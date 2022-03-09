Ngao xào Đài Loan - Đậm đà nước xốt, chấm muối ớt chanh ăn siêu 'cuốn'!

Làm ngao xào kiểu mới cho gia đình ăn
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NGAO XÀO ĐÀI LOAN
Nguyên liệu:
- 2kg ngao
- 50ml dầu hào Đài Loan
- 1 nhánh gừng
- Lá Húng
- 7gr bột ngọt
- 2 muỗng cafe dầu ăn
Cách làm:
- Ngao rửa sạch ngâm nước cho thêm chút muối. Ngâm khoảng 30-60 phút cho ngao sạch
- Sau khi ngâm ngao xong, gạn sạch nước, rửa sạch, nhặt bỏ con hỏng, sau đó để ráo nước.
- Làm nóng chảo, phi thơm gừng. Cho ngao vào xào cùng dầu hào, nêm chút bột ngọt và gừng thái lát. Đảo đều trên lửa to để ngao ngấm gia vị. Khi ngao mở nắp là chín. Cho lá húng vào đảo đều nhanh tay xong rồi tắp bếp.
- Vớt ngao ra đĩa sâu lòng, rưới nước xốt dầu hào lên ngập ngao
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Kim Hoa Đặng