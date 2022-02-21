Lẩu mắm cá linh chuẩn vị miền Tây - Húp miếng lẩu đậm đà quê hương!

Làm lẩu cá ăn cùng gia đình nhé

LẨU MẮM NAM BỘ

Nguyên liệu:

400gr mắm cá sặc

400gr mắm cá linh

500g thịt nong or ba chỉ, nách

1-2kg cá hú tuỳ mn ăn ít hay nhiều.

Sả cây, tỏi

Rau: cà tím 2 trái, khổ qua, rau đắng, bông súng, lục bình, bông điên điển, rau mống hột

cà tím 2 trái, khổ qua, rau đắng, bông súng, lục bình, bông điên điển, rau mống hột Bún tươi

Gia vị: đường, bột ngọt, nước mắm

Cách làm:

- Bắc 1 lít nước bỏ mắm vào nấu sôi 10 phút để mắm rã hết, sau đó lọc qua ray lấy nước cốt.

- Thịt ba chỉ áp chảo chảy hết mỡ và hơi xém cạnh để lửa vừa sau đó băm tỏi + sả xào chung với thịt đến khi xả vàng và thịt vàng. Sau đó vớt ra đĩa để chút nhúng vào lẩu.

- Cá rửa sạch khử tanh sau đó chiên vàng sơ, bỏ ra đĩa tí nhúng vào lẩu.

- Pha nước lẩu: dùng phần mỡ còn ở chiên cá, bỏ thêm sả + tỏi vào phi thơm + phần nước cốt mắm đã nấu + 3 lít nước nấu sôi + 3 muỗng canh đường + 1 muỗng canh nước mắm + 0.5 muỗng canh bột ngọt + vài lát cà tím. Nấu sôi.

- Sau đó lấy ra nồi lẩu và ăn nhúng rau, cá và thịt đổ vào nấu chung cho sôi và ăn cùng rau, chấm nước mắm ớt hiểm cay thơm lừng, rất ngon.

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Hoàng Tuyết Mai

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lau-mam-ca-linh-chuan-vi-mien-tay-hup-mieng-lau-dam-da-que-huong-450708.html