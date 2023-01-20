Tết có sẵn rau củ trong nhà chị em làm bánh bao chay rau củ sắc màu cho bé thưởng thức

Bánh bao chay đẹp mắt lại thơm ngon bé nào cũng thích.

NGUYÊN LIỆU LÀM BÁNH BAO CHAY

130gr bột mỳ số 8

20gr bột năng

2gr men nở

1gr bột nở

2 muỗng cà phê bột cốt dừa

25gr đường

5ml dầu ăn

75ml nước cốt rau củ20

CÁCH LÀM

Cho hết nguyên liệu vào máy nhồi bột, nhồi 10-12 phút, nếu nhiều bột hơn nhồi lâu hơn 1-2 phút

Sau đó chia thành 6 phần, mỗi phần 40-50gr rồi tạo hình bánh, tạo xong ủ cỡ 30 phút rồi hấp trong nồi chiên hơi nước hoặc xửng hấp khoảng 6 phút là hoàn thành.

Chúc mọi người thành công!

Nguồn: FB Nguyễn Thị Huyền

1 loại quả có tác dụng ức chế tế bào ung thư, ngừa bệnh tiểu đường mà người Nhật ăn nhiều Người Nhật thích loại quả này bởi chúng có vị ngọt rất tự nhiên, mọng nước lại dồi dào vitamin và khoáng chất. Lê vừa thơm ngon, tươi mát, ăn không ngán mà còn cực kỳ tốt cho sức khỏe.

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