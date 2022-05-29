Mì bò Đài Loan đậm đà hương vị chế biến ngay trong căn bếp nhà bạn!

Món ngon mỗi ngày 29/05/2022 06:41

Làm mì bò tại nhà, nước dùng đậm đà, giống hệt khi ăn ở Đài Loan

MÌ BÒ ĐÀI LOAN

Mì bò Đài Loan đậm đà hương vị chế biến ngay trong căn bếp nhà bạn! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 1 kg bò bắp

  • 3 cây hành lá cắt khúc

  • 6-8 lát gừng

  • 2 hoa hồi

  • 2 muỗng dầu ăn

  • 6 tép tỏi

  • 1 củ hành tây

  • 3 cục đường phèn

  • 3 muỗng tương đậu

  • ¼ cup nước tương

  • ¼ cup rượu nấu ăn

  • ¼ cup hắc xì dầu

  • 2 quả cà chua, bổ múi cau

  • 1 muỗng tiêu nguyên hạt

  • 1 muỗng muối

  • 2-3 lá nguyệt quế

  • Mì tươi

  • Cải thìa/Cải chíp

    • Cách làm:

    - Đun 1 nồi nước sôi, cho bắp bò vào luộc trong 5 phút. Vớt thịt ra, rửa sạch với nước

     

    Mì bò Đài Loan đậm đà hương vị chế biến ngay trong căn bếp nhà bạn! - Ảnh 2

     

    - Đun nóng 2 muỗng dầu ăn, cho gừng, tỏi, hành lá, hành tây, hoa hồi, hạt tiêu, cà chua và lá nguyệt quế vào xào cho thơm.

    - Cho nước tương, hắc xì dầu và tương đậu vào, trộn đều

    - Cho rượu nấu ăn và thịt bò vào rim khoảng 5 phút

    - Đổ nước ngập thịt, đun áp suất 40 phút/ ninh nhỏ lửa trên bếp khoảng 2 tiếng

     

    Mì bò Đài Loan đậm đà hương vị chế biến ngay trong căn bếp nhà bạn! - Ảnh 3

     

    - Khi thịt đã mềm, vớt thịt ra, cắt lát dày. Lọc lấy phần nước dùng trong

     

    Mì bò Đài Loan đậm đà hương vị chế biến ngay trong căn bếp nhà bạn! - Ảnh 4

    Chúc mọi người làm thành công!

    Nguồn: Fb Tram Vu

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    Từ khóa:   Những món ăn ngon Bún phở #thịt bò

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