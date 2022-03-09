Cá kho thịt ba chỉ rệu - Đậm đà từng thớ thịt, thơm nức mũi!

Món ngon mỗi ngày 09/03/2022 09:20

Làm thịt kho, cá kho ăn cơm trưa

Cá Kho Bì Heo - Thịt Ba Chỉ

Cá kho thịt ba chỉ rệu - Đậm đà từng thớ thịt, thơm nức mũi! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • Cá trắm
  • 500gr thịt ba chỉ
  • 500gr da heo
  • 3-5 củ hành tím nướng
  • 3 củ sả
  • 300gr riềng
  • Gia vị: nước mắm, muối, hạt nêm, tiêu, đường, nước hàng

Cách làm:

- Cá làm sạch ướp với nước mắm + đường khoảng 30 phút.

- Thịt ba chỉ + da heo thái miếng, ướp với nước mắm, muối, hạt nêm, tiêu, sả băm nhỏ. Rồi rang sơ qua cho săn lại.

- Xếp lớp thịt, da heo + sả cắt khúc, riềng giã nhỏ dưới đáy nồi rồi xếp cá lên

- Phủ thêm lớp riềng lên mặt + vài quả ớt

- Thêm nước hàng và nước đun sôi đổ ngập mặt cá

- Thêm hành tím nướng 

- Đun lửa to khoảng 30 phút cho sôi

- Sau đó mở vung đun liu riu độ 2 tiếng đồng hồ.

- Để cá nguội rồi kho lại lửa 2 độ 30-45 phút cho nước cạn sệt sệt là được.

 

Cá kho thịt ba chỉ rệu - Đậm đà từng thớ thịt, thơm nức mũi! - Ảnh 2

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

Nguồn: Fb Hanh Nguyen

 

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