Bồi bổ sức khỏe cho gia đình bằng nồi súp cua óc heo trứng bắc thảo siêu béo ngậy!

Làm nồi súp cua ăn đã thèm nào, hương vị beo béo từ trứng bắc thảo và óc heo càng ăn sẽ càng thấy ngon lắm đấy...

SÚP CUA TRỨNG BẮC THẢO ÓC HEO

Nguyên liệu:

2.5l nước dùng gà

2 bộ óc heo

2 con cua tách thịt

10 quả trứng cút

1 quả trứng gà

2 quả trứng bắc thảo

Rau mùi

20gr nấm hương khô, ngâm

1 trái bắp tách hạt

2 quả trứng bắc thảo

60gr bột năng + 200ml nước để làm sánh súp

1 muỗng cafe bột canh

1 muỗng cafe đường trắng

2 viên đường phèn

1 muỗng cafe muối rang

3 muỗng canh nước mắm

1 muỗng cafe rượu trắng

Cách làm:



- Óc heo rửa sạch, bóc lớp màng máu bên ngoài, luộc tầm 10 phút với rượu và gừng

- Xào nấm và bắp với một ít dầu trên chảo, nêm một xíu bột canh.

- Cho nấm và bắp vào nồi nước dùng đang đun.

- Nêm gia vị: bột canh, nước mắm, muối rang, bột ngọt, đường trắng, đường phèn, và rượu trắng.

- Hoà tan bột năng với nước trong một bát con. Bật bếp cho nồi súp thật sôi rồi đổ bột từ từ xuống, khuấy đều để đạt được độ sánh mong muốn.

- Thả thịt cua vào

- Đập trứng gà, chỉ lấy lòng trắng đánh đều trong một bát con. Đổ hỗn hợp trứng vào khuấy đều cho vừa chín thì tắt bếp.

- Múc ra bát, tranh trí với rau mùi, trứng bắc thảo, óc, trứng cút và 1 chút tiêu

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Vu Anh Le

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/boi-bo-suc-khoe-cho-gia-dinh-bang-noi-sup-cua-oc-heo-trung-bac-thao-sieu-beo-ngay-455170.html