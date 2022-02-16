Cơm bò xì xèo cay cay giòn giòn - Vừa ăn vừa xuýt xoa, 'cuốn' biết mấy!

Làm cơm bò xèo ăn cay cay đã miệng

Cơm Bò Xì Xèo Kiểu Nhật - Pepper Lunch

Nguyên liệu:

Xốt tiêu:

10gr tỏi băm

10gr gừng băm

20gr đường

10ml rượu sake/gạo/nếp

10ml rượu mirin

20ml nước tương

25gr dầu hào

Tiêu đen xay

Topping:

Cơm trắng

250gr thịt bò ăn lẩu

Bắp

Hành lá

Bơ lạt

Cách làm:

- Phi thơm tỏi băm, gừng băm lên cho thơm, rồi cho đường, rượu sake, mirin vào đun sôi để bay bớt mùi cồn, khi giảm còn một nửa thì cho nước tương, dầu hào vào.

- Bắc vỉ gang/chảo gang/chảo không dính lên bếp. Nếu là vỉ/chảo gang thì thoa nhẹ một lớp dầu. Cho cơm vào chính giữa, cho bắp, hành lá và bơ lên trên, sắp thịt bò xung quanh và bật bếp lên.

- Để thịt bò tiết ra mỡ và nước, tiếng xì xèo bắt đầu thì cho xốt vào. Xốt bắt đầu thấm vô thịt, cơm thì trộn đều tất cả lên là xong rồi.

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Frank Pham

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/com-bo-xi-xeo-cay-cay-gion-gion-vua-an-vua-xuyt-xoa-cuon-biet-may-450221.html