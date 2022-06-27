Gà chiên bọc khoai tây giòn béo, ăn vui miệng ai cũng thích mê!

Gà chiên giòn, khoai tây bào mỏng, bùi béo

Thịt gà bọc khoai tây chiên giòn

Nguyên liệu:

150gr thịt gà

2 củ khoai tây nhỏ, gọt vỏ, rửa sạch

30gr bột mì

40ml sữa tươi

¼ muỗng cafe tiêu

½ muỗng cafe muối

¼ muỗng cafe nước ép hành tây

Dầu ăn

Cách làm:

- Gà rửa sạch, chặt miếng vừa ăn

- Khoai tây nạo thành những sợi mỏng.

- Cho thịt gà trộn với bột mì và sữa tươi cùng các gia vị.

- Nhúng gà qua lớp bột ướt, sau đó cho các sợi khoai tây bao ra phía bên ngoài miếng thịt.

- Dầu ăn đun tới khi nóng, thả các miếng thịt gà được bọc khoai tây vào

- Chiên vàng giòn thì gắp ra đĩa lót sẵn giấy thấm dầu

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Nguyễn Hà Phương

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ga-chien-boc-khoai-tay-gion-beo-an-vui-mieng-ai-cung-thich-me-479075.html