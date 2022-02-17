Tép rang đơn giản nhưng ăn cùng cơm nóng rất 'cuốn' nha!

Món ngon cho bữa tối, thử ngay tép rang, vừa rẻ lại vừa dễ tìm. Nhưng đảm bảo ngon mê ly, cả nhà hết vèo nồi cơm.

TÉP RANG

Nguyên liệu:

300gr tép

1 muỗng canh mỡ

2 muỗng canh tỏi băm

1 muỗng canh nước mắm

1.5 muỗng canh đường

1 muỗng cafe hạt nêm

1 muỗng cafe bột canh

1/2 muỗng cafe bột ngọt

Hành lá, ớt

Cách làm:

- Tép mua về rửa sạch, để ráo.

- Cho chảo lên bếp, thêm 1 muỗng canh mỡ và 2 muỗng canh tỏi phi thơm, cho tép vào đảo đều ở lửa vừa tầm 3 phút cho tép ráo nước.

- Cho tiếp 1 muỗng canh nước mắm - 1.5 muỗng canh đường - 1 muỗng cafe hạt nêm - 1 muỗng cafe bột canh - 1/2 muỗng cafe bột ngọt, đảo đều trong 10 phút nữa cho tép được thấm gia vị, thêm hành lá cắt khúc và ớt thái lát, tắt bếp, cho tép ra đĩa

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Diễm Hiền

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tep-rang-don-gian-nhung-an-cung-com-nong-rat-cuon-nha-450357.html