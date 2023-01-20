Tết có sẵn rau củ trong nhà chị em làm bánh bao chay rau củ sắc màu cho bé thưởng thức

Bánh bao chay đẹp mắt lại thơm ngon bé nào cũng thích.
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NGUYÊN LIỆU LÀM BÁNH BAO CHAY
130gr bột mỳ số 8
20gr bột năng
2gr men nở
1gr bột nở
2 muỗng cà phê bột cốt dừa
25gr đường
5ml dầu ăn
75ml nước cốt rau củ20
CÁCH LÀM
Cho hết nguyên liệu vào máy nhồi bột, nhồi 10-12 phút, nếu nhiều bột hơn nhồi lâu hơn 1-2 phút
Sau đó chia thành 6 phần, mỗi phần 40-50gr rồi tạo hình bánh, tạo xong ủ cỡ 30 phút rồi hấp trong nồi chiên hơi nước hoặc xửng hấp khoảng 6 phút là hoàn thành.
Chúc mọi người thành công!
Nguồn: FB Nguyễn Thị Huyền