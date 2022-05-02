Bún mực hấp dẫn cho ngày nghỉ dài ngày

Món ngon mỗi ngày 02/05/2022 16:50

Làm môt bàn bún mực hấp dẫn, mực tươi rói giòn dai, ăn vào siêu đã.

BÚN MỰC

Bún mực hấp dẫn cho ngày nghỉ dài ngày - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • Mực tươi
  • Bún tươi
  • Cà chua
  • Thơm
  • Hành củ
  • Gừng
  • Ớt trái
  • Ngò rí, hành lá
  • Gia vị: Dầu ăn, nước mắm, tiêu...
  • Rau ăn kèm tùy ý
Bún mực hấp dẫn cho ngày nghỉ dài ngày - Ảnh 2

 

Cách làm:

- Mực rửa sạch, có thể lột vỏ/ không, ướp với chút muối.

- Cà chua và thơm rửa sạch, cà chua cắt múi cau, thơm cắt miếng nhỏ.

- Phi thơm hành củ và chút dầu ăn với một ít ớt bột.

- Cho nước lọc vào, khi nước sôi cho cà chua và thơm vào đun sôi.

- Khi nước sôi bùng lên thì cho mực vào, cho thêm 2 muỗng nước mắm ngon và 1 chút gừng tươi.

- Cho thêm hành lá và nêm nếm vừa ăn.

 

Bún mực hấp dẫn cho ngày nghỉ dài ngày - Ảnh 3

 

- Pha thêm bát mắm gừng chấm kèm nếu thích

 

Bún mực hấp dẫn cho ngày nghỉ dài ngày - Ảnh 4

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

 

Nguồn: Fb Đoàn Lan Phương

Cơm chiên Tomyum Thái chua cay - Món ngon 'bắt vị' dịp Lễ cho gia đình thêm vui!

Cơm chiên Tomyum Thái chua cay - Món ngon 'bắt vị' dịp Lễ cho gia đình thêm vui!

Tôm chiên vừa chín, cơm chiên tơi, thấm đều xốt tomyum chua chua cay cay ăn kích thích vị giác

Xem thêm
Từ khóa:   bí kíp nấu ăn ngon Cách xào mực ngon Bún phở

TIN MỚI NHẤT

Cuộc trò chuyện bí mật lúc nửa đêm của người chồng và phản ứng của người vợ

Cuộc trò chuyện bí mật lúc nửa đêm của người chồng và phản ứng của người vợ

Tâm sự gia đình 50 phút trước
Sự thật sau hành động vứt tiền và yêu cầu bất ngờ của người chồng

Sự thật sau hành động vứt tiền và yêu cầu bất ngờ của người chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 20 phút trước
Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 1 giờ 50 phút trước
Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Tâm sự gia đình 2 giờ 20 phút trước
Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 50 phút trước
Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Ngoại tình 3 giờ 20 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 30 phút trước
Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Tâm sự 3 giờ 50 phút trước
Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Tâm sự 4 giờ 20 phút trước
Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Tâm sự gia đình 4 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hướng dẫn cách làm mì cầu vồng ngon miệng và đẹp mắt rực rỡ

Hướng dẫn cách làm mì cầu vồng ngon miệng và đẹp mắt rực rỡ