Cá kho thịt ba chỉ rệu - Đậm đà từng thớ thịt, thơm nức mũi!

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Cá Kho Bì Heo - Thịt Ba Chỉ

Nguyên liệu:

Cá trắm

500gr thịt ba chỉ

500gr da heo

3-5 củ hành tím nướng

3 củ sả

300gr riềng

Gia vị: nước mắm, muối, hạt nêm, tiêu, đường, nước hàng

Cách làm:

- Cá làm sạch ướp với nước mắm + đường khoảng 30 phút.

- Thịt ba chỉ + da heo thái miếng, ướp với nước mắm, muối, hạt nêm, tiêu, sả băm nhỏ. Rồi rang sơ qua cho săn lại.

- Xếp lớp thịt, da heo + sả cắt khúc, riềng giã nhỏ dưới đáy nồi rồi xếp cá lên

- Phủ thêm lớp riềng lên mặt + vài quả ớt

- Thêm nước hàng và nước đun sôi đổ ngập mặt cá

- Thêm hành tím nướng

- Đun lửa to khoảng 30 phút cho sôi

- Sau đó mở vung đun liu riu độ 2 tiếng đồng hồ.

- Để cá nguội rồi kho lại lửa 2 độ 30-45 phút cho nước cạn sệt sệt là được.

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Hanh Nguyen

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ca-kho-thit-ba-chi-reu-dam-da-tung-tho-thit-thom-nuc-mui-454209.html