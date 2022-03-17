Đậu hũ xốt miso - Sự kết hợp Nhật - Việt giúp món ăn trở nên thú vị, ăn ngon hơn!

Làm xốt miso ăn với đậu hũ, tưởng lạ nhưng dễ làm, dễ ăn
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ĐẬU HỦ XỐT TƯƠNG MISO
Nguyên liệu:
- 4 bìa đậu hủ chiên
- 2 muỗng cafe Mugi miso
- 6 muỗng cafe nước tương tamari
- 1/2 chén nước lọc
- Hành baro, hành lá
- Dầu hạt cải/ dầu đậu phộng
Cách làm:
- Sơ chế:
- Đậu hủ rửa sạch, lau khô, cắt miếng vừa ăn.
- Hành baro thái nhỏ.
- Nước xốt: Cho miso, tương tamari và nước lọc vào chén, hoà cho hỗn hợp tan đều.
- Chế biến:
- Đậu hủ vàng mặt.
- Xào thơm hành baro. Sau đó cho đậu hủ, nước xốt vào, đậy nắp om nhỏ lửa nấu khoảng 3 phút. Rắc hành lá, tắt bếp và thưởng thức.
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Ni Nguyễn