn. - Phần nước luộc và tiết còn lại nấu nóng rồi thêm chút hành lá, mùi tàu tùy ý - Quẩy bẻ nhỏ vừa ăn - Sơ chế rau, giá, rửa sạch và để ráo nước - Thái lòng và bày ra mẹt/đĩa - Pha nước chấm: thái mỏng hành tím, tỏi - ớt, rót nước mắm vào - Cắt thêm 1 ít hành lá, tía tô để rắc lên ăn kèm - Bật bếp, nhúng lòng, múc cháo, thêm hạt tiêu, thêm tỏi hành, ít quẩy và thưởng thức thôi Chúc mọi người làm thành công! Nguồn: Fb Châu Ngọc Trưa nay ăn gì: Mắm ruốc chưng thịt hấp dẫn khiến bụng đói cồn cào! Thịt trộn mắm ruốc, hấp cách thủy làm mùi thơm phức, ngon khó cưỡng https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bay-bien-mot-mam-chao-long-heo-soi-bung-hap-dan-kho-cuong-479343.html Theo Meymey (t/h) | Phụ Nữ Sức Khỏe Link bài gốc Copy link https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bay-bien-mot-mam-chao-long-heo-soi-bung-hap-dan-kho-cuong-479343.html