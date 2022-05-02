Bún mực hấp dẫn cho ngày nghỉ dài ngày

Làm môt bàn bún mực hấp dẫn, mực tươi rói giòn dai, ăn vào siêu đã.

BÚN MỰC

Nguyên liệu:

Mực tươi

Bún tươi

Cà chua

Thơm

Hành củ

Gừng

Ớt trái

Ngò rí, hành lá

Gia vị: Dầu ăn, nước mắm, tiêu...

Dầu ăn, nước mắm, tiêu... Rau ăn kèm tùy ý

Cách làm:



- Mực rửa sạch, có thể lột vỏ/ không, ướp với chút muối.

- Cà chua và thơm rửa sạch, cà chua cắt múi cau, thơm cắt miếng nhỏ.

- Phi thơm hành củ và chút dầu ăn với một ít ớt bột.

- Cho nước lọc vào, khi nước sôi cho cà chua và thơm vào đun sôi.

- Khi nước sôi bùng lên thì cho mực vào, cho thêm 2 muỗng nước mắm ngon và 1 chút gừng tươi.

- Cho thêm hành lá và nêm nếm vừa ăn.

- Pha thêm bát mắm gừng chấm kèm nếu thích

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Đoàn Lan Phương

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bun-muc-hap-dan-cho-ngay-nghi-dai-ngay-465728.html