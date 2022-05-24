Korokke - bánh khoai tây Nhật Bản siêu giòn rụm, chấm xốt ăn béo ngậy bé nào cũng thích mê!

Làm bánh korokke siêu dễ, khoai tây mềm béo ngậy cho các con ăn nào các mẹ đảm đang ơi.
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KOROKKE - BÁNH KHOAI TÂY NHẬT BẢN
Nguyên liệu:
150gr thịt xay
3 củ khoai tây
1 củ cà rốt
1 củ hành tây
1 bát bột chiên giòn
1 bát bột chiên xù
2 quả trứng đánh tan
Cách làm:
- Luộc khoai tây chín nhừ, nghiền nhuyễn.
- Phi thơm tỏi, xào cà rốt, hành tây, thịt băm vừa chín tới, sau đó nêm nước tương và hạt tiêu vào, đảo đều.
- Trộn phần vừa xào cùng với khoai tây đã nghiền nhuyễn.
- Nặn khoai tây nghiền thành những hình tròn dẹt.
- Lăn bánh lần lượt qua bột chiên giòn, trứng, bột chiên xù.
- Chiên bánh trong chảo dầu nóng đến khi vàng giòn 2 mặt.
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Minh Thu