Miến trộn rau củ đơn giản - Healthy, ít dầu mỡ chống ngấy!

Làm miến trộn đậm đà, ăn ngon hơn ngoài tiệm

MIẾN TRỘN RAU CỦ

Nguyên liệu:

50gr miến khô

90gr ớt chuông xanh, đỏ, vàng

50gr dưa leo

50gr nấm tươi

1 nhánh tỏi to

2.5 muỗng nước tương

1/2 trái nước cốt chanh

1 muỗng dầu mè

Tiêu đen

Đậu phộng rang

Cách làm:

- Ớt chuông thái chỉ. Dưa leo thái miếng chéo mỏng. Nấm xé sợi. Tỏi đập dập băm nhỏ.

- Cho chút dầu lên chảo, phi thơm tỏi rồi xào chín nấm, nêm với 1 muỗng nước tương.

- Miến luộc chín, cho vào nước lạnh rồi để ráo nước. Đậu phộng rang rồi giã nhỏ.

- Cho vào tô trộn: miến, ớt chuông, dưa leo, nấm. Nêm phần nước tương còn lại, nước cốt chanh, dầu mè, đậu phộng rang rồi đảo đều. Để miến ngấm nước xốt trộn rồi ăn thôi.

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Đức Văn Nguyễn

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/mien-tron-rau-cu-don-gian-healthy-it-dau-mo-chong-ngay-454508.html