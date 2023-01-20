Tết có sẵn rau củ trong nhà chị em làm bánh bao chay rau củ sắc màu cho bé thưởng thức

Món ngon mỗi ngày 20/01/2023 06:00

Bánh bao chay đẹp mắt lại thơm ngon bé nào cũng thích.

NGUYÊN LIỆU LÀM BÁNH BAO CHAY

Tết có sẵn rau củ trong nhà chị em làm bánh bao chay rau củ sắc màu cho bé thưởng thức - Ảnh 1

130gr bột mỳ số 8

20gr bột năng

2gr men nở

1gr bột nở

2 muỗng cà phê bột cốt dừa 

25gr đường

5ml dầu ăn

75ml nước cốt rau củ20

CÁCH LÀM

Tết có sẵn rau củ trong nhà chị em làm bánh bao chay rau củ sắc màu cho bé thưởng thức - Ảnh 2

Cho hết nguyên liệu vào máy nhồi bột, nhồi 10-12 phút, nếu nhiều bột hơn nhồi lâu hơn 1-2 phút

Sau đó chia thành 6 phần, mỗi phần 40-50gr rồi tạo hình bánh, tạo xong ủ cỡ 30 phút rồi hấp trong nồi chiên hơi nước hoặc xửng hấp khoảng 6 phút là hoàn thành.

Tết có sẵn rau củ trong nhà chị em làm bánh bao chay rau củ sắc màu cho bé thưởng thức - Ảnh 3

Chúc mọi người thành công!

Nguồn: FB Nguyễn Thị Huyền

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