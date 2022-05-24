Korokke - bánh khoai tây Nhật Bản siêu giòn rụm, chấm xốt ăn béo ngậy bé nào cũng thích mê!

Món ngon mỗi ngày 24/05/2022 08:03

Làm bánh korokke siêu dễ, khoai tây mềm béo ngậy cho các con ăn nào các mẹ đảm đang ơi.

KOROKKE - BÁNH KHOAI TÂY NHẬT BẢN

Korokke - bánh khoai tây Nhật Bản siêu giòn rụm, chấm xốt ăn béo ngậy bé nào cũng thích mê! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 150gr thịt xay

  • 3 củ khoai tây

  • 1 củ cà rốt

  • 1 củ hành tây

  • 1 bát bột chiên giòn

  • 1 bát bột chiên xù

  • 2 quả trứng đánh tan

Korokke - bánh khoai tây Nhật Bản siêu giòn rụm, chấm xốt ăn béo ngậy bé nào cũng thích mê! - Ảnh 2

Cách làm:

- Luộc khoai tây chín nhừ, nghiền nhuyễn.

- Phi thơm tỏi, xào cà rốt, hành tây, thịt băm vừa chín tới, sau đó nêm nước tương và hạt tiêu vào, đảo đều.

 

Korokke - bánh khoai tây Nhật Bản siêu giòn rụm, chấm xốt ăn béo ngậy bé nào cũng thích mê! - Ảnh 3

 

- Trộn phần vừa xào cùng với khoai tây đã nghiền nhuyễn.

- Nặn khoai tây nghiền thành những hình tròn dẹt.

- Lăn bánh lần lượt qua bột chiên giòn, trứng, bột chiên xù.

- Chiên bánh trong chảo dầu nóng đến khi vàng giòn 2 mặt.

 

Korokke - bánh khoai tây Nhật Bản siêu giòn rụm, chấm xốt ăn béo ngậy bé nào cũng thích mê! - Ảnh 4

Chúc mọi người làm thành công!

 

Nguồn: Fb Minh Thu

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