Bánh tiêu - Món ngon tuổi thơ, cắn miếng bánh ngọt ngọt xốp xốp đã thèm!

Món ngon mỗi ngày 20/02/2022 11:43

Làm bánh tiêu ăn nhé

BÁNH TIÊU

Bánh tiêu - Món ngon tuổi thơ, cắn miếng bánh ngọt ngọt xốp xốp đã thèm! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 200gr bột mì đa dụng
  • 30gr đường
  • 20gr mè trắng
  • 3gr men nâu làm bánh mì
  • Muối
  • 100ml nước ấm
  • Dầu ăn

Cách làm:

- Dùng nước ấm khuấy cho tan đường, rồi cho men vào khuấy đều, để yên 15 phút để kích hoạt men

- Rây từ từ bột mì + muối vào phần men

- Nhồi bột kỹ, đến khi mịn và không dính tay

- Đậy khăn, ủ bột đến khi nở gấp đôi, tầm 1h30 phút

- Nhồi bột lần 2 cho mịn lại từ 2-3 phút

- Chia bột làm 10 phần, đậy khăn, để yên 10 phút

- Vo tròn viên bột, dùng cọ quét một lớp nước mỏng lên trên 2 mặt mặt, rắc mè lên cho dính

- Chống dính cây lăn bột, cán mỏng cục bột, giữ cho miếng bột càng tròn càng đẹp

- Để bột nghỉ khoảng 10 phút

- Dùng chảo sâu lòng/ cái nồi nhỏ, đổ ngập dầu, khi dầu nóng thì hạ nhỏ lửa để 2 phút cho ổn định nhiệt độ

- Cho từng miếng bánh vào chiên, bánh sẽ từ từ phồng lên, đảo nhẹ đều 2 bên để vàng đều, sau mỗi đợt chiên bánh

 

Bánh tiêu - Món ngon tuổi thơ, cắn miếng bánh ngọt ngọt xốp xốp đã thèm! - Ảnh 2

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

Nguồn: Fb Đặng Xuân Uyên

 

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