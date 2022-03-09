Cá kho thịt ba chỉ rệu - Đậm đà từng thớ thịt, thơm nức mũi!

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Cá Kho Bì Heo - Thịt Ba Chỉ
Nguyên liệu:
- Cá trắm
- 500gr thịt ba chỉ
- 500gr da heo
- 3-5 củ hành tím nướng
- 3 củ sả
- 300gr riềng
- Gia vị: nước mắm, muối, hạt nêm, tiêu, đường, nước hàng
Cách làm:
- Cá làm sạch ướp với nước mắm + đường khoảng 30 phút.
- Thịt ba chỉ + da heo thái miếng, ướp với nước mắm, muối, hạt nêm, tiêu, sả băm nhỏ. Rồi rang sơ qua cho săn lại.
- Xếp lớp thịt, da heo + sả cắt khúc, riềng giã nhỏ dưới đáy nồi rồi xếp cá lên
- Phủ thêm lớp riềng lên mặt + vài quả ớt
- Thêm nước hàng và nước đun sôi đổ ngập mặt cá
- Thêm hành tím nướng
- Đun lửa to khoảng 30 phút cho sôi
- Sau đó mở vung đun liu riu độ 2 tiếng đồng hồ.
- Để cá nguội rồi kho lại lửa 2 độ 30-45 phút cho nước cạn sệt sệt là được.
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Hanh Nguyen