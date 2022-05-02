Bún mực hấp dẫn cho ngày nghỉ dài ngày

Làm môt bàn bún mực hấp dẫn, mực tươi rói giòn dai, ăn vào siêu đã.
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BÚN MỰC
Nguyên liệu:
- Mực tươi
- Bún tươi
- Cà chua
- Thơm
- Hành củ
- Gừng
- Ớt trái
- Ngò rí, hành lá
- Gia vị: Dầu ăn, nước mắm, tiêu...
- Rau ăn kèm tùy ý
Cách làm:
- Mực rửa sạch, có thể lột vỏ/ không, ướp với chút muối.
- Cà chua và thơm rửa sạch, cà chua cắt múi cau, thơm cắt miếng nhỏ.
- Phi thơm hành củ và chút dầu ăn với một ít ớt bột.
- Cho nước lọc vào, khi nước sôi cho cà chua và thơm vào đun sôi.
- Khi nước sôi bùng lên thì cho mực vào, cho thêm 2 muỗng nước mắm ngon và 1 chút gừng tươi.
- Cho thêm hành lá và nêm nếm vừa ăn.
- Pha thêm bát mắm gừng chấm kèm nếu thích
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Đoàn Lan Phương