Bún trộn gà nướng, nước sốt đậm đà vừa miệng ăn siêu đã - món ngon có một không hai thích hợp cho ngày nắng nóng!

Gà ướp đậm đà, ăn giòn sần sật. Bún và rau sống kết hợp chống ngấy hiệu quả trong thời tiết nắng nóng hiện nay.

BÚN TRỘN GÀ NƯỚNG

Nguyên liệu:

Gà

Gia vị ướp: Nước mắm, tiêu, dầu điều, dầu hào, hành tím, sả, ớt bột, mật ong

Cách làm:



- Gà rửa sạch với chanh và muối, chặt đôi nửa con cho dễ chín khi bỏ nồi chiên.

- Phần xốt ướp:

2 muỗng canh hành băm

3 muỗng canh sả băm

2 muỗng dầu hào

2 muỗng mật ong

2 muỗng nước mắm

1 muỗng ớt bột

1 muỗng tiêu

2 muỗng dầu điều

- Trộn đều phần xốt

- Thoa đều phần xốt lên toàn bộ con gà, ướp 45 phút - 1 tiếng

- Cho gà vào nồi chọn nhiệt độ 160 - 180 độ và nướng trong 30 phút, sau đó phết một lớp nước xốt ướp lên và nướng thêm 2 phút nữa là được

- Gà chín thì cho ra chặt miếng vừa ăn, thêm bún và rau tùy ý

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Thu Uyên

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