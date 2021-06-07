Nữ sinh viên 'cứu cánh' chị em với thực đơn Eat clean, giãn cách bao lâu cũng không lo tăng cân 'vùn vụt'

Món ngon mỗi ngày 07/06/2021 06:19

Trong thời gian giãn cách xã hội, có lẽ vấn đề cân nặng tăng "vụt" không thể kiểm soát đối với phái đẹp là một điều vô cùng đáng sợ.

Mới đây, trên hội Yêu bếp, một cô gái có tài khoản tên Nguyễn Thuỳ Anh khiến các thành viên trong nhóm "dở cười dở khóc" khi chia sẻ cân nặng tăng "vùn vụt" sau thời gian nghỉ dưỡng giãn cách xã hội. Cô hài hước kể rằng:

"Cũng giống như bao sinh viên khác, bọn em đang trong thời kỳ an dưỡng tại gia, cả ngày quanh quẩn chỉ ăn ngủ nghỉ. Và rồi những ngày tháng tay cầm trà sữa, tay bốc snack, chân bấm điều khiển điều hòa, mắt hướng TV đầy hưởng thụ ấy đã tặng cho em vài cân mỡ. Em đã đạt kỷ lục 55.5kg – điều chưa từng xảy ra với em trước đây."

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Món Eat clean được Thuỳ Anh chia sẻ nguyên liệu với 150g beefsteak, 200g rau củ luộc +cà chua bi +100g khoai lang - Ảnh: FBNV

Vì cân nặng tăng chóng mặt như vậy nên cô nàng Thuỳ Anh đã quyết định thực hiện chế độ Eat clean trong 1 tháng rưỡi. Bất ngờ thay, từ khi áp dụng chế độ ăn này, cân nặng của cô đã giảm rõ rệt chỉ còn 50.5kg. Thấu được nỗi lòng của phái đẹp khó khăn trong việc giảm cân, Thuỳ Anh quyết định chia sẻ các món Eat clean cho các nàng tham khảo. 

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Khẩu phần ăn một bữa được phân chia liều lượng rõ ràng: 150gr sashimi cá hồi, vài lá tía tô, 100g rau mầm, 50gr cơm gạo lứt - Ảnh: FBNV
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Thịt gà cũng là thực phẩm không thể thiếu trong quá trình giảm cân: 150g má đùi gà nướng (khi ăn bỏ da), 100g khoai lang luộc, 200g đậu bắp + hoa lơ xanh + cà chua bi - Ảnh: FBNV
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Bữa ăn Eat clean nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ tinh bột, rau củ và đạm: 150g gà xào, 50g nấm ớt, 150g măng tây, 50g cơm gạo lứt - Ảnh: FBNV
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Cô nàng Thuỳ Anh trang trí sáng tạo thế này, làm sao nỡ ăn chứ! Bữa ăn gồm có: tôm, bông cải xanh luộc cùng 50g cơm gạo lứt - Ảnh: FBNV
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Tiêu chí món ăn Eat clean của Thuỳ An là ăn ngon và phải trang trí đẹp nữa: 100g thịt lợn nạc xay với nấm hương mộc nhĩ nhồi cà chua hấp, 1 quả trứng luộc, 150g rau củ luộc, 50g cơm gạo lứt - Ảnh: FBNV

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Thực đơn này gồm: 150g beefsteak, 100g xà lách + cà chua bi + rong biển, 50g măng tây, 50g cơm gạo lứt - Ảnh: FBNV
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Hôm trước đã có thực đơn cá hồi sống rồi thì hôm nay đổi qua cá hồi muối với: 100 gr cá hồi muối, 1 quả trứng luộc, 100gr bơ, 50g rau mầm, 2 lát bánh mì nguyên cám - Ảnh: FBNV
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Biến tấu một chút với món bắp cải cuộn thịt: 100gr thịt nạc + 1 chút nấm hương mộc nhĩ + cải thảo băm nhỏ sau đó cuốn lá cải thảo hấp, 50 g cà rốt hấp, 1 quả trứng luộc, 50gr cơm gạo lứt
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Cá hồi chiên sốt chanh dây cũng vô cùng lạ miệng, nguyên liệu chế biến: cá hồi áp chảo, chanh dây làm sốt, 50g cơm gạo lứt ăn kèm măng tây - Ảnh: FBNV
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Có ai nhìn món này mà thấy đói bụng không nè? Hãy thử làm ngay nha: Đùi gà nướng, bông cải xanh luộc, cà chua bi và 50g cơm gạo lứt - Ảnh: FBNV

Ăn Eat clean mà cứ ngon bất chấp thế này thì ngại gì không thử phải không nào? Nhưng lưu ý, các chị em đừng nên ăn nhiều quá nha, cứ làm đúng liều lượng mà Thuỳ Anh đã cân nhắc thì ăn vừa ngon lại chẳng sợ béo. 

Mẹ bỉm đẹp như hot girl, khéo như đầu bếp làm cả chục tô sinh tố Eat Clean đẹp ‘rụng tim’ khiến hội chị em ‘ngã mũ’ bái phục

Mẹ bỉm đẹp như hot girl, khéo như đầu bếp làm cả chục tô sinh tố Eat Clean đẹp ‘rụng tim’ khiến hội chị em ‘ngã mũ’ bái phục

Những cốc sinh tố mát rượi có thể giúp bạn hạ nhiệt cơ thể một cách nhanh chóng trong tiết trời nóng bức hiện nay. Bên cạnh đó, nếu bạn biết tận dụng các loại nguyên liệu tích cực và bổ dưỡng, sẽ giúp cơ thể khỏe mạnh và làn da luôn sáng mịn.

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