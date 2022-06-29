Bày biện một mâm cháo - lòng heo sôi bùng, hấp dẫn khó cưỡng!

Cháo lòng - lòng heo tự làm, chế biến tại nhà sạch sẽ, chấm mắm nhĩ mặn mặn ngon hết ý
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LẨU CHÁO LÒNG
Nguyên liệu:
- Dồi, tràng, dạ dày, lòng non, cuống họng, thịt dải, gan...
- Rau ăn kèm: hành lá, mùi tàu, giá, tía tô, ngổ
- Quẩy giòn, bún
- 1 nồi cháo trắng
- Gia vị: Hành tím, tỏi, ớt, hạt tiêu
Cách làm:
- Cho cháo vào kèm nước luộc lòng và ít tiết luộc. Nêm gia vị vừa ăn.
- Phần nước luộc và tiết còn lại nấu nóng rồi thêm chút hành lá, mùi tàu tùy ý
- Quẩy bẻ nhỏ vừa ăn
- Sơ chế rau, giá, rửa sạch và để ráo nước
- Thái lòng và bày ra mẹt/đĩa
- Pha nước chấm: thái mỏng hành tím, tỏi - ớt, rót nước mắm vào
- Cắt thêm 1 ít hành lá, tía tô để rắc lên ăn kèm
- Bật bếp, nhúng lòng, múc cháo, thêm hạt tiêu, thêm tỏi hành, ít quẩy và thưởng thức thôi
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Châu Ngọc