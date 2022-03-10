Rau muống chẻ trộn dầu giấm - Ăn kèm bò xào và trứng lòng đào siêu ngậy, giải ngấy cho buổi trưa nóng bức!

Làm rau trộn ăn chống ngấy

RAU MUỐNG CHẺ TRỘN DẦU GIẤM

Thịt bò

Hành, tỏi xay

Rau muống nhặt hết lá, chẻ nhỏ cọng

Hành tím bào

Giấm trái cây

Tỏi phi

Dầu hướng dương

Gia vị: đường, muối tiêu, hạt nêm, dầu hào, dầu mè, nước tương

NƯỚC TRỘN:

4 muỗng giấm

2 muỗng đường

1/2 muỗng muối tiêu

1/2 muỗng dầu hướng dương

-1/2 muỗng tỏi phi

- Trộn đều đánh lên cho tan, thêm hành tím bào nếu thích

THỊT BÒ XÀO:

200gr thịt bò

Hành, tỏi xay

Gia vị: dầu hào, tiêu, nước tương, hạt nêm, mè trắng

- Thái miếng mỏng, ướp hành tỏi xay, ướp 15p. Sau đó xào tái chín. Cho thịt bò vào xào nhanh khoảng 3-4 phút với lửa lớn.

LUỘC TRỨNG LÒNG ĐÀO:

- Chờ nước sôi thì cho trứng vào luộc khoảng 5-6 phút, dùng đũa khuấy đều để lòng đỏ trứng ở giữa

- Khi trứng chín, vớt ra và ngâm ngay trong bát nước lạnh để cho dễ bóc.

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Lê Thị Ngọc Trân

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/rau-muong-che-tron-dau-giam-an-kem-bo-xao-va-trung-long-dao-sieu-ngay-giai-ngay-cho-buoi-trua-nong-buc-454496.html