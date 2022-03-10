Rau muống chẻ trộn dầu giấm - Ăn kèm bò xào và trứng lòng đào siêu ngậy, giải ngấy cho buổi trưa nóng bức!

Làm rau trộn ăn chống ngấy
- Cuốn xá xíu chấm nước xốt độc quyền - Ăn siêu ngon, lạ miệng!
- Cá kho thịt ba chỉ rệu - Đậm đà từng thớ thịt, thơm nức mũi!
RAU MUỐNG CHẺ TRỘN DẦU GIẤM
- Thịt bò
- Hành, tỏi xay
- Rau muống nhặt hết lá, chẻ nhỏ cọng
- Hành tím bào
- Giấm trái cây
- Tỏi phi
- Dầu hướng dương
- Gia vị: đường, muối tiêu, hạt nêm, dầu hào, dầu mè, nước tương
NƯỚC TRỘN:
- 4 muỗng giấm
- 2 muỗng đường
- 1/2 muỗng muối tiêu
- 1/2 muỗng dầu hướng dương
- -1/2 muỗng tỏi phi
- Trộn đều đánh lên cho tan, thêm hành tím bào nếu thích
THỊT BÒ XÀO:
- 200gr thịt bò
- Hành, tỏi xay
- Gia vị: dầu hào, tiêu, nước tương, hạt nêm, mè trắng
- Thái miếng mỏng, ướp hành tỏi xay, ướp 15p. Sau đó xào tái chín. Cho thịt bò vào xào nhanh khoảng 3-4 phút với lửa lớn.
LUỘC TRỨNG LÒNG ĐÀO:
- Chờ nước sôi thì cho trứng vào luộc khoảng 5-6 phút, dùng đũa khuấy đều để lòng đỏ trứng ở giữa
- Khi trứng chín, vớt ra và ngâm ngay trong bát nước lạnh để cho dễ bóc.
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Lê Thị Ngọc Trân