Mì khô xá xíu phiên bản 'người lười' - Ăn ngon, lại không mất nhiều thời gian!

Thịt xá xíu làm đơn giản, kết hợp với mì gói. Ăn siêu mê

MÌ KHÔ XÁ XÍU

Nguyên liệu:

200-300gr thịt heo

Mỡ heo

Gói gia vị xá xíu

Mì gói xào khô.

Hành lá, giá, hẹ, rau sống

2 muỗng canh đường

2 muỗng canh tương ớt

1/2 muỗng canh dầu hào

1/3 muỗng canh hạt nêm

Tỏi, ớt

Cách làm:



- Ướp thịt với gói gia vị xá xíu, đường, hạt nêm, tương ớt, dầu hào, tỏi ớt băm trong 15 phút. Bật bếp cho săn thịt thì cho nước lọc vào gần sắp mặt miếng thịt, rim lửa nhỏ cho đến khi gần cạn nước, nêm lại cho vừa ăn thì tắt bếp.

- Mỡ cắt khối vuông khoảng 1cm, cho vào chảo với 1 ít muối và tí xíu dầu ăn. Bật lửa nhỏ và đảo đều. Canh cho tóp mỡ vàng giòn là được.

- Mì nấu chín vớt ra tô, cho gần hết gói gia vị mì xào vào tô, một ít nước xốt xá xíu, ít tóp mỡ và trộn đều.

- Cho tiếp rau, giá trụng sơ, trứng ốp la, thịt xá xíu cắt miếng vừa ăn, tóp mỡ, hẹ cắt nhỏ, một ít tiêu xay là hoàn thành

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Trần Xuân Đức

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/mi-kho-xa-xiu-phien-ban-nguoi-luoi-an-ngon-lai-khong-mat-nhieu-thoi-gian-455839.html