Mì bò Đài Loan đậm đà hương vị chế biến ngay trong căn bếp nhà bạn!

6-8 lát gừng

2 hoa hồi

2 muỗng dầu ăn

6 tép tỏi

1 củ hành tây

3 cục đường phèn

3 muỗng tương đậu

¼ cup nước tương

¼ cup rượu nấu ăn

¼ cup hắc xì dầu

2 quả cà chua, bổ múi cau

1 muỗng tiêu nguyên hạt

1 muỗng muối

2-3 lá nguyệt quế

Mì tươi

Cải thìa/Cải chíp

Cách làm:

- Đun 1 nồi nước sôi, cho bắp bò vào luộc trong 5 phút. Vớt thịt ra, rửa sạch với nước

- Đun nóng 2 muỗng dầu ăn, cho gừng, tỏi, hành lá, hành tây, hoa hồi, hạt tiêu, cà chua và lá nguyệt quế vào xào cho thơm.

- Cho nước tương, hắc xì dầu và tương đậu vào, trộn đều

- Cho rượu nấu ăn và thịt bò vào rim khoảng 5 phút

- Đổ nước ngập thịt, đun áp suất 40 phút/ ninh nhỏ lửa trên bếp khoảng 2 tiếng

- Khi thịt đã mềm, vớt thịt ra, cắt lát dày. Lọc lấy phần nước dùng trong

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Tram Vu