Nữ sinh viên 'cứu cánh' chị em với thực đơn Eat clean, giãn cách bao lâu cũng không lo tăng cân 'vùn vụt'

Mới đây, trên hội Yêu bếp, một cô gái có tài khoản tên Nguyễn Thuỳ Anh khiến các thành viên trong nhóm "dở cười dở khóc" khi chia sẻ cân nặng tăng "vùn vụt" sau thời gian nghỉ dưỡng giãn cách xã hội. Cô hài hước kể rằng:

"Cũng giống như bao sinh viên khác, bọn em đang trong thời kỳ an dưỡng tại gia, cả ngày quanh quẩn chỉ ăn ngủ nghỉ. Và rồi những ngày tháng tay cầm trà sữa, tay bốc snack, chân bấm điều khiển điều hòa, mắt hướng TV đầy hưởng thụ ấy đã tặng cho em vài cân mỡ. Em đã đạt kỷ lục 55.5kg – điều chưa từng xảy ra với em trước đây."