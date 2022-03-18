Cà ri chay đổi hương vị cho những bữa ăn thêm đa dạng, ngon mắt!

Món ngon mỗi ngày 18/03/2022 08:43

Hôm nay muốn ăn chay, thử món cà ri chay này nhé, đơn giản nhưng ăn ngon lắm

CÀ RI CHAY

Cà ri chay đổi hương vị cho những bữa ăn thêm đa dạng, ngon mắt! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 2 củ cà rốt nhỏ
  • 2 củ khoai tây
  • 3 củ khoai lang nhỏ
  • Đậu khuôn chiên
  • Nấm rơm
  • Nước cốt dừa
  • Nước dừa tươi
  • 1 bó sả
  • Bún, bánh mì/ cơm 
  • Gia vị: bột cà ri, muối, hạt nêm chay, đường phèn
Cà ri chay đổi hương vị cho những bữa ăn thêm đa dạng, ngon mắt! - Ảnh 2

 

Cách làm:

- Rửa sạch và cắt cà rốt, khoai lang, khoai tây thành miếng vừa ăn.

- Nấm rơm ngâm nước muối, rửa sạch xắt đôi.

- Sả đập dập 2-3 cọng, một ít băm nhuyễn.

- Chiên sơ cà rốt, khoai lang, khoai tây cho vàng lớp bên ngoài 

 

Cà ri chay đổi hương vị cho những bữa ăn thêm đa dạng, ngon mắt! - Ảnh 3

 

- Chọn chế độ Xào, cho dầu màu điều/ dầu gấc vào nồi áp suất, cho sả băm vào phi thơm cùng bột cà ri và cọng sả đập dập. Tiếp tục cho các loại củ và đậu khuôn vào đảo đều để ngấm bột cà ri.

- Cho nước dừa tươi và nước cốt dừa vào tỉ lệ 2:1 sao cho xâm xấp mặt các nguyên liệu.

- Chọn chế độ Đun sôi mức thấp, đậy nắp kiếng đợi các loại củ chín mềm.

- Tiếp tục cho nấm rơm vào, nêm nếm các loại gia vị cho vừa ăn. Hớt bọt nếu có.

- Cà ri dùng với cơm, bún, bánh mì đều ngon.

 

Cà ri chay đổi hương vị cho những bữa ăn thêm đa dạng, ngon mắt! - Ảnh 4

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

Nguồn: Fb Đan Vy

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