Lạ miệng, bắt vị giác cùng cá hấp nấm xốt lá mắc mật!

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CÁ DIÊU HỒNG HẤP NẤM XỐT LÁ MẮC MẬT
Nguyên liệu:
- Lá mắc mật
- 350gr phi lê cá Diêu hồng
- 1 muỗng canh xốt Teriyaki
- 1 muỗng cafe nước mắm
- 1 muỗng canh hắc xì dầu
- 1 muỗng canh rượu Mai Quế Lộ
- Tỏi, ớt băm nhuyễn
- Tiêu xanh, tiêu đen
- Nấm đùi gà
- 50ml nước lọc
- 1/2 muỗng canh dầu ôliu
- 1 muỗng cafe giấm Balsamic
- 1/2 muỗng canh mật ong
Cách làm:
- Ướp cá với tiêu chút muối rồi hấp cá với nấm, lá mắc mật, ớt, tỏi đập dập 10 phút.
- Phi thơm hành, tỏi, ớt, lá mắc mật với dầu ô liu, cho lần lượt mật ong, teriyaki, nước mắm, hắc xì dầu, nước trắng, tiêu xanh vào đun 10 phút, nêm vừa vị rồi đổ xốt ra đĩa.
- Lấy cá ra, đặt vào đĩa xốt, cho giấm hạt Balsamic truffle decor lên. Quết thêm xốt nếu thích
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Thân Hồng Nam