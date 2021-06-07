Nữ sinh viên 'cứu cánh' chị em với thực đơn Eat clean, giãn cách bao lâu cũng không lo tăng cân 'vùn vụt'

Mới đây, trên hội Yêu bếp, một cô gái có tài khoản tên Nguyễn Thuỳ Anh khiến các thành viên trong nhóm "dở cười dở khóc" khi chia sẻ cân nặng tăng "vùn vụt" sau thời gian nghỉ dưỡng giãn cách xã hội. Cô hài hước kể rằng:
"Cũng giống như bao sinh viên khác, bọn em đang trong thời kỳ an dưỡng tại gia, cả ngày quanh quẩn chỉ ăn ngủ nghỉ. Và rồi những ngày tháng tay cầm trà sữa, tay bốc snack, chân bấm điều khiển điều hòa, mắt hướng TV đầy hưởng thụ ấy đã tặng cho em vài cân mỡ. Em đã đạt kỷ lục 55.5kg – điều chưa từng xảy ra với em trước đây."
Vì cân nặng tăng chóng mặt như vậy nên cô nàng Thuỳ Anh đã quyết định thực hiện chế độ Eat clean trong 1 tháng rưỡi. Bất ngờ thay, từ khi áp dụng chế độ ăn này, cân nặng của cô đã giảm rõ rệt chỉ còn 50.5kg. Thấu được nỗi lòng của phái đẹp khó khăn trong việc giảm cân, Thuỳ Anh quyết định chia sẻ các món Eat clean cho các nàng tham khảo.
Ăn Eat clean mà cứ ngon bất chấp thế này thì ngại gì không thử phải không nào? Nhưng lưu ý, các chị em đừng nên ăn nhiều quá nha, cứ làm đúng liều lượng mà Thuỳ Anh đã cân nhắc thì ăn vừa ngon lại chẳng sợ béo.
Những cốc sinh tố mát rượi có thể giúp bạn hạ nhiệt cơ thể một cách nhanh chóng trong tiết trời nóng bức hiện nay. Bên cạnh đó, nếu bạn biết tận dụng các loại nguyên liệu tích cực và bổ dưỡng, sẽ giúp cơ thể khỏe mạnh và làn da luôn sáng mịn.