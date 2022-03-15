Gà bọc khoai tây chiên giòn - Món ăn vặt gây 'nghiện' của bọn trẻ!

Thịt gà mọng nước, khoai tây bùi bùi. Sự kết hợp hoàn hảo khiến trẻ thích mê

Thịt gà bọc khoai tây chiên giòn

Nguyên liệu:

150gr thịt gà

2 củ khoai tây

30gr bột mì

40ml sữa tươi

¼ muỗng cafe hạt tiêu

½ muỗng cafe muối

¼ muỗng cafe nước ép hành tây

Dầu ăn

Cách làm:



- Khoai tây nạo thành những sợi mỏng.

- Cho thịt gà trộn với bột mì và sữa tươi cùng các gia vị.

- Lấy một miếng thịt gà, sau đó cho các sợi khoai tây bao ra phía bên ngoài miếng thịt.

- Dầu ăn đun tới khi nóng, thả các miếng thịt gà được bọc khoai tây vào. Chiên tới khi vàng giòn hai mặt thì cho ra đĩa có lót giấy thấm dầu.

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Nguyễn Hà Phương

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