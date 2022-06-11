Lạ miệng, bắt vị giác cùng cá hấp nấm xốt lá mắc mật!

Món ngon mỗi ngày 11/06/2022 09:27

Cá điêu hồng hấp, thịt mềm, ngọt, xốt nấm đậm đà, thơm phức

CÁ DIÊU HỒNG HẤP NẤM XỐT LÁ MẮC MẬT

Lạ miệng, bắt vị giác cùng cá hấp nấm xốt lá mắc mật! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • Lá mắc mật
  • 350gr phi lê cá Diêu hồng
  • 1 muỗng canh xốt Teriyaki
  • 1 muỗng cafe nước mắm
  • 1 muỗng canh hắc xì dầu
  • 1 muỗng canh rượu Mai Quế Lộ
  • Tỏi, ớt băm nhuyễn
  • Tiêu xanh, tiêu đen
  • Nấm đùi gà
  • 50ml nước lọc
  • 1/2 muỗng canh dầu ôliu
  • 1 muỗng cafe giấm Balsamic
  • 1/2 muỗng canh mật ong
Lạ miệng, bắt vị giác cùng cá hấp nấm xốt lá mắc mật! - Ảnh 2

 

Cách làm:

- Ướp cá với tiêu chút muối rồi hấp cá với nấm, lá mắc mật, ớt, tỏi đập dập 10 phút.

- Phi thơm hành, tỏi, ớt, lá mắc mật với dầu ô liu, cho lần lượt mật ong, teriyaki, nước mắm, hắc xì dầu, nước trắng, tiêu xanh vào đun 10 phút, nêm vừa vị rồi đổ xốt ra đĩa.

 

Lạ miệng, bắt vị giác cùng cá hấp nấm xốt lá mắc mật! - Ảnh 3

 

- Lấy cá ra, đặt vào đĩa xốt, cho giấm hạt Balsamic truffle decor lên. Quết thêm xốt nếu thích

 

Lạ miệng, bắt vị giác cùng cá hấp nấm xốt lá mắc mật! - Ảnh 4

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

Nguồn: Fb Thân Hồng Nam

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