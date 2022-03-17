Đậu hũ xốt miso - Sự kết hợp Nhật - Việt giúp món ăn trở nên thú vị, ăn ngon hơn!

Món ngon mỗi ngày 17/03/2022 09:34

Làm xốt miso ăn với đậu hũ, tưởng lạ nhưng dễ làm, dễ ăn

ĐẬU HỦ XỐT TƯƠNG MISO

Đậu hũ xốt miso - Sự kết hợp Nhật - Việt giúp món ăn trở nên thú vị, ăn ngon hơn! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 4 bìa đậu hủ chiên 
  • 2 muỗng cafe Mugi miso
  • 6 muỗng cafe nước tương tamari 
  • 1/2 chén nước lọc
  • Hành baro, hành lá
  • Dầu hạt cải/ dầu đậu phộng

Cách làm:

  • Sơ chế:

- Đậu hủ rửa sạch, lau khô, cắt miếng vừa ăn.

- Hành baro thái nhỏ.

- Nước xốt: Cho miso, tương tamari và nước lọc vào chén, hoà cho hỗn hợp tan đều.

 

Đậu hũ xốt miso - Sự kết hợp Nhật - Việt giúp món ăn trở nên thú vị, ăn ngon hơn! - Ảnh 2

  • Chế biến:

- Đậu hủ vàng mặt.

- Xào thơm hành baro. Sau đó cho đậu hủ, nước xốt vào, đậy nắp om nhỏ lửa nấu khoảng 3 phút. Rắc hành lá, tắt bếp và thưởng thức.

 

Đậu hũ xốt miso - Sự kết hợp Nhật - Việt giúp món ăn trở nên thú vị, ăn ngon hơn! - Ảnh 3

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Ni Nguyễn

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