Gà chiên bọc khoai tây giòn béo, ăn vui miệng ai cũng thích mê!

Gà chiên giòn, khoai tây bào mỏng, bùi béo
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Thịt gà bọc khoai tây chiên giòn
Nguyên liệu:
- 150gr thịt gà
- 2 củ khoai tây nhỏ, gọt vỏ, rửa sạch
- 30gr bột mì
- 40ml sữa tươi
- ¼ muỗng cafe tiêu
- ½ muỗng cafe muối
- ¼ muỗng cafe nước ép hành tây
- Dầu ăn
Cách làm:
- Gà rửa sạch, chặt miếng vừa ăn
- Khoai tây nạo thành những sợi mỏng.
- Cho thịt gà trộn với bột mì và sữa tươi cùng các gia vị.
- Nhúng gà qua lớp bột ướt, sau đó cho các sợi khoai tây bao ra phía bên ngoài miếng thịt.
- Dầu ăn đun tới khi nóng, thả các miếng thịt gà được bọc khoai tây vào
- Chiên vàng giòn thì gắp ra đĩa lót sẵn giấy thấm dầu
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Nguyễn Hà Phương