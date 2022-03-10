Miến trộn rau củ đơn giản - Healthy, ít dầu mỡ chống ngấy!

Làm miến trộn đậm đà, ăn ngon hơn ngoài tiệm
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MIẾN TRỘN RAU CỦ
Nguyên liệu:
- 50gr miến khô
- 90gr ớt chuông xanh, đỏ, vàng
- 50gr dưa leo
- 50gr nấm tươi
- 1 nhánh tỏi to
- 2.5 muỗng nước tương
- 1/2 trái nước cốt chanh
- 1 muỗng dầu mè
- Tiêu đen
- Đậu phộng rang
Cách làm:
- Ớt chuông thái chỉ. Dưa leo thái miếng chéo mỏng. Nấm xé sợi. Tỏi đập dập băm nhỏ.
- Cho chút dầu lên chảo, phi thơm tỏi rồi xào chín nấm, nêm với 1 muỗng nước tương.
- Miến luộc chín, cho vào nước lạnh rồi để ráo nước. Đậu phộng rang rồi giã nhỏ.
- Cho vào tô trộn: miến, ớt chuông, dưa leo, nấm. Nêm phần nước tương còn lại, nước cốt chanh, dầu mè, đậu phộng rang rồi đảo đều. Để miến ngấm nước xốt trộn rồi ăn thôi.
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Đức Văn Nguyễn