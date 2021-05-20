Cô vợ 'siêu đầu bếp': Nghỉ trưa 1 tiếng, dành 45 phút nấu ăn cho chồng, CĐM ngậm ngùi tiếc nuối 'đúng vợ người ta'

Không món Âu hay chế biến cầu kỳ, nhưng những mâm cơm của chị Quỳnh Trang nấu ăn cho chồng đều khiến cư dân mạng "phát sốt", bữa cơm có đủ canh - xào - mặn mà chỉ nấu 45 phút.

Bài chia sẻ của chị Cao Mai Quỳnh Trang ngay khi đăng tải đã nhận được nhiều lời khen từ cư dân mạng, không ai có thể tin rằng chỉ 45 phút mà chị lại có thể bày biện được mâm cơm xuất sắc với đầy đủ các món như vậy. Những món ăn chị nấu tuy không "cầu kỳ hoa lá" nhưng lại khiến người xem bị thu hút bởi mâm cơm nhà vô cùng thuần Việt vừa ngon vừa thân thuộc. Chị Trang chia sẻ, để rút ngắn thời gian nấu nướng, chị thường chọn những món ăn đơn giản như cá chiên, canh tôm thịt, cà muối chua... vừa dễ ăn lại "nhanh - gọn -lẹ".

Chị Trang chia sẻ, để rút ngắn thời gian nấu nướng, chị thường chọn những món ăn đơn giản vừa nhanh vừa ngon ai cũng có thể ăn được - Ảnh: FBNV Chị dành 45 phút trong quỹ thời gian nghỉ trưa của mình để nấu cho chồng những bữa cơm ngon - Ảnh: FBNV Bữa cơm có vẻ 'vội vàng' nhưng không vì thế mà qua loa, sơ sài - Ảnh: FBNV Chị Trang chia sẻ, nấu ăn không chỉ là trách nhiệm mà còn là sở thích của chị - Ảnh: FBNV Chị Quỳnh Trang bộc bạch: "Bản thân mình cũng bận đi làm. Mỗi trưa được nghỉ 1 tiếng là chạy thật nhanh về lao ngay vào bếp và hoàn thành bữa cơm trong khoảng 45 phút (sơ chế, nấu và ăn)". Chị Trang chia sẻ, nấu ăn không chỉ là trách nhiệm mà còn là sở thích của chị, mặc dù công việc bận rộn nhưng chị không bao giờ chán việc nấu ăn, ngược lại khả năng lên thực đơn trong đầu, đi chợ và bố trí thời gian được rèn luyện và trở nên nhanh nhẹn hơn rất nhiều.

Bài chia sẻ của chị còn khiến cư dân mạng phải phì cười vì câu chuyện vui xung quanh cuộc sống hàng ngày của 2 vợ chồng: "Trước đây mình vẫn hay mạnh miệng nói với anh chồng rằng: "Anh là hên lắm mới gặp được em đó nhá! Vừa mê nội trợ lại nấu ăn ngon. Lo mà giữ cho kỹ đi không ăn cơm bụi bây giờ!". Vậy mà từ khi biết được có rất nhiều người nấu ăn xuất sắc, mình không dám hó hé thêm tiếng nào luôn. Lỡ đâu anh nhà biết được lại bảo: Năng khiếu bếp núc của em chỉ múa may ở nhà được thôi chứ nhìn người ta nấu thì chỉ có mà xách dép nhé". Bữa cơm nhà hoàn chỉnh mà bao chị em ngưỡng mộ và nhiều anh chồng ao ước - Ảnh: FBNV Những món ăn vô cùng thuần Việt - Ảnh: FBNV Bữa cơm có đầy đủ món canh, mặn, xào vô cùng bắt mắt - Ảnh: FBNV Cư dân mạng gọi chị Trang là 'siêu nhân' vì khả năng nấu ăn nhanh và vô cùng đẹp mắt - Ảnh: FBNV Tuy không nhận mình là người giỏi nấu ăn, nhưng cô vợ đảm Quỳnh Trang đều khiến hội chị em ngưỡng mộ, các anh chồng thì chỉ muốn nhắn vợ vào xem để "mở rộng tầm mắt". Nguồn: Cao Mai Quỳnh Trang

CĐM ‘xỉu up xỉu down’ với trò ‘xếp hình, chơi màu’ của gái đảm, chưa ăn đã thấy ngon mắt, sướng miệng Gần đây dân tình đã phải "dậy sóng" trước những món ăn Việt được bày trí vô cùng công phu và đẹp mắt của cô nàng Mỹ Dung. Những món ăn trông như tác phẩm nghệ thuật khiến nhiều người phải thán phục.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/co-vo-sieu-dau-bep-nghi-trua-1-tieng-danh-45-phut-nau-an-cho-chong-cdm-ngam-ngui-tiec-nuoi-dung-vo-nguoi-ta-405427.html