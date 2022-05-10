Mẹt chim cút chiên bơ thơm nức mũi!

Món ngon mỗi ngày 10/05/2022 16:00

Chim cút làm sạch, chiên giòn và ăn kèm rau hết ý

CHIM CÚT CHIÊN NGŨ VỊ

Mẹt chim cút chiên bơ thơm nức mũi! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 1kg chim cút
  • 2 muỗng canh hành tím băm
  • 2 muỗng canh tỏi băm
  • 1 muỗng canh dầu hào
  • 1 muỗng canh sa tế
  • 1 muỗng canh tương ớt
  • 1/2 muỗng canh ớt bột
  • 1/2 muỗng canh nước tương
  • 1/2 muỗng canh hạt nêm
  • 1/3 muỗng canh bột ngọt
  • 1/2 muỗng canh ngũ vị hương
  • 1/2 muỗng canh mật ong
  • Rau - dưa ăn kèm

Cách làm:

- Cút và phần lòng làm sạch, chà hỗn hợp muối - rượu - gừng giã nhỏ, để tầm 5 phút cho khử mùi, sau đó rửa sạch để ráo. 

- Ướp cút với các gia vị bên trên, trộn đều để tầm 1 tiếng cho thấm.

- Cho dầu ngập chảo, cho cút vào chiên sơ ở lửa vừa cho cút vừa vàng thì gắp ra để ráo dầu, sau đó cho vào chiên thêm một lần nữa cho vàng giòn

- Cho 1 muỗng canh dầu ăn và xíu hành tím băm phi thơm, cho phần lòng vào xào chín 

- Muối ớt:

  • 1.5 muỗng canh muối hột
  • 1 muỗng canh đường
  • 1/3 muỗng canh bột ngọt
  • 3 trái ớt
  • 1 muỗng canh nước cốt chanh
  • Hành tím thái khoanh
  • Lá chanh thái chỉ

- Giã nhuyễn, nếm vừa vị

 

Mẹt chim cút chiên bơ thơm nức mũi! - Ảnh 2

 

- Rau ăn kèm: tía tô, lá quế, diếp cá, rau thơm, dưa leo, cà chua, cà rốt, măng chua.

 

Mẹt chim cút chiên bơ thơm nức mũi! - Ảnh 3

Chúc mọi người làm thành công! 

 

Nguồn: Fb Diễm Hiền

Mì trộn tóp mỡ béo giòn - đơn giản mà ngon, ăn hoài ăn mãi mà vẫn thèm

Mì trộn tóp mỡ béo giòn - đơn giản mà ngon, ăn hoài ăn mãi mà vẫn thèm

Mì gói trộn xốt đơn giản, ăn kèm tóp mỡ cuốn hút không ngờ.

Xem thêm
Từ khóa:   Những món ăn ngon thịt chim bồ câu các món ăn vặt

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Tâm sự 10 phút trước
Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Tâm sự 40 phút trước
Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Tâm sự gia đình 1 giờ 10 phút trước
Lời từ chối đắt giá dành cho người mẹ chồng hụt ngày muốn để lại di sản bạc tỷ

Lời từ chối đắt giá dành cho người mẹ chồng hụt ngày muốn để lại di sản bạc tỷ

Tâm sự gia đình 1 giờ 40 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Đang đưa tin trực tiếp, 2 nhà báo bị xe ô tô đâm trúng và cái kết

Đang đưa tin trực tiếp, 2 nhà báo bị xe ô tô đâm trúng và cái kết

Video 2 giờ 10 phút trước
Phản ứng của gia đình khi người mẹ chồng đột ngột đổi ý về khoản vàng cưới của con dâu

Phản ứng của gia đình khi người mẹ chồng đột ngột đổi ý về khoản vàng cưới của con dâu

Tâm sự 2 giờ 40 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước
Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Sao quốc tế 2 giờ 57 phút trước
Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Sao quốc tế 3 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Công dụng của lá mơ lông với sức khoẻ ít người biết

Công dụng của lá mơ lông với sức khoẻ ít người biết

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hướng dẫn cách làm mì cầu vồng ngon miệng và đẹp mắt rực rỡ

Hướng dẫn cách làm mì cầu vồng ngon miệng và đẹp mắt rực rỡ