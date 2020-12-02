Bề bề nấu gì ngon? Cách chế biến các món ăn từ bề bề

Món ngon mỗi ngày 02/12/2020 12:00

Bề bề (còn gọi là tôm tít) là một món ăn hấp dẫn, giàu chất đạm được nhiều người ưa thích. Mời mọi người cùng tìm hiểu bề bề nấu gì ngon qua bài viết dưới đây.

Bề bề nấu gì ngon là chủ đề được nhiều người quan tâm. Những món ngon từ loài động vật bổ dưỡng này sẽ là gợi ý lý tưởng để thực đơn hằng ngày của gia đình bạn trở nên phong phú hơn.

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Bề bề (còn gọi là tôm tít)

1. Bề bề làm món gì ngon?

+ Bề bề chiên xù sốt me

Nếu được hỏi bề bề làm món gì ngon thì bề bề chiên xù sốt me chính là gợi ý tuyệt vời dành cho bạn. Món ăn này được rất nhiều người yêu thích, đặc biệt chúng rất thích hợp để bạn nhâm nhi, lai rai cùng người thân, bạn bè vào mỗi dịp họp mặt cuối tuần.

Chuẩn bị nguyên liệu:

- 500 gam bề bề bóc nõn nguyên con.

- 350 gam bột chiên giòn.

- 350 gam bột chiên xù.

- 2 lòng đỏ trứng gà.

- Gia vị: bột nêm, tiêu, dầu ăn, đường, 1 chén nhỏ nước cốt me, gừng, hành, tỏi,...

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Bề bề chiên xù sốt me

Cách thực hiện:

- Bước 1: ướp bề bề đã bóc vỏ với 1/2 thìa cà phê bột nêm, 1/2 thìa cà phê tiêu xay, trong khoảng 15 - 20 phút cho ngấm đều gia vị.

- Bước 2: cho bột chiên xù, bột chiên giòn vào 2 chiếc bát tô và cho trứng vào một chiếc bát khác xong đánh đều lên.

- Bước 3: lần lượt nhúng bề bề qua các bát bột chiên giòn, tiếp theo là bát trứng và cuối cùng là bát bột chiên xù. Sau đó, cho vào chảo dầu đã sôi và chiên vàng đều. Nên lần lượt thực hiện cho tới khi hết bề bề. Tiếp theo, xếp bề bề ra một chiếc đĩa.

- Bước 4: làm nóng chảo, sau đó chi 2 thìa dầu ăn vào rồi bỏ gừng, hành, tỏi băm vào đảo đều đến khi dậy mùi thơm. Sau đó, bạn nên cho bát nước cốt me vào và cho thêm 1 thìa cà phê muối, 3 thìa canh đường. Tiếp tục đun cho tới khi hỗn hợp nước me sệt lại là có thể tắt bếp.

- Bước 5: tưới nước cốt me vừa đun lên đĩa bề bề chiên xù thế là món ăn đã hoàn thành rồi đấy.

+ Bề bề tẩm bột chiên

Vị bùi bùi, thơm thơm của thịt bề bề khi kết hợp với lớp bột chiên giòn tan, chấm cùng tí tương ớt cay cay đảm bảo sẽ khiến bạn ăn mãi không muốn dừng.

Chuẩn bị nguyên liệu:

- Bề bề bóc nõn: 300 gam.

- Bột chiên giòn hải sản: 1/2 túi (khoảng 80 gam).

- Gừng, tương ớt.

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Bề bề bóc nõn nguyên con

Cách thức hiện:

- Bước 1: Hòa bột chiên giòn với nước lọc để được một hỗn hợp hơi sền sệt.

- Bước 2: Nhúng từng con bề bề bóc nõn vào tô bột đã pha lúc nãy để bột áo đều toàn bộ con bề bề.

- Bước 3: Bắc lên bếp 1 chiếc chảo, chờ chảo nóng thì cho dầu ăn vào đun sôi lên. Khi dầu bắt đầu sôi, hãy thả bề bề vào chảo, chiên cho chúng vàng đều 2 mặt. Lưu ý, muốn bề bề chiên được ngon giòn, nên để lửa to một chút.

- Bước 4: Khi bề bề chín, gắp chúng để ra giấy thấm dầu và xếp vào đĩa, trang trí tùy theo sở thích.

Khi ăn, chấm bề bề kèm với chút tương ớt sẽ ngon nhất

+ Cách làm chả bề bề tôm nõn

Chỉ cần nghe đến cái tên chả bề bề thì nhiều người đã rất thích thú. Vị ngọt tự nhiên của bề bề sẽ hòa quyện với vị ngọt của thịt tôm, chả cá, giò sống, cùng các loại rau gia vị tạo thành một món ăn cực kích thích vị giác, vô cùng bắt cơm.

Chuẩn bị nguyên liệu:

- Bề bề bóc nõn để nguyên con (bóc hết chân, đầu, đuôi): 200g

- Bề bề vụn: 300g

- Tôm bóc nõn: 200g

- Chả cá: 200g

- Giò sống: 100g

- Thì là, hành lá, ớt.

- Gia vị: hạt nêm, tiêu, dầu ăn,...

Cách thực hiện:

- Bước 1: Hấp bề bề bóc nõn nguyên con cùng tôm nõn sau đó để riêng vào một chiếc bát.

- Bước 2: Thì là và hành lá rửa sạch rồi thái nhỏ.

- Bước 3: Chuẩn bị một chiếc âu to, sau đó cho tất cả số nguyên liệu gồm bề bề vụn, giò sống, chả cá, hành, thì là vào, nêm thêm 1 thìa cà phê tiêu xay, 1 thìa cà phê hạt nêm và trộn thật đều.

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Cho tất cả số nguyên liệu vào trộn thật đều

- Bước 4: Thoa một chút dầu ăn vào tay và vê hỗn hợp trên thành từng viên tròn, dẹt vừa phải. Sau đó, đặt 1 con bề bề bóc nõn vào chính giữa miếng chả, cuối cùng đặt 2 con tôm nõn vào 2 bên. Lần lượt thực hiện cho tới khi hết các nguyên liệu.

- Bước 5: Bắt lên bếp 1 chiếc nồi hấp, cho nước vào đun cho tới khi nước sôi thì bỏ những miếng chả vừa nặn vào hấp trong khoảng 15 phút.

- Bước 6: Đợi chả nguội bớt thì cho chúng vào chảo dầu sôi, sau đó chiên chả cho vàng đều là được.

- Bước 7: Khi món ăn đã chuyển sang màu vàng ươm thì vớt ra để cho bớt dầu, sau đó xếp chúng lên đĩa và trang trí cùng một quả ớt tỉa hoa,  một chút thì là, là món ăn đã được hoàn thành.

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Khi món ăn đã chuyển sang màu vàng ươm thì vớt ra để cho bớt dầu

+ Bề bề rang muối

Cách chế biến món ăn này cũng hết sức đơn giản mà bạn có thể thực hiện ngay tại nhà:

- Bước 1: cho bề bề đã bóc nõn vào chảo dầu và chiên vàng lên.

- Bước 2: Bạn làm hỗn hợp ướp bằng cách rang gạo tẻ, gạo nếp, đậu xanh và cho vào máy xay sinh tố cùng muối biển và hạt tiêu.

- Bước 3: Cho tiếp bề bề đã chiên vào một chiếc tô có nắp đậy, sau đó xóc cùng với muối giả. Cuối cùng, bày bề bề rang muối ra đĩa và trang trí tùy theo sở thích.

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Bề bề rang muối có cách chế biến món ăn này cũng hết sức đơn giản

+ Canh bầu nấu bề bề

Nếu chưa biết bề bề nấu canh gì ngon thì canh bầu nấu bề bề sẽ là lựa chọn giúp thanh nhiệt, làm mát cơ thể vào những ngày thời tiết oi bức.

Chuẩn bị nguyên liệu:

- Bầu: 800gr

- Bề bề: 500gr

- Hành hoa, hành khô, gia vị, hạt nêm, dầu ăn

Cách nấu canh bề bề:

- Bước 1: Bề bề mang đi rửa sạch, dùng kéo phần cắt mép vỏ dọc theo thân của bề bề, lột bỏ vỏ lấy ruột bề bề ra. Ướp nguyên liệu cùng với chút hạt nêm, hành, tiêu trong 15-20 phút.

- Bước 2: Bầu gọt vỏ, rửa sạch, bỏ ruột và thái thành miếng mỏng vừa ăn. Hành hoa rửa sạch, cắt khúc. Hành khô bóc vỏ, băm nhỏ.

- Bước 3: Phi thơm hành khô và cho bề bề vào xào. Xào đều tay cho đến khi khô nước, dậy mùi thơm nức thì cho vào một lượng nước vừa đủ. Nước sôi thì thả bầu vào.

- Bước 4: Đun sôi nước trở lại và thả hành hoa vào, nêm nếm chúng cho vừa miệng và tắt bếp. Múc canh ra tô để thưởng thức khi còn nóng.

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Canh bầu nấu bề bề

2. Vài lưu ý khi bóc nõn bề bề

Muốn chế biến được những món ăn ngon từ bề bề thì tốt nhất bạn có thể mua sẵn bề bề nõn tại các cửa hàng hải sản hay siêu thị. Mặc dù vậy, nếu có thời gian thì chúng tôi khuyên rằng bạn nên chọn mua bề bề sống về nhà tự bóc nõn sẽ ngon hơn.

Cách bóc bề bề cũng rất đơn giản, chỉ với vài bước nhanh chóng là bạn đã có được những chú bề bề bóc nõn tươi ngon.

 Bước 1: Sau khi mua bề bề về, nên cho chúng vào rổ và xóc đều dưới vòi nước chảy để rửa sạch cát.Tiếp theo, đổ bia và gừng đập dập vào hấp sơ bề bề.

- Bước 2: Đổ bề bề ra rổ một chiếc rổ cho bớt nóng để chuẩn bị bóc bề bề.

- Bước 3: dùng chiếc kéo sắc để cắt bỏ 2 bên viền dọc theo thân bề bề, tiếp đến nhẹ nhàng lột bỏ lớp vỏ ở phần thân và phần chân bề bề.

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Chỉ với vài bước nhanh chóng là bạn đã có được những chú bề bề bóc nõn tươi ngon

Hy vọng bài viết trên đã giúp bạn trả lời câu hỏi bề bề nấu gì ngon cũng như đã giới thiệu đến mọi người 5 món ăn ngon từ bề bề bóc nõn. Còn chần chờ gì nữa các bà nội trợ, hãy nhanh tay vào bếp để chế biến món ngon cho cả gia đình thưởng thức ngay!

Tôm nấu cà ri kiểu Thái cho bữa cơm đổi vị

Tôm nấu cà ri kiểu Thái cho bữa cơm đổi vị

Nếu đã chán những món thường ngày, bạn có thể thử làm tôm nấu cà ri kiểu Thái với các bước đơn giản để thay đổi bữa ăn thường ngày.

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