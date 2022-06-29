Bày biện một mâm cháo - lòng heo sôi bùng, hấp dẫn khó cưỡng!

Món ngon mỗi ngày 29/06/2022 18:00

Cháo lòng - lòng heo tự làm, chế biến tại nhà sạch sẽ, chấm mắm nhĩ mặn mặn ngon hết ý

LẨU CHÁO LÒNG

Bày biện một mâm cháo - lòng heo sôi bùng, hấp dẫn khó cưỡng! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • Dồi, tràng, dạ dày, lòng non, cuống họng, thịt dải, gan...
  • Rau ăn kèm: hành lá, mùi tàu, giá, tía tô, ngổ
  • Quẩy giòn, bún
  • 1 nồi cháo trắng
  • Gia vị: Hành tím, tỏi, ớt, hạt tiêu

Cách làm:

- Cho cháo vào kèm nước luộc lòng và ít tiết luộc. Nêm gia vị vừa ăn.

- Phần nước luộc và tiết còn lại nấu nóng rồi thêm chút hành lá, mùi tàu tùy ý

- Quẩy bẻ nhỏ vừa ăn

- Sơ chế rau, giá, rửa sạch và để ráo nước

- Thái lòng và bày ra mẹt/đĩa

- Pha nước chấm: thái mỏng hành tím, tỏi - ớt, rót nước mắm vào

- Cắt thêm 1 ít hành lá, tía tô để rắc lên ăn kèm 

 

Bày biện một mâm cháo - lòng heo sôi bùng, hấp dẫn khó cưỡng! - Ảnh 2

 

- Bật bếp, nhúng lòng, múc cháo, thêm hạt tiêu, thêm tỏi hành, ít quẩy và thưởng thức thôi

 

Bày biện một mâm cháo - lòng heo sôi bùng, hấp dẫn khó cưỡng! - Ảnh 3

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

Nguồn: Fb Châu Ngọc

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