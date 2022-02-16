Cơm bò xì xèo cay cay giòn giòn - Vừa ăn vừa xuýt xoa, 'cuốn' biết mấy!

Món ngon mỗi ngày 16/02/2022 14:00

Làm cơm bò xèo ăn cay cay đã miệng

Cơm Bò Xì Xèo Kiểu Nhật - Pepper Lunch

Cơm bò xì xèo cay cay giòn giòn - Vừa ăn vừa xuýt xoa, 'cuốn' biết mấy! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

Xốt tiêu:

  • 10gr tỏi băm 
  • 10gr gừng băm 
  • 20gr đường 
  • 10ml rượu sake/gạo/nếp 
  • 10ml rượu mirin 
  • 20ml nước tương 
  • 25gr dầu hào 
  • Tiêu đen xay

Topping:

  • Cơm trắng
  • 250gr thịt bò ăn lẩu 
  • Bắp
  • Hành lá
  • Bơ lạt

Cách làm:

- Phi thơm tỏi băm, gừng băm lên cho thơm, rồi cho đường, rượu sake, mirin vào đun sôi để bay bớt mùi cồn, khi giảm còn một nửa thì cho nước tương, dầu hào vào. 

- Bắc vỉ gang/chảo gang/chảo không dính lên bếp. Nếu là vỉ/chảo gang thì thoa nhẹ một lớp dầu. Cho cơm vào chính giữa, cho bắp, hành lá và bơ lên trên, sắp thịt bò xung quanh và bật bếp lên.

 

Cơm bò xì xèo cay cay giòn giòn - Vừa ăn vừa xuýt xoa, 'cuốn' biết mấy! - Ảnh 2

 

- Để thịt bò tiết ra mỡ và nước, tiếng xì xèo bắt đầu thì cho xốt vào. Xốt bắt đầu thấm vô thịt, cơm thì trộn đều tất cả lên là xong rồi.

 

Cơm bò xì xèo cay cay giòn giòn - Vừa ăn vừa xuýt xoa, 'cuốn' biết mấy! - Ảnh 3

Chúc mọi người làm thành công!

 

Nguồn: Fb Frank Pham

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