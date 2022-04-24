Cách làm salad 'kiểu beefsteak' vừa ngon mắt vừa có hương vị tuyệt hảo cho chế độ giảm cân

Khi nhắc đến salad, nhiều người nghĩ ngay đến các món salad lạnh. Bữa brunch (buổi giữa bữa sáng và bữa trưa) hôm nay hãy cùng làm món 'salad nóng' bằng cách sử dụng các loại rau củ. Rau củ nướng ăn kèm bên cạnh món bò bít tết là món salad nóng hổi. Các loại rau nướng từng là món ăn phụ đi kèm cũng có thể trở thành một món ăn chính tuyệt vời. Ngay cả những 'yorini' (những người mới học nấu ăn) cũng có thể làm món này một cách dễ dàng vì họ chỉ cần cắt nhỏ nguyên liệu và nướng trong lò.

Sử dụng các loại rau có kết cấu cứng như súp lơ làm thành phần chính. Súp lơ trắng có vị giòn đẹp mắt và là nguyên liệu ưa thích của những người ăn kiêng vì hàm lượng carbohydrate thấp và ít calo. Súp lơ nổi tiếng là giàu vitamin C đủ để đáp ứng lượng vitamin C khuyến nghị bằng cách ăn 100g mỗi ngày. Nó cũng là một loại siêu thực phẩm giúp tăng cường khả năng miễn dịch và có tác dụng chống ung thư tuyệt vời. Khi chọn súp lơ có màu trắng đều trong suốt, các búp dính chặt vào nhau sẽ tươi ngon hơn. Khi cắt bạn rửa sạch phần dưới và bóc lá như hành tây. Bạn có thể làm điều này bằng cách cắt nó thành các miếng lớn. Bằng cách đó sẽ không bị rơi ra ngay cả khi bạn cho vào lò nướng.