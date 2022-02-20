Bánh tiêu - Món ngon tuổi thơ, cắn miếng bánh ngọt ngọt xốp xốp đã thèm!

Làm bánh tiêu ăn nhé
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BÁNH TIÊU
Nguyên liệu:
- 200gr bột mì đa dụng
- 30gr đường
- 20gr mè trắng
- 3gr men nâu làm bánh mì
- Muối
- 100ml nước ấm
- Dầu ăn
Cách làm:
- Dùng nước ấm khuấy cho tan đường, rồi cho men vào khuấy đều, để yên 15 phút để kích hoạt men
- Rây từ từ bột mì + muối vào phần men
- Nhồi bột kỹ, đến khi mịn và không dính tay
- Đậy khăn, ủ bột đến khi nở gấp đôi, tầm 1h30 phút
- Nhồi bột lần 2 cho mịn lại từ 2-3 phút
- Chia bột làm 10 phần, đậy khăn, để yên 10 phút
- Vo tròn viên bột, dùng cọ quét một lớp nước mỏng lên trên 2 mặt mặt, rắc mè lên cho dính
- Chống dính cây lăn bột, cán mỏng cục bột, giữ cho miếng bột càng tròn càng đẹp
- Để bột nghỉ khoảng 10 phút
- Dùng chảo sâu lòng/ cái nồi nhỏ, đổ ngập dầu, khi dầu nóng thì hạ nhỏ lửa để 2 phút cho ổn định nhiệt độ
- Cho từng miếng bánh vào chiên, bánh sẽ từ từ phồng lên, đảo nhẹ đều 2 bên để vàng đều, sau mỗi đợt chiên bánh
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Đặng Xuân Uyên