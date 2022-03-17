Đậu hũ xốt miso - Sự kết hợp Nhật - Việt giúp món ăn trở nên thú vị, ăn ngon hơn!

Làm xốt miso ăn với đậu hũ, tưởng lạ nhưng dễ làm, dễ ăn

ĐẬU HỦ XỐT TƯƠNG MISO

Nguyên liệu:

4 bìa đậu hủ chiên

2 muỗng cafe Mugi miso

6 muỗng cafe nước tương tamari

1/2 chén nước lọc

Hành baro, hành lá

Dầu hạt cải/ dầu đậu phộng

Cách làm:

Sơ chế:

- Đậu hủ rửa sạch, lau khô, cắt miếng vừa ăn.

- Hành baro thái nhỏ.

- Nước xốt: Cho miso, tương tamari và nước lọc vào chén, hoà cho hỗn hợp tan đều.

Chế biến:

- Đậu hủ vàng mặt.

- Xào thơm hành baro. Sau đó cho đậu hủ, nước xốt vào, đậy nắp om nhỏ lửa nấu khoảng 3 phút. Rắc hành lá, tắt bếp và thưởng thức.

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Ni Nguyễn

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dau-hu-xot-miso-su-ket-hop-nhat-viet-giup-mon-an-tro-nen-thu-vi-an-ngon-hon-455990.html